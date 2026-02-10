¿Palta, papa o café? Este es el cultivo más extendido del Perú, pero el que tiene mayor valor estratégico es otro

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego estableció la nueva Lista de Cultivos Priorizados producidos por la agricultura familiar para orientar la política agrícola del Perú hasta 2026.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) publicó la resolución que define la Lista de Cultivos Priorizados producidos por la Agricultura Familiar para el año 2026, una herramienta que establece los lineamientos técnicos y estratégicos para orientar la inversión y la política agrícola en el país.

Según la Resolución Ministerial N° 0046-2026-MIDAGRI, la medida será de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y programas dependientes del ministerio, con el objetivo de optimizar la planificación productiva y focalizar los recursos públicos.

MIDAGRI publica lista de cultivos familiares priorizados para 2026

La lista identifica 45 cultivos estratégicos seleccionados mediante una metodología basada en datos estadísticos y proyecciones de mercado.

Entre los cultivos priorizados a nivel nacional se encuentran productos permanentes como la palta, el café, el cacao, la aceituna y la palma aceitera, así como cultivos transitorios entre los que destacan la papa, el arroz, el maíz amarillo duro y la yuca.

La Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología será responsable de coordinar la incorporación técnica de los cultivos en las políticas sectoriales, en articulación con gobiernos regionales y locales.

La norma incluye anexos con el detalle de cultivos por región, lo que permitirá a las autoridades ajustar la ejecución de proyectos a las condiciones productivas y económicas específicas de cada territorio.

Perú: los cultivos con mayor presencia en la agricultura familiar

El censo agrario y los registros oficiales muestran que la papa es el cultivo con más productores de agricultura familiar en el Perú, con 463.854 familias dedicadas a su siembra.

Le siguen el café, con 287.405 productores, y el maíz amarillo duro, con 258.223 productores. Este predominio se concentra en zonas altoandinas y valles interandinos, donde estos cultivos son la base de la economía rural y la seguridad alimentaria.

La lista oficial de cultivos priorizados incorpora un criterio regional y permite a gobiernos regionales y locales ajustar proyectos públicos según la realidad agrícola de su zona.

Otros cultivos con fuerte presencia social y territorial son el plátano (158.055 productores), el cacao (128.449 productores), el maíz amiláceo (102.392 productores), la yuca (68.885 productores) y el arroz (67.855 productores).

Todos estos, según la resolución del MIDAGRI, forman parte del núcleo productivo de la agricultura familiar y constituyen el eje de políticas de apoyo estatal.

Ranking por valor bruto de producción: ¿dónde está el dinero?

El análisis del Valor Bruto de Producción (VBP), que mide el valor monetario anual de cada cultivo, muestra que el arroz lidera el ranking nacional con un promedio de S/ 2.830 millones, seguido muy de cerca por la papa (S/ 2.641 millones) y el café (S/ 1.724,89 millones).

La uva y la palta también figuran entre los cultivos de mayor peso económico, con valores superiores a los S/ 1.000 millones en los últimos cinco años.

Entre los cultivos transitorios, la papa y el arroz concentran el mayor valor bruto, mientras que en los permanentes destacan el café, la palta, el cacao y el plátano. El maíz amarillo duro, con S/ 828,59 millones, y la yuca, con S/ 467,76 millones, completan la lista de los productos más valiosos en términos económicos.

Amazonas y Cajamarca destacan por su diversidad agrícola, con arroz, café, yuca y plátano como cultivos familiares emblemáticos de estas regiones.

El valor estratégico: palta a la cabeza

Más allá del valor económico o del número de productores, el MIDAGRI utiliza un indicador específico para determinar el valor estratégico de cada cultivo, combinando variables como su peso en la seguridad alimentaria, la diversificación productiva y su potencial de mercado.

En este ranking, la palta ocupa el primer lugar con un puntaje de 8,76, seguida por el cacao (8,73) y la aceituna (7,28) entre los cultivos permanentes. En los transitorios, la arveja grano verde alcanza un puntaje de 8,47, aunque su impacto económico es menor.

La palta, convertida en uno de los principales productos de exportación y con fuerte demanda global, reúne tanto alto valor estratégico como un volumen considerable de producción y productores.

Según la lista oficial del MIDAGRI, este cultivo es considerado prioritario para las intervenciones públicas, la promoción comercial y la innovación tecnológica.

Diversidad regional y enfoque en agricultura familiar

La resolución del MIDAGRI subraya que la priorización de cultivos debe adaptarse a las condiciones de cada región. Por ejemplo, en Amazonas se priorizan arroz, café, yuca y plátano; en Cajamarca destacan café, papa, arroz y maíz amarillo duro. Esta diferenciación busca optimizar la focalización de recursos y la planificación de inversiones públicas desde un enfoque territorial.

A pesar de las diferencias regionales y productivas, el denominador común es la agricultura familiar, que sostiene la mayor parte de la producción nacional tanto en volúmenes como en valor agregado. La política de priorización de cultivos, según el MIDAGRI, pretende fortalecer este sector, impulsar la inversión y garantizar la sostenibilidad económica y social de miles de familias en todo el país.