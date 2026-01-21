Censura a José Jerí: APP, Podemos Perú y Renovación Popular criticaron sus reuniones clandestinas, pero no firmaron la moción

José Jerí participó de un operativo durante la madrugada. Foto: Presidencia del Perú

Los firmantes pertenecen al Bloque Democrático Popular, al Bloque Magisterial – Juntos por el Perú, a la Bancada Socialista, a Perú Libre y al grupo de no agrupados. Además, la congresista Karol Paredes, ex Acción Popular y hoy integrante de Avanza País, y el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, también respaldaron la censura.

Sin embargo, llama la atención que los partidos que cuestionaron públicamente los encuentros de José Jerí con el empresario chino no se hayan adherido a la moción. Se trata de Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Renovación Popular, todas fuerzas políticas que actualmente participan en la contienda electoral.

En setiembre de 2025, Jerí condecoró a Acuña por su "labor parlamentaria". Foto: Congreso

Contradicciones de APP, Podemos Perú y Renovación Popular

Alianza para el Progreso fue el único partido que, a través de un comunicado, pidió la renuncia de José Jerí. Además, responsabilizó políticamente a Somos Perú de la actual coyuntura. La bancada también calificó la reunión de Jerí como un hecho que vulnera la institucionalidad democrática. No obstante, ninguno de sus congresistas firmó la moción de censura.

Podemos Perú, liderado por José Luna, tampoco respaldó la censura, pero sí exigió que Jerí Oré se presente ante la Comisión de Fiscalización. Asimismo, responsabilizó a los partidos que conforman la Mesa Directiva de haber “allanado” su llegada a la presidencia de la República y de haber blindado a Dina Boluarte.

Por su parte, Renovación Popular respondió directamente a Podemos Perú y negó haber respaldado la llegada de Jerí a la Presidencia. Sin embargo, tampoco planteó formalmente la censura ni la vacancia. Lo único que hizo el partido de Rafael López Aliaga fue solicitar la convocatoria a un pleno extraordinario.

No obstante, para que ello ocurra deben ser los propios parlamentarios quienes “se autoconvoquen”. En ese sentido, el pedido de la bancada celeste debió concretarse con el inicio de una recolección de firmas para cumplir con ese requisito.

Raul Noblecilla, José Luna y Cecilia García. | Podemos Perú

¿Qué congresistas sí apoyan la censura?

Primera moción de censura (impulsada por Ruth Luque)

Bloque Democrático Popular

Ruth Luque Ibarra

Susel Ana María Paredes Piqué

Carlos Javier Zeballos Madariaga

Sigrid Tesoro Bazán Narro

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial

Elías Marcial Varas Meléndez

Hamlet Echeverría Rodríguez

Wilson Rusbel Quispe Mamani

Víctor Raúl Cutipa Ccama

Roberto Helbert Sánchez Palomino

No Agrupados

Flor Aidee Pablo Medina

Yorel Kira Alcarraz Agüero

Margot Palacios Huamán

Bancada Socialista

Bernardo Jaime Quito Sarmiento

Alex Randu Flores Ramírez

Alfredo Pariona Sinche

Pasión Neomías Dávila Atanacio

Silvana Emperatriz Robles Araujo

Acción Popular

Pedro Edwin Martínez Talavera

Avanza País – Partido de Integración Social

Karol Ivett Paredes Fonseca

Perú Libre

Flavio Cruz Mamani

Segunda moción de censura (impulsada por Elías Varas)

Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial

Elías Marcial Varas Meléndez

Wilson Rusbel Quispe Mamani

Hamlet Echeverría Rodríguez

Víctor Raúl Cutipa Ccama

Roberto Helbert Sánchez Palomino

Bloque Democrático Popular

Ruth Luque Ibarra

Carlos Javier Zeballos Madariaga

Sigrid Tesoro Bazán Narro

Susel Ana María Paredes Piqué

Bancada Socialista

Bernardo Jaime Quito Sarmiento

Silvana Emperatriz Robles Araujo

Alfredo Pariona Sinche

Pasión Neomías Dávila Atanacio

Alex Randu Flores Ramírez

No Agrupados

Margot Palacios Huamán

George Edward Málaga Trillo

Acción Popular

Pedro Edwin Martínez Talavera

Perú Libre

Flavio Cruz Mamani

Isaac Mita Alanoca