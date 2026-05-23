Perú Deportes

La conmovedora historia de Ignacio Buse, campeón del ATP 500 de Hamburgo: su camino para convertirse en la primera raqueta del Perú

A sus 22 años, Nacho encarna la esperanza y la perseverancia. Su historia inspira a un Perú que sueña con ver florecer de nuevo el tenis en su tierra

Guardar
Google icon
La conmovedora historia de Ignacio Buse, campeón del ATP 500 de Hamburgo: su camino para convertirse en la primera raqueta del Perú
La conmovedora historia de Ignacio Buse, campeón del ATP 500 de Hamburgo: su camino para convertirse en la primera raqueta del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicen que en Hamburgo el aire es distinto cuando un sueño se concreta. Ignacio Buse, el ‘Sinner Peruano’ como lo conocen internacionalmente, caminó por la arcilla alemana como quien recorre el escenario de una vieja película familiar: con la memoria encendida y la raqueta bien firme. No fue solo la gesta de tumbar a nombres grandes, ni el eco de su primer ATP 500 levantado al cielo, sino la manera en que se abrió paso entre gigantes, haciendo del asombro rutina y del asalto a la cima una celebración colectiva.

Nada en Buse parece casualidad. El tenis le corre por las venas como un río antiguo: su abuelo Enrique fue leyenda en tiempos donde las gestas eran de club y polvo de ladrillo, y su padre Hans, guía y cómplice, le enseñó que el sacrificio se escribe en doble jornada. A los 22 años, Nacho ya sabe que en el deporte, como en la vida, el apellido es solo el punto de partida.

PUBLICIDAD

La familia de Ignacio Buse fue clave para alcanzar el top 50 mundial.
La familia de Ignacio Buse fue clave para alcanzar el top 50 mundial.

Primeros pasos: la distancia, el esfuerzo y la siembra

Su historia empezó en Lima, pero el mapa cambió pronto. Dejando atrás la comodidad y los afectos, Buse eligió Barcelona, donde el rigor de la competencia es ley y las canchas no perdonan. Allí, mientras la mayoría de su edad bailaba y reía, él apostó por horas de sudor y soledad. Con 17 años ya era top 9 juvenil en la ITF, y en 2021 colgó el oro panamericano junto a Gonzalo Bueno. Juntos, también, rozaron la gloria en Roland Garros Junior, y aunque la copa no llegó, la historia ya era suya.

Los años siguientes fueron de siembra y aprendizajes. Brilló en dobles, sumó finales Challenger y en 2024 tocó su primera definición individual en Como. Pero el gran salto llegó en 2025: campeón en el ATP 100 de Heilbronn, y luego, en Sevilla, consolidó la certeza de que el techo todavía estaba lejos.

PUBLICIDAD

Ignacio Buse junto a su primer trofeo en un Challenger Tour.
Ignacio Buse junto a su primer trofeo en un Challenger Tour.

2026: Hamburgo y una bandera en alto

Este año, el calendario le tenía reservado su mejor capítulo. Semifinalista en Río, aprendiz de Djokovic en Roma y, finalmente, la consagración en Hamburgo. La arcilla, vieja aliada, presenció cómo Ignacio Buse, desde el puesto 57 del ranking ATP, desarmó al checo Jakub Menšík y al vigente campeón, Flavio Cobolli, top 12 del mundo. Cada victoria fue un salto, una afirmación de que la cima se conquista paso a paso, entre polvo de ladrillo y sueños en alto.

Dicen los que observan el tenis con lupa que este título lo empujará hasta más allá del top 40. Hamburgo no solo le dio un trofeo: le regaló una nueva altura desde la que la bandera peruana ondea más fuerte, y el eco de su nombre empieza a recorrer el mundo como promesa y como presente.

