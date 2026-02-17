Perú

“Yo optaría por abortar”: la hija mayor de Keiko Fujimori rechaza los dichos de su madre y apoya el aborto en casos de violación

Kyara Villanella, interesada en la Medicina, aclaró que su postura sobre el aborto por violación difiere de la de su madre y afirmó que fue mencionada sin su consentimiento

Guardar
Kyara Villanella expresó públicamente que
Kyara Villanella expresó públicamente que su postura sobre el aborto en casos de violación difiere de la de su madre, Keiko Fujimori, candidata presidencial

La hija mayor de la candidata presidencial Keiko Fujimori, Kyara Villanella, manifestó este martes su desacuerdo con la reciente declaración de su madre sobre el aborto en casos de violación, una causal que continúa penalizada en el país, pese a que Perú registra una de las tasas más altas de violencia sexual en Sudamérica.

Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, Kyara se distanció de la postura de la lideresa de Fuerza Popular, quien el último fin de semana afirmó que había conversado con sus hijas y les había dicho que, si llegaban a sobrevivir a una violación, debían llevar a término el embarazo.

“Entiendo que mi mamá es una figura política y que, por lo tanto, sus declaraciones generan debate público. Sin embargo, en este caso yo también he sido mencionada directamente, y por eso siento la necesidad de hablar”, señaló al inicio de su mensaje.

La mayor de las hijas de Fujimori explicó que normalmente no abordaría un tema tan “controversial”, pero consideró necesario pronunciarse porque fue incluida “sin consentimiento” en la postura pública de su madre, quien se lanza por cuarta vez a tentar el sillón presidencial.

Kyara remarcó que no comparte
Kyara remarcó que no comparte necesariamente las ideas familiares y que no tiene interés en la política, sino en la Medicina

“Tengo 18 años, soy mayor de edad y tengo mi propia capacidad de decisión. Mi opinión personal es distinta a la de mi mamá. En el caso hipotético presentado –una violación– yo sí optaría por abortar, tanto si se tratara de mí como si se tratara de una niña de ocho años. En ese sentido, no estoy de acuerdo con lo que declaró mi mamá”, afirmó.

La joven recalcó que pertenecer a la misma familia no significa compartir ideas. “Somos personas distintas y es natural que tengamos opiniones que no coincidan. No busco generar un problema más grande ni abrir un debate sobre el aborto. (...) Simplemente, quiero dejar constancia de cuál es mi opinión, ya que se me ha involucrado en este tema sin mi consentimiento”, agregó.

Kyara también marcó distancia respecto al camino político de su madre, quien inició su carrera a la misma edad. “Yo no soy una persona política. Crecí en un entorno político, sí, pero no es el camino que quiero seguir. Mi interés está en el área de la Medicina, no en participar en debates públicos ni controversias políticas. Por eso me resulta incómodo tener que pronunciarme sobre una discusión que no busqué”, concluyó.

El domingo pasado, en una entrevista con América TV, la hija del exdictador Alberto Fujimori declaró que solo respaldaba el aborto terapéutico, legal en el país desde hace un siglo para los casos en que la salud o la vida de la mujer corran peligro inminente por la continuación del embarazo, aunque el acceso a este servicio sigue presentando muchas dificultades.

La hija mayor de Keiko
La hija mayor de Keiko Fujimori señaló que fue mencionada en el debate sin su consentimiento y dejó claro que su opinión es personal y autónoma

“Pero en caso de violación, no. Yo optaría, y les diría a mis hijas, que ellas tengan al bebé”, añadió en una declaración que generó una ola de críticas de políticos, candidatos y organizaciones feministas.

Perú registró el año pasado un récord de denuncias por violación, con un promedio de una cada 40 minutos y 13.096 casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer. Entre 2020 y 2024, se contabilizaron 53.652 denuncias, aunque las cifras reales serían mayores debido al sub registro.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriAborto terapéuticoperu-politicaFuerza Popular

Más Noticias

Facundo Morando demuestra optimismo de cara al debut de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes 2026: “El equipo está preparado”

El responsable técnico del bloque aliancista tiene “altísimas expectativas” de un rendimiento sostenido y notable de sus deportistas a lo largo del certamen a desarrollarse en el Perú

Facundo Morando demuestra optimismo de

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho

Conocer el pronóstico del clima puede ayudarte a prevenir contratiempos y tomar mejores decisiones en tu rutina diaria

Conoce el pronóstico del clima

Perú y su inestabilidad presidencial: Así acabaron los últimos 11 mandatarios

Desde Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte, pocos lograron concluir su mandato sin verse involucrados en investigaciones fiscales o decisiones del Congreso que forzaron su salida

Perú y su inestabilidad presidencial:

Lo que comes podría estar afectando tu salud vaginal: Conoce la nueva pirámide nutricional femenina

La propuesta busca proteger el ecosistema vaginal y equilibrar el sistema endocrino femenino con superalimentos peruanos

Lo que comes podría estar

Congreso destituye a José Jerí: el presidente participó en su último cambio de guardia en Palacio mientras se definía su salida

Acompañado únicamente por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, José Jerí vivió su último acto oficial en Palacio de Gobierno mientras el Congreso aprobaba su destitución con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones

Congreso destituye a José Jerí:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y su inestabilidad presidencial:

Perú y su inestabilidad presidencial: Así acabaron los últimos 11 mandatarios

Congreso destituye a José Jerí: el presidente participó en su último cambio de guardia en Palacio mientras se definía su salida

Blindaje de Fuerza Popular no salvó a José Jerí de la censura

Un Congreso desprestigiado elegirá a un nuevo mandatario: desaprobación del Parlamento alcanza un 80%

José Jerí es destituido por el Congreso: ¿Su salida de Palacio de Gobierno influye en las Elecciones 2026?

ENTRETENIMIENTO

Nesty, expareja de Mayra Goñi,

Nesty, expareja de Mayra Goñi, lanza tema con Tito El Bambino y alista su regreso a Perú

Xiomy Kanashiro revela que gastó más de 3 mil dólares en regalos para Jefferson Farfán: “Prada y Amiri”

Paulo Londra vuelve al Perú por primera vez en el Estadio Nacional: fecha, precio de entradas y todo sobre el show

Majo con Sabor se pronuncia luego de que Gabriel Calvo oficializara su romance: “Tengo que aceptarlo”

Laura Spoya detalla su recuperación tras cirugía de columna: “Tengo 6 clavos en la espalda, me están enseñando a caminar”

DEPORTES

DT de Deportivo Cali se

DT de Deportivo Cali se incomodó tras doble atajada de Pedro Gallese ante Atlético Nacional: “No me gusta que mi arquero sea figura”

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del duelo por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Se revelaron los motivos por los que Hernán Barcos no regresaría a Alianza Lima: “Tenía conflictos”