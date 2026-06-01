SUNAT: La recaudación tributaria en Perú crece 17,7 % en mayo y suma 24 meses de expansión

La recaudación tributaria en Perú alcanzó S/ 16 048 millones en mayo de 2026, con un crecimiento real de 17,7 % respecto al mismo mes del año anterior, según informó la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Con este resultado, el país suma dos años completos de expansión consecutiva, impulsado por mayores ingresos en el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta, así como por acciones de control y cierre de brechas en el cumplimiento tributario.
Más ingresos por IGV e Impuesto a la Renta
La recaudación por Impuesto a la Renta sumó S/ 6 990 millones, un aumento de 21,5 % frente a mayo de 2025.
Destacaron los pagos a cuenta del Régimen General y MYPE Tributario, con un alza de 39,8 %, junto a subidas en la Quinta Categoría (9,1 %), contribuyentes no domiciliados (9,2 %), regularización (8,6 %), Primera Categoría (14,6 %), Segunda Categoría (10,8 %) y Cuarta Categoría (1,9 %).
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Por su parte, el IGV alcanzó S/ 8 550 millones, con un crecimiento real de 11,5 %. El segmento de IGV interno recaudó S/ 5 092 millones (18,5 % más que en mayo de 2025), mientras que el IGV sobre importaciones sumó S/ 3 458 millones (2,6 % más), influido por un mayor volumen de importaciones y parcialmente atenuado por un tipo de cambio más bajo.
ISC, otros ingresos y devoluciones
El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) totalizó S/ 826 millones, un alza de 0,7 %. El ISC a combustibles retrocedió en 2,3 % debido a menores pagos de una empresa relevante del sector, mientras que el ISC al resto de productos creció 9,7 %.
El ISC aplicado a importaciones subió 7,6 %, impulsado por combustibles importados (13,5 % más). El ISC a juegos y apuestas deportivas a distancia aportó S/ 33 millones.
Los “otros ingresos” sumaron S/ 2 082 millones, con un avance de 12,9 %. Este rubro se vio favorecido por mayores pagos del Impuesto Especial a la Minería (111,3 %), la recaudación del ICR (41,9 %), casinos, tragamonedas y apuestas a distancia (20,4 %), Impuesto a las Transacciones Financieras (8,4 %) y el Régimen Único Simplificado (4,6 %).
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Por su parte, las devoluciones de impuestos crecieron 2,2 %, totalizando S/ 2 554 millones, precisó la Administración tributaria.
Recaudación por sectores y grandes contribuyentes
Los tributos internos sumaron S/ 14 703 millones, lo que representa S/ 2 765 millones más que en mayo de 2025 (18,5 % de crecimiento real).
Destacó el aporte adicional de la minería (S/ 988 millones, 68,7 % más), la manufactura (S/ 137 millones extra, 136,8 %), especialmente en alimentos, bebidas y tabaco, y otros servicios con S/ 573 millones adicionales (5,5 %), impulsados por la administración pública y la seguridad social.
Entre los grandes contribuyentes (PRICOS), la recaudación alcanzó S/ 11 680 millones, con un crecimiento de 24,7 %. En el segmento de medianos contribuyentes, la recaudación sumó S/ 3 022 millones (2,1 % más).
Aduanas, nuevos contribuyentes y lucha contra la evasión
Los tributos aduaneros ascendieron a S/ 3 899 millones, S/ 203 millones más que un año antes, impulsados por un incremento de 21,5 % en las importaciones y un tipo de cambio más bajo.
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Entre enero y mayo, la SUNAT inscribió 501 mil nuevos contribuyentes, alcanzando 13,6 millones de inscritos, un 11 % más que el año anterior.
La entidad continúa con acciones para controlar a los Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), habiendo identificado 110 casos desde 2024 que generaron un IGV superior a S/ 1 025 millones y beneficiaron indebidamente a más de 60 mil clientes. Se proyecta identificar 2 500 nuevos SSCO durante 2026.
Minería artesanal, economía digital y lucha contra el contrabando
En minería artesanal y de pequeña escala, la recaudación entre enero y mayo fue de S/ 1 516 millones, 64 % superior al mismo periodo de 2025.
Los impuestos asociados a la economía digital, juegos y apuestas deportivas superaron S/ 745 millones en cinco meses, más del doble que el año anterior.
En la lucha contra el contrabando, la SUNAT decomisó mercancías por valor de 59 millones de dólares, incluyendo zapatillas y cigarrillos ilegales. En tráfico de drogas, las incautaciones sumaron 20 455 kilos entre enero y mayo, un aumento de 91,3 %.
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La SUNAT resaltó que la recaudación vinculada al intercambio internacional de información financiera superó S/ 260 millones en 2025 y prevé un incremento de 20 % en 2026.
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