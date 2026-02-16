Transportistas evalúan un “paro general” contra el gobierno de José Jerí por asesinato de conductores en Lima

Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, exigió a la PNP que brinde soluciones al problema de la inseguridad ciudadana. Foto: Composición Infobae Perú

Los gremios de transportistas de Lima y Callao evalúan la convocatoria de un paro general en respuesta al asesinato de un conductor durante un ataque armado y a la detención de uno de sus compañeros durante la protesta convocada para hoy.

La Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, encabezada por Héctor Vargas, confirmó que ha iniciado conversaciones con otros gremios del sector para coordinar una posible paralización general en Lima Metropolitana.

Según explicó a Exitosa, la indignación entre los conductores crece ante los ataques armados y la ausencia de respuestas de las autoridades, lo que podría llevar a la suspensión del servicio en rutas principales en los próximos días.

“No puede ser posible que en momentos tan difíciles que atraviesa el sector, las autoridades, en lugar de brindar cierto alivio, estén comportándose como se están comportando. No es un buen día para nosotros, porque para nada se está solucionando la grave situación que atravesamos”, indicó en conversación con el medio radial.

Buses que apagaron motores en protesta por extorsiones son multados y remolcados en grúas. Panamericana TV

El reciente ataque al bus de la empresa ‘El Rápido’ en Los Olivos, que resultó en la muerte de un conductor, intensificó el temor por la ola de violencia que afecta al sector y los conductores manifestaron su malestar por el trato recibido de la Policía Nacional del Perú durante la protesta que realizaron tras el atentado.

Detienen a transportista en protesta por inseguridad

Tras el ataque, miembros de la caravana que se dirigía al Congreso de la República para exigir protección fueron interceptados por agentes policiales. Durante esta intervención, uno de los conductores fue detenido, lo que generó denuncias de abuso de autoridad y desprotección entre los gremios. En el operativo participaron altos mandos policiales, como el general Óscar Arriola y el coronel Juan Carlos Montufar.

Vargas exigió que las autoridades reconozcan la gravedad de los hechos y ofrezcan soluciones ante la inseguridad que golpea al gremio, subrayando la falta de resultados de las medidas adoptadas hasta ahora. Según Exitosa, varios líderes gremiales recalcaron que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente y que la vida de los conductores está en riesgo.

En este clima de violencia y frustración, los gremios buscan coordinarse para exigir cambios inmediatos en la gestión de la seguridad y la protección del sector. Tanto Vargas como otros dirigentes insisten en reclamar justicia por los asesinatos y una transformación del sistema de protección institucional.

Detienen a chofer de 'El Rápido' que paralizaba por delito de disturbios en San Martín de Porres. Latina

“¡Es un abuso de autoridad!”

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), los transportistas estarían bloqueando la vía con sus vehículos y estarían impidiendo el tránsito normal. Sin embargo, medios de comunicación presentes mostraron que, en realidad, las unidades detenidas en medio de la vía habían sido bloqueadas por vehículos de la Policía y no podían avanzar. Pese a ello, una grúa enviada al lugar remolcó al menos un bus de la empresa ‘El Rápido’ para llevárselo.

“Estamos en un callejón sin salida provocado por la autoridad porque adelante tengo a la Policía, que no me deja pasar, y tengo a la grúa que me quiere llevar. ¿Qué clase de bloqueo es? Y nos matan a nuestros conductores (...) cientos de miles de conductores dicen ‘nos están matando’, ‘nos están extorsionando’, ‘no hay policías’, y cuando salgo a marchar, me paran la salida y encima viene la grúa por atrás y me lleva. Es una burla mafiosa”, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos (TU)

Fuertes reclamos a la PNP por detención de transportistas que paralizaron por extorsiones. Panamericana TV

Al bloqueo de la vía provocado por la Policía Nacional, se suma que algunos agentes pusieron multas a los vehículos de los transportistas y anotaron las placas de cada uno. En este escenario, los manifestantes expresaron su indignación y acusaron a la PNP de abusar de su autoridad.

“A todos nos están poniendo papeletas. ¿Ahora cuánto va a ser? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil? Nosotros no podemos pagar eso. ¡Tan solo porque vinimos a protestar, pedir en un paro pacífico, es un abuso de autoridad! Uno de ellos vino a enfrentarnos. “Yo paro el crimen, yo evito las muertes”. ¿Cómo? Han estado aquí todos los policías. ¿Qué pasa con el comandante Óscar Arriola? ¿Por qué no trabaja, si nosotros le pagamos? ¿Por qué no atrapa a los delincuentes? (...) Ya no tengo miedo. Tengo que salir a decir algo porque me van a matar o a mis compañeros”, indicó una mujer.