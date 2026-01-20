Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao

Cinco partidos políticos pondrán sobre la mesa sus propuestas para el futuro del café y el cacao, los productos estrella de la agroexportación peruana, en un foro clave que reunirá a representantes del sector público, privado y académico. El evento, titulado “Café, cacao y política”, tendrá lugar este jueves 22 de enero y contará con la participación de agricultores, inversores y especialistas comprometidos con el desarrollo sostenible de ambas cadenas productivas.

El debate se centrará en el papel que tienen el café y el cacao en el desarrollo agrario y el comercio exterior, así como en las políticas que el nuevo gobierno podría implementar para fortalecer su producción, elevar la calidad y garantizar el acceso a mercados internacionales. Todo ello en un contexto marcado por desafíos climáticos y la entrada en vigor de nuevas regulaciones en destinos clave, como la Unión Europea.

La organización del foro está a cargo de las consultoras Inform@cción y RECURSOS, entidades reconocidas por su trabajo en el ámbito agrario y la exportación. La jornada será transmitida en directo desde las 9:30 a. m. a través del canal de YouTube de Recursos Climático, permitiendo que un público amplio pueda seguir de cerca las propuestas y el intercambio entre los actores principales.

El programa incluye exposiciones como “Impacto del café y el cacao en la economía peruana”, presentada por Fernando Cillóniz, presidente de Inform@cción, y “Importancia del movimiento cooperativo en las cadenas de valor del café y el cacao”, a cargo de Santiago Paz, gerente comercial de la cooperativa NORANDINO. También se abordarán temas como el “Potencial del café y cacao en la lucha contra el cambio climático y la oportunidad de los mercados de bonos de carbono”, con Jorge Torres Padilla, gerente general de Somos PASKAY, y “Productividad, ingresos dignos y sostenibilidad en la pequeña agricultura del cacao y del café en la Amazonía peruana”, a cargo de José Yturrios Padilla, director de la División de Agricultura y Cambio Climático de RECURSOS.

Diálogo directo con los candidatos y desafíos del sector

Un aspecto central del foro será el espacio de diálogo directo entre los representantes políticos y los protagonistas de las cadenas productivas. Los agricultores y demás actores podrán formular sus inquietudes y plantear demandas a los candidatos invitados.

Entre quienes expondrán las propuestas de sus partidos se encuentran Mesías Guevara (Partido Morado), Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Alfonso Velásquez (Renovación Popular), Marco Vinelli (Fuerza Popular) y Alberto García de la Romaña (Ahora Nación). Cada uno presentará los planes de su agrupación en torno a los desafíos y oportunidades para el café y el cacao peruanos.

El peso económico del sector es innegable. Durante 2025, el café y el cacao representaron más del 20 % de las agroexportaciones de Perú. El café generó USD 1.627 millones y el cacao USD 1.562 millones, alcanzando juntos los USD 3.200 millones en ventas internacionales. Estas cifras reflejan la importancia de estos cultivos para la economía nacional y regional.

Detrás de estos resultados se encuentran más de 350 mil pequeños productores que trabajan en unas 700 mil hectáreas distribuidas en 16 regiones de la Amazonía. Sin embargo, la brecha tecnológica sigue siendo amplia: solo el 12 % de los cacaoteros y el 25 % de los cafetaleros aplica fertilizantes, menos del 10 % accede a asistencia técnica, apenas el 9 % obtiene crédito, y solo el 0,1 % utiliza riego tecnificado. Esto mantiene la productividad por debajo de su verdadero potencial.

El foro busca generar respuestas y compromisos concretos frente a una pregunta de fondo: ¿cuánto más podría aportar este sector estratégico si recibiera un respaldo efectivo desde la política pública y mayor inversión privada? Los partidos que aspiran a liderar el país en 2026 deberán responder a este reto y definir su posición respecto a los productos más inclusivos de la agroexportación nacional.

La cita será desde las 9:00 a. m. en el Hotel José Antonio Deluxe de Miraflores y podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube de Recursos Climático, ampliando así el alcance del diálogo y la reflexión sobre el futuro del café y el cacao peruanos.