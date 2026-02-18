Comas: Fiscalía investiga ataque armado contra empresa de transporte y hace este pedido a la PNP

En la madrugada del martes 17 de febrero, un bus de la empresa Sagrado Corazón de Collique, conocida como Los Azulitos, fue atacado a balazos en la sexta zona de Collique por presuntos extorsionadores. (Captura: Latina)

Comas volvió a ser escenario de un hecho de alto impacto tras un ataque armado vinculado a extorsión contra una empresa de transporte público, situación que llevó a la Fiscalía de Lima Norte a abrir una investigación preliminar.

El atentado ocurrió durante la madrugada de este martes 17 de febrero en el patio de maniobras de la empresa, donde los agresores dejaron una nota intimidatoria y dispararon contra un bus y un inmueble cercano.

Ráfaga de balas durante en la madrugada

De acuerdo con el acta de intervención policial citada por el Ministerio Público, los atacantes dejaron una nota manuscrita adherida al portón del patio de maniobras, identificándose como parte de la organización criminal “La Firma”.

El mensaje exigía a los transportistas el pago de un “cupo” a cambio de protección, detallando un número de contacto y advirtiendo sobre las consecuencias de no acatar sus demandas.

Este tipo de comunicación, explicaron fuentes policiales consultadas por Latina, refuerza la hipótesis de un ataque planificado y dirigido a presionar tanto a propietarios como a conductores.

Durante el atentado, registrado aproximadamente a las 2:45 a.m., dos personas a bordo de motocicletas efectuaron varios disparos. Dos de los impactos alcanzaron a un bus de la empresa Sagrado Corazón de Collique, conocida como “Los Azulitos”, mientras que otros dos balazos dañaron el balcón de una vivienda frente al lugar.

“Me han mandado dos balazos”, relató Pedro, propietario de la casa afectada, en declaraciones recogidas por el mencionado medio. El vecino aseguró que ni él ni su familia tienen vinculación con la empresa de transporte y cuestionó la llegada masiva de unidades a la zona.

La fiscal adjunta provincial Elva Cruz Méndez, responsable de la investigación, confirmó que los daños colaterales sufridos por la vivienda forman parte de los elementos que serán evaluados para determinar la magnitud del ataque y las eventuales responsabilidades penales.

El Ministerio Público resaltó que la investigación se enfoca en quienes resulten responsables y que no se descarta ampliar el caso si se detectan vínculos con otras bandas dedicadas a la extorsión en el sector transporte.

Crimen organizado sigue reinando en Lima. Empresa de transporte Los Azulitos es víctima de ataques armados a sus buses. Latina TV

Investigación policial

Como parte de las diligencias iniciales, la representante de la Octava Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte dispuso la intervención de la División de Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Este equipo asumió la toma de declaraciones de testigos, la inspección técnico-policial del área atacada y el recojo de material fílmico de cámaras de seguridad tanto en el local como en zonas aledañas. La finalidad es identificar a los responsables y reconstruir la secuencia de los hechos previos y posteriores al atentado.

La autoridad fiscal también ordenó que la comisaría del sector refuerce el patrullaje policial en los alrededores del local de la empresa, ante el riesgo de nuevos actos de violencia.

Esta decisión responde a un contexto donde empresas de transporte en Lima Norte han sido blanco recurrente de organizaciones criminales dedicadas al cobro ilegal de “cupos”.

La serie de episodios recientes ha generado inquietud entre empresarios, trabajadores y usuarios del transporte público, quienes perciben una amenaza constante contra la actividad económica y la tranquilidad ciudadana.