Si José Jerí ‘sobrevive’ censura, Congreso igual buscará interpelar a ministros del MEF y MTC

Si Jose Jerí no deja el cargo, igual sus ministros podrían pasar interpelación. - Crédito Composición Infobae/MEF/MTC

Más de 20 congresistas han presentados mociones para interpelar a la ministra de de Economía y Finanzas y al ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de José Jerí.

Mientras, el Congreso decide si censurará al mandatario, frente a las contrataciones irregulares de funcionarias y reuniones cuestionadas con empresarios chinos, 24 parlamanentarios buscan cuestionar a Denisse Miralles y Aldo Prieto Barrera por dos casos.

La interpelación sería, primero, respecto al proyecto de inversión Nueva Carretera Central y, segundo, el de la Vía Expresa Santa Rosa y Puente Santa Rosa.

Jerí en el banquillo. Se discute su censura. - Crédito Presidencia

El caso de la Nueva Carretera Central

Según menciona la moción de interpelación, para el año 2026 se tenía previsto la construcción formal de la obra conocida como Nueva Carretera Central. Sin embargo, en la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, sólo se asignó S/190 millones 692 mil 273, “monto que resulta insuficiente para la construcción de esta obra de envergadura, lo que denota que para el gobierno esta obra ha dejado de ser una prioridad”.

Posteriormente, el pasado 3 de febrero de 2026, “el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidió resolver el contrato de asistencia técnica con la empresa encargada del acompañamiento del proyecto lo que ha generado incertidumbre y preocupación en diversos sectores, así como cuestionamientos sobre el manejo técnico, contractual y político de uno de los proyectos viales más importantes para el país”.

“La construcción de la Nueva Carretera Central no podrá ejecutarse únicamente con recursos del Estado y que será necesario incorporar capital privado o financiamiento externo para asegurar su viabilidad (…) destinar todo el presupuesto público a una sola obra limitaría la capacidad del Estado para atender otras necesidades prioritarias (…) Ante ello el Ejecutivo evalúa un nuevo modelo financiero que garantice el inicio y continuidad de las obras”, reconoció la ministra Miralles ante Correo, menciona la moción.

El Gobierno ratificó la continuidad de la Nueva Carretera Central tras rescisión de contrato. Pero igual el Congreso buscará interpelar a ministros. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para los 24 congresistas firmanes, “esto demostraría la intención del ejecutivo de paralizar el sistema elegido para la construcción de la Nueva Carretera Central”.

Sobre la inversión Vía Expresa Santa Rosa

Como se recuerda, en mayo de 2023, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, inició la convocatoria para la construcción del Puente Santa Rosa, junto con accesos, rotonda y paso a desnivel, bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI).

“En ese momento, el proyecto tenía un valor referencial de S/339 millones y comprendía un puente de alrededor de 160 metros sobre el río Rímac, con cuatro carriles y obras complementarias que mejorarían significativamente la circulación hacia el aeropuerto”, recuerda el texto de la moción de interpelación.

Puentes modulares permiten el ingreso de los usuarios al aeropuerto ante la falta de construcción del Puente Santa Rosa| Paula Elizalde (Infobae Perú)

Sin embargo, en julio de 2024, el puente fue retirado de la lista de proyectos priorizados por el MTC mediante la Resolución Ministerial N° 389-2024-MTC/01, “lo cual generó incertidumbre y cambios en la conducción de su ejecución”.

Pero a inicios de 2026 si bien la construcción del Puente Santa Rosa había avanzado (incluida adjudicación de parte de la obra), el viaducto Santa Rosa todavía no contaba con presupuesto asignado ni contrato firmado para su conexión con la Costa Verde. “Esto significa que la obra puede ejecutarse parcialmente (puente sin viaducto), lo que dejaría incompleto el acceso vial integral al aeropuerto”, advierte el texto.