Ernesto Álvarez sostiene que censura fue legal, ‘pero no era lo que correspondía’: “José Jerí podría presentar una demanda ante el TC”

Premier profundiza sobre la decisión adoptada por el Congreso. | Expreso

El todavía presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, rompió su silencio tras la reciente censura de José Jerí. En entrevista con el programa Sin Anestesia, el también extitular del Tribunal Constitucional mencionó que, si bien la figura parlamentaria que se utilizó para destituir al mandatario no era lo que correspondía, es legal.

“La censura no es ilegal, pero no era el mecanismo que correspondía en este caso. Hay una norma de la época de Paniagua que permitía esta interpretación, pero la teoría constitucional actual exige que la salida de un presidente sea por vacancia, no por censura”, afirmó.

Remarcó que en el Perú la figura presidencial está ligada a un régimen presidencialista, por lo que “no puede haber un jefe de Estado que al mismo tiempo sea presidente del Congreso”. Recordó que la práctica de recurrir a la censura se remonta a precedentes políticos, pero insistió en que estos antecedentes no modifican la doctrina constitucional. Añadió que, aunque existe una ley que respalda el procedimiento, “la ley no está por encima de la Constitución”.

Premier cuestionó figura utilizada por el Congreso. | Expreso

Respecto a la posibilidad de revertir la decisión del Congreso, aseguró que José Jerí podría presentar una demanda competencial ante el TC. Sin embargo, consideró poco probable que Jerí recurra a esta vía, pues “políticamente se vería muy mal” y la judicialización de la política suele ser “contraproducente en términos institucionales”.

“Formalmente sí [podría presentar una demanda], pero el tribunal normalmente se tomaría varios meses para resolver. Incluso si el TC le diera la razón, sería solo un pronunciamiento declarativo, porque el proceso político seguiría su curso y la situación no podría retrotraerse”, explicó.

Sobre la decisión del Congreso de censurar a Jerí, Álvarez fue enfático al señalar que se trató de un “cálculo político” y advirtió que la responsabilidad de las consecuencias recae en quienes promovieron la salida, en particular la bancada de Renovación Popular. Criticó que sectores de la derecha hayan actuado “siguiendo el juego de la izquierda”, generando una mayor inestabilidad institucional a menos de dos meses de las elecciones generales.

“El poder genera responsabilidades. Si el nuevo presidente resulta ser alguien de izquierda o con problemas personales, la responsabilidad será de quienes impulsaron la censura”, sostuvo.

Ernesto Álvarez se convierte en el primer jefe de Gabinete del gobierno de transición de José Jerí

Asimismo, descartó volver a ocupar un cargo en un futuro gabinete por lealtad a su equipo y a la gestión saliente. Subrayó la necesidad de una derecha “verdadera” y fuerte, capaz de resistir presiones y acometer reformas estructurales, en contraste con lo que denominó una “derecha cobarde” preocupada por el beneplácito de la izquierda.

¿Qué pasará con José Jerí tras su censura?

El premier confirmó que tras dejar la presidencia, Jerí regresa a su curul como congresista, manteniendo su sueldo y despacho parlamentario. Añadió que, en el plano civil, podría considerar acciones legales si se acredita algún perjuicio, aunque subrayó que la responsabilidad de los congresistas por sus votos es política, no penal.

En cuanto a las investigaciones fiscales abiertas contra Jerí por presuntas contrataciones indebidas y tráfico de influencias, precisó que la Fiscalía puede avanzar en las indagaciones ahora que ya no ostenta la jefatura del Estado. No obstante, indicó que la acusación formal requeriría pruebas contundentes y que, hasta el momento, “no se ha presentado ninguna denuncia concreta ni evidencia clara de delito”.

El jefe del Gabinete Ministerial se refirió también a las polémicas que rodearon la gestión de Jerí, como la presencia de personal no registrado en planilla y la realización de reuniones privadas con empresarios. “Es irregular, pero no necesariamente constituye delito. El problema para la fiscalía será probar que hubo una contraprestación o un uso indebido del cargo”, puntualizó.