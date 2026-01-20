Perú

Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao

El debate se centrará en el papel que tienen el café y el cacao en el desarrollo agrario y el comercio exterior, así como en las políticas que el nuevo gobierno podría implementar para fortalecer su producción, elevar la calidad y garantizar el acceso a mercados internacionales

Guardar
Cinco partidos políticos pondrán sobre
Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao

Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao, los productos estrella de la agroexportación peruana, en un foro clave que reunirá a representantes del sector público, privado y académico. El evento, titulado “Café, cacao y política”, tendrá lugar este jueves 22 de enero y contará con la participación de agricultores, inversores y especialistas comprometidos con el desarrollo sostenible de ambas cadenas productivas.

El debate se centrará en el papel que tienen el café y el cacao en el desarrollo agrario y el comercio exterior, así como en las políticas que el nuevo gobierno podría implementar para fortalecer su producción, elevar la calidad y garantizar el acceso a mercados internacionales. Todo ello en un contexto marcado por desafíos climáticos y la entrada en vigor de nuevas regulaciones en destinos clave, como la Unión Europea.

La organización del foro está a cargo de las consultoras Inform@cción y RECURSOS, entidades reconocidas por su trabajo en el ámbito agrario y la exportación. La jornada será transmitida en directo desde las 9:30 a. m. a través del canal de YouTube de Recursos Climático, permitiendo que un público amplio pueda seguir de cerca las propuestas y el intercambio entre los actores principales.

Cinco partidos políticos pondrán sobre
Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao

El programa incluye exposiciones como “Impacto del café y el cacao en la economía peruana”, presentada por Fernando Cillóniz, presidente de Inform@cción, y “Importancia del movimiento cooperativo en las cadenas de valor del café y el cacao”, a cargo de Santiago Paz, gerente comercial de la cooperativa NORANDINO. También se abordarán temas como el “Potencial del café y cacao en la lucha contra el cambio climático y la oportunidad de los mercados de bonos de carbono”, con Jorge Torres Padilla, gerente general de Somos PASKAY, y “Productividad, ingresos dignos y sostenibilidad en la pequeña agricultura del cacao y del café en la Amazonía peruana”, a cargo de José Yturrios Padilla, director de la División de Agricultura y Cambio Climático de RECURSOS.

Diálogo directo con los candidatos y desafíos del sector

Un aspecto central del foro será el espacio de diálogo directo entre los representantes políticos y los protagonistas de las cadenas productivas. Los agricultores y demás actores podrán formular sus inquietudes y plantear demandas a los candidatos invitados.

Entre quienes expondrán las propuestas de sus partidos se encuentran Mesías Guevara (Partido Morado), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Alfonso Velásquez (Renovación Popular), Marco Vinelli (Fuerza Popular) y Alberto García de la Romaña (Ahora Nación). Cada uno presentará los planes de su agrupación en torno a los desafíos y oportunidades para el café y el cacao peruanos.

Cinco partidos políticos pondrán sobre
Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao

El peso económico del sector es innegable. Durante 2025, el café y el cacao representaron más del 20 % de las agroexportaciones de Perú. El café generó USD 1.627 millones y el cacao USD 1.562 millones, alcanzando juntos los USD 3.200 millones en ventas internacionales. Estas cifras reflejan la importancia de estos cultivos para la economía nacional y regional.

Detrás de estos resultados se encuentran más de 350 mil pequeños productores que trabajan en unas 700 mil hectáreas distribuidas en 16 regiones de la Amazonía. Sin embargo, la brecha tecnológica sigue siendo amplia: solo el 12 % de los cacaoteros y el 25 % de los cafetaleros aplica fertilizantes, menos del 10 % accede a asistencia técnica, apenas el 9 % obtiene crédito, y solo el 0,1 % utiliza riego tecnificado. Esto mantiene la productividad por debajo de su verdadero potencial.

El foro busca generar respuestas y compromisos concretos frente a una pregunta de fondo: ¿cuánto más podría aportar este sector estratégico si recibiera un respaldo efectivo desde la política pública y mayor inversión privada? Los partidos que aspiran a liderar el país en 2026 deberán responder a este reto y definir su posición respecto a los productos más inclusivos de la agroexportación nacional.

La cita será desde las 9:00 a. m. en el Hotel José Antonio Deluxe de Miraflores y podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de Recursos Climático, ampliando así el alcance del diálogo y la reflexión sobre el futuro del café y el cacao peruanos.

Temas Relacionados

Partidos políticosElecciones 2026Café y cacaoperu-noticias

Más Noticias

Patricia Chirinos luego de quedar fuera de las elecciones 2026 por decisión del JEE Callao: “Seguiré peleando”

El Jurado Electoral Especial del Callao excluyó a la legisladora y a toda la lista al Senado de Renovación Popular por no cumplir con el requisito de democracia interna. La congresista respondió con un mensaje en redes sociales en el que limitó los comentarios

Patricia Chirinos luego de quedar

Deysi Araujo anuncia venta de su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación de sus vecinos

La bailarina afirmó que la junta directiva del edificio le prohibió el uso de áreas comunes pese a estar al día con sus pagos, lo que la llevó a presentar una denuncia y optar por mudarse.

Deysi Araujo anuncia venta de

Caso Nicolini: “Fue algo fortuito, somos inocentes”, afirma condenada por incendio en galería donde murieron dos jóvenes

La principal responsable del caso que estremeció a la ciudadanía en 2017 fue capturada por la PNP y permanecerá tras las rejas 32 años

Caso Nicolini: “Fue algo fortuito,

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

El tenista peruano superó en tres exigentes sets al brasileño Mateus Alves para remontar y sacar boleto a la próxima ronda: rival aún por definir

Gonzalo Bueno inicia su camino

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video: “Empezamos la cuenta regresiva”

La periodista confirmó que está lista para volver a la conducción tras someterse a una cirugía y publicó un adelanto de lo que será su regreso al prime time en ATV.

Magaly Medina ya está en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos luego de quedar

Patricia Chirinos luego de quedar fuera de las elecciones 2026 por decisión del JEE Callao: “Seguiré peleando”

José Jerí quiere dar explicaciones ante el Congreso: pide ir este miércoles 21 para aclarar reuniones con empresarios chinos

Mateo Castañeda recusa al juez Richard Concepción Carhuancho tras ganarle en el TC

Partidos de César Acuña y José Jerí registran militantes sentenciados por narcotráfico en La Libertad, según investigación

TC le da la razón a Mateo Castañeda y anula la investigación del caso Los Waykis en la Sombra

ENTRETENIMIENTO

Renzo Schuller deja la conducción

Renzo Schuller deja la conducción de ‘Esto es Guerra’ y se despide de los realities: ¿Cuál es la importante razón?

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y más detalles

Deysi Araujo anuncia venta de su departamento en San Isidro tras denunciar discriminación de sus vecinos

Magaly Medina ya está en Lima y sorprende al compartir impactante video: “Empezamos la cuenta regresiva”

TikTok bloquea el perfil de la influencer Moca y le impide transmitir en vivo: ¿hasta el año 2070?

DEPORTES

Gonzalo Bueno inicia su camino

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

El Ironi Kiryat Shmona no quita sus ojos de Perú: Fernando Pacheco convence para reforzar ataque en Ligat ha’Al

Trujillo vivirá una fiesta deportiva con la Media Maratón 2026 desde la Plaza de Armas

Cenaida Uribe confirmó primera renovación de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo