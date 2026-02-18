Perú

Así fue la salida de José Jerí del Palacio de Gobierno: junto a ministros, saludó al público y se marchó en un vehículo

La moción de censura aprobada por el Congreso pone fin a los 130 días de gobierno de José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales 2026

Guardar
José Jerí abandona Palacio de Gobierno tras la aprobación de su censura y destitución por parte del Congreso. | Canal N

El fin del gobierno de José Jerí se consumó luego de que el Congreso de la República aprobara la moción de censura en su contra, poniendo fin a sus 130 días de mandato, a menos de dos meses de las elecciones generales de 2026. Con esta decisión, el Parlamento cerró de manera anticipada la gestión del expresidente, quien aún no se había pronunciado públicamente sobre la votación que terminó con su permanencia en el Ejecutivo.

Pese a la situación, José Jerí abandonó el Palacio de Gobierno acompañado de sus ministros de Estado. Durante una reunión interna, se le observó sonriente, compartiendo palabras con su gabinete y, según imágenes compartidas por Canal N, incluso compartiendo algunos alimentos de manera informal, en un gesto que reflejaba tranquilidad en el expresidente.

Al salir, Jerí fue acompañado por sus ministros hasta la puerta del palacio, quienes lo despidieron entre aplausos mientras saludaba a los medios de comunicación y a la ciudadanía reunida en la Plaza de Armas. Finalmente, abordó un vehículo rodeado de efectivos de la Policía Nacional, quienes aseguraron su seguridad, y abandonó definitivamente el Palacio de Gobierno, mientras su gabinete permanecía observando desde la entrada tras su destitución.

Luego de que el Pleno del Congreso censurara al presidente José Jerí, las cámaras captaron el momento en que sus ministros se despiden de él en el Palacio de Gobierno. | Canal N

José Jerí dejó Palacio de Gobierno en su camioneta

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, el vehículo en el que se retiró el expresidente José Jerí llegó hasta un inmueble ubicado en la cuadra siete de la avenida Brasil, presuntamente su domicilio. Según el registro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo figura a nombre del propio exmandatario.

Curiosamente, el vehículo ingresó brevemente al edificio y luego salió con rumbo desconocido. En el lugar se mantiene un fuerte contingente policial, encargado de brindar seguridad al expresidente.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a José Jerí?

Tras la destitución de José Jerí como presidente del Congreso, el Parlamento peruano se prepara para elegir un nuevo titular que asumirá también la jefatura del Estado de manera interina. Las bancadas inscribieron a cinco candidatos, entre quienes destacan figuras con trayectorias variadas y controversias previas. La votación para definir al sucesor tendrá lugar este miércoles a las 18:00 horas, en medio de un contexto marcado por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana.

El Bloque Democrático postuló a Edgar Reymundo, sociólogo y abogado con experiencia como alcalde y congresista. Reymundo, quien encabezó la Superintendencia Nacional de Migraciones y lideró la Comisión de Cultura, enfrenta cuestionamientos por haber facilitado el estatus migratorio a un ciudadano mexicano vinculado al narcotráfico y por comunicaciones con un exoperador político. Por su parte, Héctor Acuña, actual integrante de bancadas de derecha y empresario, destaca por sus constantes cambios de grupo parlamentario y una deuda fiscal, aunque no tiene investigaciones penales abiertas. Acuña ya intentó liderar el Congreso en 2022 y su postulación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la coherencia y los intereses empresariales en la política peruana.

Edgar Reymundo, Héctor Acuña, María
Edgar Reymundo, Héctor Acuña, María del Carmen Alva, José María Balcázar, Juan Burgos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Otra candidatura relevante es la de María del Carmen Alva, abogada y ex presidenta del Congreso. Alva, militante de Acción Popular, se hizo conocida por episodios polémicos durante su anterior gestión, como el jalón de brazo a una colega y presiones a otros parlamentarios, lo que generó rechazo público. En la lista figura también José María Balcázar, abogado y exjuez destituido por inconducta funcional grave, quien ha defendido posturas controversiales sobre temas de género en el Parlamento. El procedimiento de elección contempla que el ganador asuma inmediatamente la conducción del Legislativo y el Ejecutivo interino, a poco de las elecciones 2026.

Temas Relacionados

José JeríCensuraPalacio de GobiernoCongresoperu-politica

Más Noticias

Sporting Cristal 1-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

El conjunto peruano afronta el duelo con la misión de tomar ventaja frente al cuadro paraguayo que eliminó a Alianza Lima. Sigue aquí todas las incidencias en directo

Sporting Cristal 1-0 2 de

Exasesora y mano derecha de José Jerí, investigada por lavado de activos, abrió bar en Miraflores con socias de 18 años

La abogada Stephany Vega se encuentra bajo escrutinio por su patrimonio y su cercanía al entorno presidencial; no obstante, defendió la legalidad de sus ingresos

Exasesora y mano derecha de

Golazo de Yoshimar Yotún con espléndida definición en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

El capitán ‘celeste’ se encargó de ejecutar un penal clave y puso en ventaja a su equipo en Paraguay tras una impecable remate

Golazo de Yoshimar Yotún con

Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: “preocúpate en el fracaso de tu rating”

Luego de que la periodista calificara de “fracaso” un concierto suyo en Virginia por baja asistencia, la salsera reaccionó en redes y lanzó un mensaje directo

Yahaira Plasencia responde a Magaly

Censura de José Jerí EN VIVO: Congreso lo destituyó y se prepara para elegir un nuevo presidente

Con 75 a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento aprobó la censura del mandatario a pocas semanas de las elecciones. Se citó a un nuevo para el día de mañana y elegir al sucesor de Jerí entre cinco candidatos

Censura de José Jerí EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exasesora y mano derecha de

Exasesora y mano derecha de José Jerí, investigada por lavado de activos, abrió bar en Miraflores con socias de 18 años

Censura de José Jerí EN VIVO: Congreso lo destituyó y se prepara para elegir un nuevo presidente

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

José María Balcázar se incomoda al ser consultado por su postura sobre el matrimonio infantil y niega arrepentimiento: “Fue sacada de contexto”

Judith Laura Rojas asume como congresista en reemplazo de Carlos Anderson, mientras enfrenta denuncias por violencia familiar

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia responde a Magaly

Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: “preocúpate en el fracaso de tu rating”

La Tigresa del Oriente se proclama como “la primera therian” de la historia del Perú: “lo reconozco”

Andrea Llosa enfrenta a Magaly Medina y expone las cifras de su rating: “Ella no es ambiciosa, es una suerte de Gollum”

Magaly Medina arremete contra ‘Esto sí es amor’ y admite que prefiere a Andrea Llosa: “Empiezo con un miserable 0.5”

Magaly Medina estalla contra gerencia de ATV por su bajo rating: “Estoy muy molesta por la falta de decisiones”

DEPORTES

Sporting Cristal 1-0 2 de

Sporting Cristal 1-0 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Expulsión rigurosa de Luis Iberico tras imprudente infracción en Sporting Cristal vs 2 de Mayo por fase 2 ida de Copa Libertadores 2026

Programación de Latina del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así se transmitirán los partidos por TV, web y app del canal

Técnico de FC Cajamarca negó conflicto de intereses por el doble rol ejercido de Hernán Barcos: “Fue importante para traer buenos jugadores”

Voleibolista trans de Osasco queda fuera del Sudamericano de Clubes en Lima al no llegar a tiempo la autorización de la FIVB