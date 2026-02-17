Perú

Nuevas bandas de extorsionadores “La Federación” y “La Firma” atacan a transportistas en menos de 12 horas

Un bus de la empresa ‘Los Azulitos’ fue baleado en Comas, mientras que un chofer fue asesinado en Cercado de Lima

Crimen organizado sigue reinando en Lima. Empresa de transporte Los Azulitos es víctima de ataques armados a sus buses. Latina TV

Nuevas bandas de extorsionadores La Federación y La Firma atacaron a transportistas en Lima en menos de 12 horas, intensificando la violencia contra el transporte público.

En la madrugada, un bus de la empresa Sagrado Corazón de Collique, conocida como Los Azulitos, fue atacado a balazos en la sexta zona de Collique por presuntos extorsionadores. Los agresores dejaron una carta intimidatoria firmada por la banda criminal autodenominada "La Firma“, una nueva organización que intenta tomar el control del transporte urbano en la zona.

Según Latina el atentado se produjo aproximadamente a las 2:45 a.m., cuando dos personas a bordo de motocicletas dispararon varias veces: dos contra un bus de la empresa de transportes y otras dos contra el balcón de una casa frente al lugar en el que estaba estacionada la unidad siniestrada.

Un señor de nombre Pedro, propietario de una de las casas dañadas, afirmó que “me han mandado dos balazos”, al mostrar los daños. Añadió que ni él ni su familia tienen relación alguna con la empresa atacada: “Yo vivo más años que la empresa acá. La empresa se ha venido último y ahora se llenan de carros. Eso también está mal”.

Durante el ataque, los delincuentes dejaron una carta manuscrita con amenazas explícitas: “Ante todo, nos presentamos de una manera muy cordial para hacerle saber que desde este momento ustedes estarán bajo el cuidado y la protección de esta nueva organización denominada ‘La Firma’. Comunicarse al siguiente número”. El mensaje, dirigido a los transportistas, los presionaba para aceptar el pago de cupos a cambio de mantener sus rutas.

“La Federación” amenaza a los transportistas

A estos hechos se suma el asesinato de dos conductores en los últimos días en Lima Metropolitana, según informó Latina. El caso más reciente fue el de Misael Romero Muñoz, chofer de la ruta B, asesinado en el Cercado de Lima frente a su familia y pasajeros. En ese ataque, la organización criminal La Federación dejó una carta similar exigiendo el control de la línea bajo amenazas de represalias violentas.

Varias empresas han suspendido sus servicios y trabajadores denuncian encontrarse en un “estado de abandono” debido a la inacción estatal y policial. Pedro, uno de los vecinos afectados, insistió: “Estamos toda la familia, estamos acá, vivimos de esto. Y eso está mal, mire. Nosotros no podemos estar tranquilos”, reflejando la desesperación ante la persistente inseguridad.

Crimen organizado sigue al acecho del transporte público. Banda La Federación manda cartas extorsivas a choferes de buses. Latina TV

El reportero detalló que la zona cuenta con cámaras de videovigilancia en las esquinas y que la policía llegó posteriormente para recoger las balas y brindar resguardo. No obstante, la percepción de desprotección permanece. “Aquí en la zona hay cámaras de videovigilancia en las esquinas, que muy probablemente han registrado el ataque, pero los delincuentes no temen ser grabados, atacan incluso en lugares más abiertos y mejor iluminados”, observó el medio peruano.

Mientras tanto, las víctimas soportan el temor de nuevos ataques y la rutina diaria se ha transformado en una experiencia marcada por la incertidumbre. “Uno está en la casa descansando y cuando sale se encuentra con los orificios de bala, sabiendo que la familia está adentro”, relató un vecino, reflejando la inquietud de quienes han quedado atrapados entre la violencia y la ausencia de respuestas.

