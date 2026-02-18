¿Por qué la economía peruana resiste a pesar ocho presidentes en diez años de crisis política?

Perú se prepara para su séptimo presidente en diez años, luego de la censura a José Jerí. No se esperan grandes impactos económicos frente a su caída. - Crédito Andina/Carlos Lezama

Perú una vez más marcó un hito en su crisis política que viene desde el 2010, con el desencuentro entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso con mayoría Fuerza Popular (partido de Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, el exdictador), lo que ha llevado a censuras de ministros, vacancias y acusaciones de fraudes electorales.

A menos de dos meses de las elecciones generales, la cual definirá al nuevo presidente para el periodo de 2026-2031, el Congreso peruano decidió censurar a José Jerí, quien asumió luego de la vacancia a Dina Boluarte (vicepresidenta que entró al poder luego de la vacancia a Pedro Castillo, el último presidente electo, por su intento de golpe de Estado). Ahora, en su lugar entró José María Balcázar, el octavo mandatario.

Pero hay una idea subyacente a la crisis política peruana, y es la que destaca que mientras Perú lleva diez años difíciles por este lado, en la economía no se ha visto gran impacto. Expertos coinciden en algunos factores que permiten esto, como los fundamentos macroeconómicos sólidos (la inflación más baja es logro del Banco Central de Reserva del Perú) y los altos precios internacionales de los metales, como el cobre y el oro.

El presidente del BCRP representa para los peruanos la estabilidad económica y monetaria del país. - Crédito Composición Infobae/Andina

La economía peruana resiste

¿A qué se debe la resistencia de la economía peruana? Una gran parte de peruanos cree que esto se debe a la figura de Julio Velarde, el economista frente al Banco Central de Reserva (BCRP), que es reconocido también como un personaje internacional relevante. ¿El motivo? Jusatmente su manejo frente al BCRP, que ha llevado a que la baja en la inflación a un dígito durante 28 años, un record para la región.

Dada la independencia del Banco Central de Reserva, Velarde ha podido mantener la línea macroeconómica del país a la par que Perú vivía (y sigue viviendo) en una constante crisis política con debilidad de sus instituciones.

Justamente este 2026 Julio Velarde participó en el Foro Económico Mundial de Davos 2026 y sí comulgó con esta idea. Durante su participación en el panel Breaking Latin America’s Growth Ceiling, el presidente del BCRP sostuvo que, pese a los episodios de inestabilidad política interna, la solidez macroeconómica se ha mantenido.

El precio de metales como el oro mantienen a Perú a flote. - Crédito iStock/bodnarchuk

Velarde reconoció que a pesar de que en la Presidencia de Perú han pasado nueve mandatarios (y ahora el Congreso elegirá al décimo), esto no ha significado un gran impacto en los bonos soberanos. Es decir, la volatilidad política no ha afectado sustancialmente el crecimiento. “Pese a la volatilidad política el crecimiento no ha sido tan malo”, reafirmó entonces.

Sí ha habido cierto impacto

Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva sí reconoció un margen de impacto en este crecimiento del país. Justamente para el medio La Voz del Interior, afirmó que los diez años de inestabilidad política, desde el 2016, sí han reducido el crecimiento económico del país.

“La inestabilidad que ha habido casi 10 años desde 2016 nos ha golpeado. El crecimiento es mucho más bajo. Antes crecíamos 6%, ahora estamos creciendo ligeramente encima de 2%”, expresó Velarde.

Sí ha habido cierto impacto: Perú dejó de crecer a 6% y ahora se conforma con un 2%. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Así, el presidente del BCRP consideró que aunque Perú conserva una de las deudas públicas más bajas de Sudamérica y una inflación en torno al 2%, la falta de reformas estructurales y el bajo nivel en Educación son obstáculo para recuperar el dinamismo económico de etapas previas.

A nivel internacional, también reconoció que uno de los factores que explica el bajo crecimiento en América Latina ha sido la macroestabilidad de décadas pasadas, con déficits e inflación, por ejemplo. “Pero, al final la situación no es tan buena ni tan mala. Lo que tenemos que construir son las instituciones”, expresó.

Por eso, Julio Velarde destacó que es necesaria la presencia del Estado alrededor de todo el país, uno que ofrezca mejores servicios y mejor educación. “Si tienes una población con educación, serás próspero al final. Pero, tienes que invertir en eso”, concluyó.