Ignacio Buse hace historia y clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo

Orgullo peruano y el peso de la camiseta

Mientras tanto, la selección peruana encontró en él más que un relevo. Bajo la sombra de Juan Pablo Varillas aprendió, y cuando le tocó ser líder, la presión le sentó bien. En la Copa Davis, frente a Portugal, selló la serie como si el destino le hubiera reservado ese desenlace.

Hoy, Buse es bandera, inspiración y espejo para los jóvenes. En cada torneo internacional, repite que Perú es clave, y en sus hombros la camiseta no pesa, vuela.

Le esperan nuevos desafíos: el próximo, Roland Garros frente a Andrey Rublev. Pero pase lo que pase, Ignacio Buse ya tiene un lugar reservado en la historia, y el futuro, como la pista de Hamburgo, parece extenderse bajo sus pies.

Temas Relacionados

Ignacio BuseATP 500 Hamburgotenis peruanoATP 500peru-deportes

Más Noticias

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

El tenista nacional le dedicó conmovedoras palabras a todos los peruanos luego de ganarle a Tommy Paul en la gran final de la competencia. Su amor por el país fue resaltado por comentarista de ESPN

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

Ignacio Buse recibió el trofeo del Bitpanda Hamburg Open entre ovaciones y la bandera peruana ondeando en el Rothenbaum. “Veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona mucho. Cómo extraño Perú”, dijo el campeón antes de cerrar su discurso con un “¡Viva Perú!” que detuvo el tiempo en el estadio

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo!: Punto a punto, así derrotó a Tommy Paul y se llevó el titulo

El tenista peruano disputó un gran partido y se llevó su primer título frente al estadounidense por 7-6, 4-6 y 6-3 en el en la cancha principal del Tennisstadion am Rothenbaum.

¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo!: Punto a punto, así derrotó a Tommy Paul y se llevó el titulo

Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo: logró histórico triunfo frente Tommy Paul en la gran final

El tenista peruano logró vencer al estadounidense por 7-6, 4-6 y 6-3 y alcanzó la gloria en la cancha central del Rothenbaum. El primer campeón a nivel de gira de Perú desde Luis Horna en 2007

Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo: logró histórico triunfo frente Tommy Paul en la gran final

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Haití y España?: Novedades en la nómina del Mano Menezes para amistosos por fecha FIFA

La ‘blanquirroja’ se alista para la jornada doble que se jugará en Estados Unidos y México en Junio. El DT buscará ganar su primer duelo al mando del ‘equipo de todos’

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Haití y España?: Novedades en la nómina del Mano Menezes para amistosos por fecha FIFA
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

Debate técnico entre equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha, hora, ejes temáticos y cómo seguirlo EN VIVO

Segunda vuelta en Perú: ¿A qué hora se conocerán los primeros resultados tras la votación de 7 de junio?

Así cayó Pedro Castillo, según ‘Miki’ Torres, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular: “Fue una suma de esfuerzos”

Roberto Sanchez acusa de “sedición” a Fuerza Popular: “Ya sabemos, complotaron para sacar a Pedro Castillo”

ENTRETENIMIENTO

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Dueño de Corazón Serrano explica la razón de su retiro del Vibra Perú: “Nunca hablamos que se anuncien más artistas”

Eliminación en La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de la semana y cómo votar para salvarlos?

Santos Bravos agradecidos con los dance covers de sus fans peruanos: “Lo de la Alameda es una locura”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

¿Quién es Alexandra Morillo, la tercera peruana en el casting de Victoria’s Secret además de Luciana Fuster y Natalie Vértiz?

DEPORTES

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Cómo extraño al Perú, que el sueño continúe”, las emotivas palabras de Ignacio Buse tras coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo

La emocionante premiación de Ignacio Buse como campeón del ATP 500 Hamburgo

¡Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo!: Punto a punto, así derrotó a Tommy Paul y se llevó el titulo

Ignacio Buse campeón del ATP 500 Hamburgo: logró histórico triunfo frente Tommy Paul en la gran final