Así fue la salida de José Jerí del Palacio de Gobierno: junto a ministros, saludó al público y se marchó en un vehículo

José Jerí abandona Palacio de Gobierno tras la aprobación de su censura y destitución por parte del Congreso. | Canal N

El fin del gobierno de José Jerí se consumó luego de que el Congreso de la República aprobara la moción de censura en su contra, poniendo fin a sus 130 días de mandato, a menos de dos meses de las elecciones generales de 2026. Con esta decisión, el Parlamento cerró de manera anticipada la gestión del expresidente, quien aún no se había pronunciado públicamente sobre la votación que terminó con su permanencia en el Ejecutivo.

Pese a la situación, José Jerí abandonó el Palacio de Gobierno acompañado de sus ministros de Estado. Durante una reunión interna, se le observó sonriente, compartiendo palabras con su gabinete y, según imágenes compartidas por Canal N, incluso compartiendo algunos alimentos de manera informal, en un gesto que reflejaba tranquilidad en el expresidente.

Al salir, Jerí fue acompañado por sus ministros hasta la puerta del palacio, quienes lo despidieron entre aplausos mientras saludaba a los medios de comunicación y a la ciudadanía reunida en la Plaza de Armas. Finalmente, abordó un vehículo rodeado de efectivos de la Policía Nacional, quienes aseguraron su seguridad, y abandonó definitivamente el Palacio de Gobierno, mientras su gabinete permanecía observando desde la entrada tras su destitución.

Luego de que el Pleno del Congreso censurara al presidente José Jerí, las cámaras captaron el momento en que sus ministros se despiden de él en el Palacio de Gobierno. | Canal N

José Jerí dejó Palacio de Gobierno en su camioneta

De acuerdo con imágenes difundidas por Canal N, el vehículo en el que se retiró el expresidente José Jerí llegó hasta un inmueble ubicado en la cuadra siete de la avenida Brasil, presuntamente su domicilio. Según el registro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el vehículo figura a nombre del propio exmandatario.

Curiosamente, el vehículo ingresó brevemente al edificio y luego salió con rumbo desconocido. En el lugar se mantiene un fuerte contingente policial, encargado de brindar seguridad al expresidente.

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a José Jerí?

Tras la destitución de José Jerí como presidente del Congreso, el Parlamento peruano se prepara para elegir un nuevo titular que asumirá también la jefatura del Estado de manera interina. Las bancadas inscribieron a cinco candidatos, entre quienes destacan figuras con trayectorias variadas y controversias previas. La votación para definir al sucesor tendrá lugar este miércoles a las 18:00 horas, en medio de un contexto marcado por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana.

El Bloque Democrático postuló a Edgar Reymundo, sociólogo y abogado con experiencia como alcalde y congresista. Reymundo, quien encabezó la Superintendencia Nacional de Migraciones y lideró la Comisión de Cultura, enfrenta cuestionamientos por haber facilitado el estatus migratorio a un ciudadano mexicano vinculado al narcotráfico y por comunicaciones con un exoperador político. Por su parte, Héctor Acuña, actual integrante de bancadas de derecha y empresario, destaca por sus constantes cambios de grupo parlamentario y una deuda fiscal, aunque no tiene investigaciones penales abiertas. Acuña ya intentó liderar el Congreso en 2022 y su postulación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la coherencia y los intereses empresariales en la política peruana.

Edgar Reymundo, Héctor Acuña, María del Carmen Alva, José María Balcázar, Juan Burgos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Otra candidatura relevante es la de María del Carmen Alva, abogada y ex presidenta del Congreso. Alva, militante de Acción Popular, se hizo conocida por episodios polémicos durante su anterior gestión, como el jalón de brazo a una colega y presiones a otros parlamentarios, lo que generó rechazo público. En la lista figura también José María Balcázar, abogado y exjuez destituido por inconducta funcional grave, quien ha defendido posturas controversiales sobre temas de género en el Parlamento. El procedimiento de elección contempla que el ganador asuma inmediatamente la conducción del Legislativo y el Ejecutivo interino, a poco de las elecciones 2026.