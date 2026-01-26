Olvídese de las colas: Sunarp digitaliza casi 6 millones de títulos de propiedad y agiliza trámites entre estos años, ¿Está el suyo?

El proceso digital facilita el acceso electrónico a expedientes históricos y recientes, eliminando la dependencia de archivos físicos.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), organismo adscrito al Ministerio de Justicia del Perú, logró digitalizar más de 5 millones 842.000 títulos de propiedad, personas jurídicas, naturales y vehículos correspondientes al periodo 2016-2021.

De acuerdo con información institucional recogida por Infobae Perú, este avance representa un hito para la transformación digital del sistema registral y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país.

Sunarp digitaliza 5,8 millones de títulos registrales en Perú

La digitalización de los títulos archivados constituye una de las acciones más relevantes impulsadas por Manuel Montes Boza, superintendente nacional de la entidad, quien sostuvo que este proceso forma parte de un proyecto de inversión elaborado junto a la Zona Registral N° IX.

Montes Boza afirmó que “esto va constituir un producto emblemático para la institución, porque además la información digitalizada es validada por fedatario informático juramentado, garantizando la autenticidad y la seguridad de los documentos”, manifestó.

La protección y preservación de documentos digitalizados por la Sunarp reduce el riesgo de pérdida o deterioro de archivos registrales.

El proyecto incluyó documentos provenientes de las oficinas registrales de Lima, Callao, Huaral, Huacho, Barranca y Cañete. El propósito principal es la preservación documentaria y la optimización en la atención a los usuarios, al tiempo que se robustece la seguridad jurídica para las inversiones y la tenencia de bienes.

Según información oficial de Sunarp, la digitalización abarca tanto títulos de propiedades inmuebles como de propiedad vehicular y registros de personas jurídicas y naturales.

Los títulos digitalizados cuentan con validación de fedatario informático

La Sunarp detalló que la inversión comprende servicios complementarios, como la administración de un repositorio digital y la auditoría de calidad de los documentos archivados.

Además, la iniciativa contempla extender la digitalización hasta los títulos emitidos en el 2023, lo que permitirá ampliar progresivamente el acceso electrónico a documentos históricos y recientes. La meta institucional es cubrir la totalidad de los archivos generados durante los últimos 8 años.

El sistema digital incorpora la validación de un fedatario informático juramentado, garantizando la autenticidad y seguridad de los títulos.

El impacto de la digitalización se refleja en la reducción de riesgos asociados al deterioro o pérdida de documentos físicos, además de la mejora en los tiempos de atención al usuario.

“La información digitalizada posibilitará que, en un plazo breve, los ciudadanos puedan obtener publicidad registral de los títulos archivados a través de internet, sin necesidad de acudir a una oficina ni esperar el plazo reglamentario de hasta tres días”, expresó Montes Boza.

Perú avanza en la transformación digital del sistema registral

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos tiene a su cargo la planificación, regulación y supervisión de la inscripción de actos y contratos de personas naturales y jurídicas, así como de bienes muebles e inmuebles.

Entre sus principales servicios destacan la inscripción electrónica de documentos notariales mediante el Sistema de Intermediación Digital (SID-SUNARP) y la consulta y emisión de certificados a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL).

La digitalización facilita la formalización de empresas, especialmente para las micro y pequeñas empresas (MYPES), y la protección de bienes, al centralizar la información registral a nivel nacional.

Además, el organismo peruano, adscrito al Ministerio de Justicia, garantiza la oponibilidad frente a terceros de los derechos inscritos, lo que contribuye a la formalización de la propiedad y de la actividad empresarial en todo el territorio peruano.