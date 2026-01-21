Perú

Censura a José Jerí: APP, Podemos Perú y Renovación Popular criticaron sus reuniones clandestinas, pero no firmaron la moción

Si bien se lograron reunir las firmas para presentar la moción de censura, los parlamentarios deben “autoconvocarse” a un pleno extraordinario antes de iniciar cualquier procedimiento

José Jerí participó de un operativo durante la madrugada. Foto: Presidencia del Perú
Se presentaron dos mociones de censura contra el presidente interino José Jerí por sus reuniones secretas con el empresario chino Zhihua Yang. Ambas son iniciativas multipartidarias impulsadas por bancadas de izquierda y congresistas no agrupados.

Los firmantes pertenecen al Bloque Democrático Popular, al Bloque Magisterial – Juntos por el Perú, a la Bancada Socialista, a Perú Libre y al grupo de no agrupados. Además, la congresista Karol Paredes, ex Acción Popular y hoy integrante de Avanza País, y el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, también respaldaron la censura.

Sin embargo, llama la atención que los partidos que cuestionaron públicamente los encuentros de José Jerí con el empresario chino no se hayan adherido a la moción. Se trata de Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Renovación Popular, todas fuerzas políticas que actualmente participan en la contienda electoral.

En setiembre de 2025, Jerí condecoró a Acuña por su "labor parlamentaria". Foto: Congreso

Contradicciones de APP, Podemos Perú y Renovación Popular

Alianza para el Progreso fue el único partido que, a través de un comunicado, pidió la renuncia de José Jerí. Además, responsabilizó políticamente a Somos Perú de la actual coyuntura. La bancada también calificó la reunión de Jerí como un hecho que vulnera la institucionalidad democrática. No obstante, ninguno de sus congresistas firmó la moción de censura.

Podemos Perú, liderado por José Luna, tampoco respaldó la censura, pero sí exigió que Jerí Oré se presente ante la Comisión de Fiscalización. Asimismo, responsabilizó a los partidos que conforman la Mesa Directiva de haber “allanado” su llegada a la presidencia de la República y de haber blindado a Dina Boluarte.

Por su parte, Renovación Popular respondió directamente a Podemos Perú y negó haber respaldado la llegada de Jerí a la Presidencia. Sin embargo, tampoco planteó formalmente la censura ni la vacancia. Lo único que hizo el partido de Rafael López Aliaga fue solicitar la convocatoria a un pleno extraordinario.

No obstante, para que ello ocurra deben ser los propios parlamentarios quienes “se autoconvoquen”. En ese sentido, el pedido de la bancada celeste debió concretarse con el inicio de una recolección de firmas para cumplir con ese requisito.

Raul Noblecilla, José Luna y Cecilia García. | Podemos Perú

¿Qué congresistas sí apoyan la censura?

Primera moción de censura (impulsada por Ruth Luque)

Bloque Democrático Popular

  • Ruth Luque Ibarra
  • Susel Ana María Paredes Piqué
  • Carlos Javier Zeballos Madariaga
  • Sigrid Tesoro Bazán Narro

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial

  • Elías Marcial Varas Meléndez
  • Hamlet Echeverría Rodríguez
  • Wilson Rusbel Quispe Mamani
  • Víctor Raúl Cutipa Ccama
  • Roberto Helbert Sánchez Palomino

No Agrupados

  • Flor Aidee Pablo Medina
  • Yorel Kira Alcarraz Agüero
  • Margot Palacios Huamán

Bancada Socialista

  • Bernardo Jaime Quito Sarmiento
  • Alex Randu Flores Ramírez
  • Alfredo Pariona Sinche
  • Pasión Neomías Dávila Atanacio
  • Silvana Emperatriz Robles Araujo

Acción Popular

  • Pedro Edwin Martínez Talavera

Avanza País – Partido de Integración Social

  • Karol Ivett Paredes Fonseca

Perú Libre

  • Flavio Cruz Mamani

Segunda moción de censura (impulsada por Elías Varas)

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial

  • Elías Marcial Varas Meléndez
  • Wilson Rusbel Quispe Mamani
  • Hamlet Echeverría Rodríguez
  • Víctor Raúl Cutipa Ccama
  • Roberto Helbert Sánchez Palomino

Bloque Democrático Popular

  • Ruth Luque Ibarra
  • Carlos Javier Zeballos Madariaga
  • Sigrid Tesoro Bazán Narro
  • Susel Ana María Paredes Piqué

Bancada Socialista

  • Bernardo Jaime Quito Sarmiento
  • Silvana Emperatriz Robles Araujo
  • Alfredo Pariona Sinche
  • Pasión Neomías Dávila Atanacio
  • Alex Randu Flores Ramírez

No Agrupados

  • Margot Palacios Huamán
  • George Edward Málaga Trillo

Acción Popular

  • Pedro Edwin Martínez Talavera

Perú Libre

  • Flavio Cruz Mamani
  • Isaac Mita Alanoca

