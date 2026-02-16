Keiko Fujimori asegura que “ningún congresista de Fuerza Popular” tomará la presidencia si prospera caída de José Jerí

Desde San Juan de Miraflores, Keiko Fujimori se pronuncia sobre el debate de censura en el Pleno. Fujimori advierte sobre los riesgos de generar caos político y reafirma el compromiso de Fuerza Popular con un proceso electoral estable, desmarcándose de intereses partidarios a corto plazo. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que “ningún congresista” de su partido buscará la presidencia de la República en caso de que prospere la salida del mandatario interino José Jerí, quien podría dejar el cargo si se aprueban una serie de mociones de censura, lo que abriría la puerta al octavo cambio presidencial en casi diez años, a menos de dos meses de las elecciones generales.

“Consideramos que impulsar la vacancia o la censura resulta un acto de irresponsabilidad y solo traerá más inestabilidad política al país”, sostuvo la aspirante presidencial, aunque agregó que respaldan la posibilidad de que Jerí sea investigado y sancionado si corresponde.

“A 56 días del próximo proceso electoral, esta posibilidad de cambio va a generar caos. Hemos decidido no apoyar estas mociones que se van a debatir el día de ayer. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien forma parte de nuestro partido, cumple con los procedimientos y el reglamento vigente”, puntualizó.

Consultada sobre la opción de que el fujimorismo asuma el mando interino si Jerí deja el cargo, la heredera política del exdictador Alberto Fujimori fue clara: “Ningún congresista de Fuerza Popular va a postular para ocupar el cargo. Nos vamos a abstener en todo este proceso porque consideramos que es una gran irresponsabilidad”, dijo.

Fujimori calificó como irresponsable impulsar la vacancia o censura contra Jerí, argumentando que esto solo agravaría la inestabilidad política a menos de dos meses de las elecciones generales

Señaló que su bancada seguirá atenta a los acontecimientos y rechazó cualquier especulación sobre acuerdos internos para presentar candidatos propios.

Ante la pregunta sobre un posible impacto electoral para Fuerza Popular por su respaldo al gobernante, Fujimori sostuvo que la prioridad debe ser la estabilidad nacional. “No es momento de mirar los porcentajes de aprobación ni los intereses personales o partidarios. Plantear esta posición responde a pensar en el país, en su estabilidad y en el futuro. Incluso si eso implica asumir un pequeño costo político, estamos dispuestos porque lo importante es el futuro de los peruanos”, manifestó.

Jerí, que en su condición de presidente del Congreso ascendió a la Presidencia en octubre pasado para relevar a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025) y llevar las riendas de Perú hasta los comicios de abril próximo, puede ver finalizado su mandato antes de tiempo por las investigaciones abiertas en su contra con apenas cuatro meses como gobernante.

La lideresa respaldó que Jerí sea investigado y, si corresponde, sancionado, pero insistió en que no apoyarán un cambio presidencial antes de los comicios

Las mociones de censura en su contra se han acumulado en las últimas semanas a medida que su popularidad va cayendo, un efecto que ha provocado que los partidos que tienen mayoría en el Congreso, y que inicialmente lo respaldaron, ahora buscan distanciarse a pocas semanas de los comicios.

Solo el fujimorismo, que es el partido más grande dentro del hemiciclo peruano, mantiene su apoyo explícito al gobernante, incluso cuando la Fiscalía le ha abierto investigaciones por tráfico de influencias, al presuntamente haber mantenido reuniones clandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial.

Una serie de vídeos de cámaras de seguridad revelaron que Jerí acudió el 26 de diciembre a cenar, encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, a un chifa del empresario Zhihua ‘Johnny’ Yang, a cuya tienda llegó también el 6 de enero, horas después de que ese local hubiera sido clausurado por las autoridades municipales.