¿Problemas con los G2G con Francia? MEF culpa a Pedro Castillo por sobrecostos en Nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa

El incremento sostenido de los costos en la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa genera incertidumbre sobre la viabilidad de ambos proyectos viales en Perú.

El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), comunicó que no se ha realizado ningún recorte presupuestal para la construcción de la Nueva Carretera Central y Vía Expresa Santa Rosa, dos proyectos ejecutados bajo el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.

Las autoridades señalaron que la información sobre reducciones de recursos carece de fundamento y que no existe modificación alguna en los presupuestos asignados a estas iniciativas. El comunicado oficial fue emitido tras una ola de reportajes que alertaban sobre posibles afectaciones sobre estos proyectos emblemáticos.

Incluso la Comisión Multisectorial de Junín convocó este martes a una conferencia de prensa por el riesgo de que la Nueva Carretera Central no se ejecute debido a la falta de presupuesto.

MEF culpa a Pedro Castillo por firmar los G2G con Francia

El comunicado del MEF responde a un reportaje de Cuarto Poder. Allí se denunció que la construcción del Puente Santa Rosa, contemplado como acceso principal al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, avanzó sin contar con presupuesto ni contrato para el viaducto que debía conectarlo a la Costa Verde.

Además, el programa advirtió sobre retrasos, sobrecostos y posibles riesgos de recortes presupuestales en obras bajo el modelo G2G, lo que podría poner en peligro su continuidad y ejecución.

Nueva Carretera Central. La falta de financiamiento y los sobrecostos amenazan la continuidad de obras claves para la conectividad nacional.

Uno de los puntos críticos señalados fue el incremento presupuestal: la Vía Expresa Santa Rosa pasó de un presupuesto inicial de S/800 millones a S/2.000 millones, mientras que la Nueva Carretera Central duplicó su presupuesto original. MEF habla de un aumento que puede llegar al 200%.

“En el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, ambos proyectos cuentan con S/297 millones, y entre 2027 y 2028 con S/212 millones adicionales, lo que representa aproximadamente el 5% del costo total estimado”, alertó el MEF.

La Contraloría General advierte que sin financiamiento para el viaducto del Puente Santa Rosa, la operatividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez quedaría comprometida.

Ante este escenario de inquietud pública, el Ejecutivo buscó desmentir que existan recortes, explicando que lo que se realiza es una revisión técnica integral de la cartera de proyectos G2G para garantizar la sostenibilidad fiscal y la correcta priorización de las inversiones.

“Estos contratos G2G fueron suscritos mediante Decretos Supremos emitidos en 2021 [durante el gobierno de Pedro Castillo] sin contar con la opinión técnica de capacidad presupuestal del MEF", aseguró.

¿Qué pasó con la Nueva Carretera Central?

La Nueva Carretera Central “Daniel Alcides Carrión” es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país. Bajo el esquema G2G con Francia, esta vía de 185 kilómetros conectará Lima con Junín.

El inicio de obras está previsto para el primer trimestre de 2026 y la carretera deberá entregarse en 2031. El proyecto contempla cuatro carriles, 33 kilómetros de túneles y 19 kilómetros de viaductos, lo que implica grandes retos técnicos y constructivos debido a que atraviesa zonas de alta montaña.

El Ministerio de Economía y Finanzas asegura que no existen recortes en los presupuestos asignados a la Nueva Carretera Central ni a la Vía Expresa Santa Rosa.

El costo inicial de la obra se estimó en S/12.000 millones; sin embargo, reportes actualizados indican que la inversión podría superar los S/24.600 millones, más del doble del monto original. Incluso se decía que, en 2025, los precios podrían bajar.

La escalada de precios se inició en 2023 con la revisión de requerimientos técnicos y financieros realizada por el MTC, que argumentó la necesidad de una mayor inversión para garantizar la viabilidad, seguridad y funcionalidad de una “pista de alta montaña”.

Vía Expresa Santa Rosa pasó de 800 a más de 2.000 millones: ¿Y la efectividad de los G2G?

La Vía Expresa Santa Rosa, que busca conectar la Costa Verde con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, también ha experimentado un aumento significativo de costos.

La obra, también enmarcada en un acuerdo G2G entre Perú y Francia, se ejecutará entre 2026 y 2028. Está concebida como un moderno intercambio vial que facilitará el acceso al principal aeropuerto del país.

Sin embargo, el reportaje de Cuarto Poder aseguró que la construcción del Puente Santa Rosa comenzó sin contar con los fondos ni el contrato para el viaducto clave que debe unirlo a la Costa Verde.

La construcción de estos proyectos viales emblemáticos bajo el esquema G2G entre Perú y Francia exige transparencia, control y viabilidad financiera.

Mientras el puente fue adjudicado por S/95 millones, el viaducto aún no tiene financiamiento y requiere S/47 millones adicionales solo para la firma del contrato, de acuerdo con PROVIAS Nacional.

La Contraloría General advirtió que la ausencia del viaducto dejaría la vía inconclusa, lo que afectaría el tránsito, la operatividad del aeropuerto y la imagen internacional del país.

Según el programa periodístico, el aumento de los costos en la Vía Expresa Santa Rosa se atribuye a retrasos, inflación y a una planificación inicial que no consideró todos los aspectos financieros y técnicos necesarios.