Keiko Fujimori, molesta, llama a Rafael López Aliaga “títere de los caviares”, misógino y sin “madurez emocional”

Keiko Fujimori rechazó la propuesta de Rafael López Aliaga de destituir al presidente interino José Jerí antes de las elecciones

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respondió con molestia este domingo al también aspirante presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular), a quien llamó “títere de los caviares” y carente de “madurez emocional” por plantear la salida del presidente interino José Jerí a puertas de las elecciones, una propuesta que, según la política, generaría inestabilidad en el país.

Las declaraciones de Fujimori aparecieron después del comunicado público en que López Aliaga acusó a Fuerza Popular de avalar la corrupción por respaldar al mandatario, investigado por reuniones clandestinas con un empresario chino y por la contratación de mujeres en el Estado tras visitarlo en su despacho.

“El Perú vive horas difíciles: o nos dejamos arrastrar al caos o defendemos el orden. Cambiar a un presidente a cincuenta y siete días de las elecciones sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre”, afirmó la heredera política del exdictador a través de un video difundido en X, antes Twitter.

La heredera política del exdictador Alberto Fujimori añadió que su agrupación cuestiona las acciones del presidente, aunque defiende la gobernabilidad. “Fuerza Popular protege el orden constitucional, no a una persona. Exigimos que se investigue, que se esclarezca y, en el caso que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley”, continuó.

López Aliaga acusó a Fuerza Popular de avalar la corrupción al apoyar a Jerí, señalando presuntas reuniones clandestinas del presidente con un empresario chino y contrataciones irregulares de mujeres en el Estado

Seguidamente, acusó a López Aliaga de haberse “convertido en un títere de los caviares y de quienes apuestan por la confrontación permanente y empujan a la inestabilidad”. Sostuvo que, independientemente de la postura asumida por Renovación Popular, el fujimorismo no será “cómplice de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”.

“El tono y el contenido de sus ataques es una advertencia de su intolerancia; calumnia e injuria no solo a Fuerza Popular, sino a todo aquel que no piensa como usted. Y sobre todo, rechazamos la forma denigrante de referirse a las mujeres. Calificar de prostitutas a mujeres por el mero hecho de asistir a una reunión o fiesta revela una mirada agresiva y discriminatoria que el Perú no debe normalizar”, afirmó.

“Los peruanos no quieren más confrontación infantil. Están hartos de insultos. Nos piden orden y soluciones. Cómo enfrentar a los criminales, cómo levantar la economía golpeada por años de inestabilidad, cómo llevar obras y servicios donde no llegan. Ya aprendimos, ahí está toda nuestra energía: resolver las necesidades reales de los peruanos. El Perú necesita orden, paz y, lo que a usted le falta, madurez emocional para liderar”, concluyó.

Antes de esta declaración, Renovación Popular difundió un pronunciamiento en el que acusó a Fuerza Popular de “avalar la corruptela” y aseguró que no postuló a Jerí para la presidencia del Congreso, sino que al legislador José Cueto.

Renovación Popular difundió un comunicado donde responsabilizó a Jerí de presuntas irregularidades y acusó a Fuerza Popular de sostenerlo

El partido de López Aliaga también responsabilizó al mandatario de “haber abusado de su posición en Palacio para llevar mujeres al mismo, durante toda una noche y luego darles cargos bien remunerados”.

“Jerí deja entrar a Palacio a sentenciados a prisión domiciliaria. Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa. Jerí invita a su cumpleaños a mujeres con reputación de prostitución. Una de ellas fue asesinada por sicarios, vinculados a congresistas que están investigados por haber armado red sexual en el Congreso”, agregó el comunicado en referencia al crimen de la abogada Andrea Vidal, extrabajadora de la Oficina Legal del Congreso.

“Renovación Popular tiene valores y principios sólidos. Es una derecha cristiana. No es una ‘derecha’ mercantilista y farisea, financiada por empresas corruptas, que sostiene, en aras de una ‘estabilidad’ sin ningún fundamento, a un personaje que ha mansillado el rol de ser presidente”, finalizó el pronunciamiento.

La Oficina Legal del Congreso estuvo dirigida por Jorge Torres Saravia, quien estuvo incurso en una pesquisa fiscal por liderar una presunta red de prostitución.