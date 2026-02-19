Perú

Precio del dólar reaccionó con alza al gobierno de José María Balcázar

Apreciación del dólar en la actual sesión va siendo ligera, pero notoria, tras caídas sucesivas anteriores

El tipo de cambio sí
El tipo de cambio sí ha reaccionado a la designación de José María Balcázar, aunque el alza aún es ligera. - Crédito Presidencia

Las recientes hitos de la crisis política peruana de los últimos diez años han movido el precio del dólar al alza. Como se recuerda, en los últimos meses ha habido una caída sostenida del tipo de cambio, solo aliviada a fines de enero y en febrero con algunas subidas ligeras, tras la caída de precios de algunos metales como el oro.

Tras la censura de José Jerí y su salida de la presidencia, el dólar cerró con ligera alza ayer, pero esta mañana, tras la designación de José María Balcázar, de Perú Libre y calificado como ‘izquierda radical’, el tipo de cambio ha reaccionado y ha tenido otra alza en su valor de apertura.

  • El tipo de cambio cerró en S/3,3460 el pasado martes 17 de febrero
  • El miércoles 18 de febrero cerró con alza en S/3,3530, luego de la censura a Jerí del día anterior
  • Este jueves 19 de febrero el tipo de cambio se encuentra alrededor a S/3,3621, aunque su precio seguirá fluctuando hasta el cierre de la sesión del Banco Central de Reserva.
Así cerró el dólar ayer.
Así cerró el dólar ayer. - Crédito Captura de BCRP

Tipo de cambio en el mercado paralelo

Asimismo, según la página A cuánto está el dólar, el tipo de cambio en el mercado paralelo ha reaccionado en concordancia con esta apertura con alza.

Poco antes de las 11:00 a. m . del 19 de febrero el dólar está así para compra (precio para la venta al consumidor) y venta (precio para la compra del consumidor):

  • Precio de compra: S/3,50
  • Precio de venta: S/3,70.

Sin embargo, se debe apuntar que a pesar de estas alzas, el tipo de cambio no se ha disparado con un cambio tan brusco, sobre todo considerando que en los últimos meses se ha mantenido a la baja.

Ahora el presidente apunta a
Ahora el presidente apunta a reunirse con Julio Velarde. - Crédito Composición Infobae

La reacción del mercado

Marc Selgas, profesor de EAE Business School experto en política internacional, respondió a Infobae Perú anteriormente a la entrada de Balcázar a la presidencia.

El experto consideraba que la salida de Jerí no afectaba el tipo de cambio, y que lo que sí lo haría son otras variables. “La evidencia empírica a día de hoy es concluyente: el tipo de cambio no solo no se disparó, sino que mostró una estabilidad pasmosa, con variaciones mínimas”, resaltó.

Asimismo, señala que “el tipo de cambio no es un mero precio que refleja oferta y demanda, sino que se ha convertido en un fetiche que oculta las relaciones sociales subyacentes. La estabilidad del Sol peruano, incluso ante la vacancia presidencial, revela que los agentes económicos han internalizado la crisis política como un factor constante, un dato más del paisaje”.

José María Balcazar pertenece a
José María Balcazar pertenece a la 'izquierda radical', pero su partido no ha tenido problemas en manejar la mesa directiva del Congreso con partidos de derecha. - Crédito Composición Infobae

En sí, lo que realmente determina la cotización del dólar, revela, son variables estructurales más profundas como el precio de las materias primas que exporta Perú, las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. y, crucialmente, la confianza en que el modelo económico no se modificará.

“El Sol se ha fortalecido y se le considera una moneda refugio regional, no por la fortaleza de sus gobiernos, sino a pesar de ella, gracias a una política monetaria y fiscal que es percibida por el capital como responsable y predecible. Mover el tipo de cambio requeriría un cambio sísmico en las expectativas sobre el modelo, no un simple cambio de inquilino en Palacio de Gobierno", acotó.

Sin embargo, como es visible, Balcázar pertenece a la llamada ‘izquierda radical’ de Perú Libre, que es el partido que más cerca ha estado de cuestionar el modelo económico peruano. A pesar de eso, se debe apuntar que el partido ha sido partícipe con los de derecha en la mesa directiva del Congreso.

