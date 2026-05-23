La conmovedora historia de Ignacio Buse, campeón del ATP 500 de Hamburgo: su camino para convertirse en la primera raqueta del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicen que en Hamburgo el aire es distinto cuando un sueño se concreta. Ignacio Buse, el ‘Sinner Peruano’ como lo conocen internacionalmente, caminó por la arcilla alemana como quien recorre el escenario de una vieja película familiar: con la memoria encendida y la raqueta bien firme. No fue solo la gesta de tumbar a nombres grandes, ni el eco de su primer ATP 500 levantado al cielo, sino la manera en que se abrió paso entre gigantes, haciendo del asombro rutina y del asalto a la cima una celebración colectiva.

Nada en Buse parece casualidad. El tenis le corre por las venas como un río antiguo: su abuelo Enrique fue leyenda en tiempos donde las gestas eran de club y polvo de ladrillo, y su padre Hans, guía y cómplice, le enseñó que el sacrificio se escribe en doble jornada. A los 22 años, Nacho ya sabe que en el deporte, como en la vida, el apellido es solo el punto de partida.

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La familia de Ignacio Buse fue clave para alcanzar el top 50 mundial.

Primeros pasos: la distancia, el esfuerzo y la siembra

Su historia empezó en Lima, pero el mapa cambió pronto. Dejando atrás la comodidad y los afectos, Buse eligió Barcelona, donde el rigor de la competencia es ley y las canchas no perdonan. Allí, mientras la mayoría de su edad bailaba y reía, él apostó por horas de sudor y soledad. Con 17 años ya era top 9 juvenil en la ITF, y en 2021 colgó el oro panamericano junto a Gonzalo Bueno. Juntos, también, rozaron la gloria en Roland Garros Junior, y aunque la copa no llegó, la historia ya era suya.

Los años siguientes fueron de siembra y aprendizajes. Brilló en dobles, sumó finales Challenger y en 2024 tocó su primera definición individual en Como. Pero el gran salto llegó en 2025: campeón en el ATP 100 de Heilbronn, y luego, en Sevilla, consolidó la certeza de que el techo todavía estaba lejos.

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Ignacio Buse junto a su primer trofeo en un Challenger Tour.

2026: Hamburgo y una bandera en alto

Este año, el calendario le tenía reservado su mejor capítulo. Semifinalista en Río, aprendiz de Djokovic en Roma y, finalmente, la consagración en Hamburgo. La arcilla, vieja aliada, presenció cómo Ignacio Buse, desde el puesto 57 del ranking ATP, desarmó al checo Jakub Menšík y al vigente campeón, Flavio Cobolli, top 12 del mundo. Cada victoria fue un salto, una afirmación de que la cima se conquista paso a paso, entre polvo de ladrillo y sueños en alto.

Dicen los que observan el tenis con lupa que este título lo empujará hasta más allá del top 40. Hamburgo no solo le dio un trofeo: le regaló una nueva altura desde la que la bandera peruana ondea más fuerte, y el eco de su nombre empieza a recorrer el mundo como promesa y como presente.

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Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

Orgullo peruano y el peso de la camiseta

Mientras tanto, la selección peruana encontró en él más que un relevo. Bajo la sombra de Juan Pablo Varillas aprendió, y cuando le tocó ser líder, la presión le sentó bien. En la Copa Davis, frente a Portugal, selló la serie como si el destino le hubiera reservado ese desenlace.

Hoy, Buse es bandera, inspiración y espejo para los jóvenes. En cada torneo internacional, repite que Perú es clave, y en sus hombros la camiseta no pesa, vuela.

Le esperan nuevos desafíos: el próximo, Roland Garros frente a Andrey Rublev. Pero pase lo que pase, Ignacio Buse ya tiene un lugar reservado en la historia, y el futuro, como la pista de Hamburgo, parece extenderse bajo sus pies.

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