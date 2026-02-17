Un día antes de ser destituido por el Congreso, José Jerí se reunió con parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular. EFE/ Paolo Aguilar

Este martes, el Congreso destituyó a José Jerí del cargo de presidente del Perú, en un giro que profundiza la crisis política en el país. Un día antes de la votación que selló su salida, Jerí se reunió en Palacio de Gobierno con la congresista Mery Infantes Castañeda, integrante de la bancada de Fuerza Popular, en un contexto marcado por maniobras parlamentarias y creciente presión institucional.

La remoción de Jerí, aprobada por 75 votos a favor y solo 24 en contra tras una sesión extraordinaria de más de cuatro horas, lo convirtió en el séptimo presidente retirado por el Legislativo en la última década. Su caída se precipitó por el desplome de su popularidad, que superó el 60% de desaprobación, y una acumulación de escándalos que erosionaron la confianza ciudadana y el respaldo en el Congreso.

La víspera de la censura, Jerí recibió a Infantes Castañeda en Palacio en una cita registrada oficialmente, mientras la bancada fujimorista buscaba impedir su destitución. El encuentro, que se prolongó por más de 40 minutos, se realizó en medio de versiones cruzadas sobre el futuro político del mandatario y las posibles estrategias para sostenerlo en el cargo.

José Jerí y la congresista Mery Infantes Castañeda se reunieron en Palacio de Gobierno para evaluar avances de políticas de prevención y control del cáncer en Perú, junto a pacientes y autoridades de salud. (Foto: Presidencia del Perú)

Motivos oficiales de la reunión de José Jerí con congresista de Fuerza Popular

Según la agenda pública del Despacho Presidencial, la reunión entre José Jerí y Mery Infantes Castañeda, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización, tenía como finalidad evaluar los avances y resultados de las políticas implementadas para la prevención y control del cáncer en el Perú.

La Presidencia difundió en X que Jerí participó en una mesa de trabajo orientada a mejorar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para pacientes oncológicos, con la presencia de padres de pacientes y representantes del Congreso, el Ministerio de Salud, EsSalud y la Presidencia del Consejo de Ministros. En ese espacio, el mandatario garantizó que, por primera vez, las instituciones públicas de salud coordinan esfuerzos para optimizar la atención oncológica en todo el país.

La congresista Mery Infantes Castañeda y José Jerí sostuvieron una reunión en Palacio de Gobierno para evaluar las políticas de prevención y control del cáncer en Perú, junto a familiares de pacientes y autoridades de salud. (Foto: Presidencia del Perú)

Durante el encuentro, familiares de pacientes oncológicos transmitieron sus preocupaciones y necesidades a las autoridades, quienes destacaron el compromiso estatal en la mejora del abastecimiento de medicamentos y la coordinación entre los distintos organismos públicos de salud.

El intento de blindaje de Fuerza Popular a José Jerí

La actitud de Fuerza Popular fue determinante en la fase previa a la votación. Keiko Fujimori, lideresa del partido, afirmó en X que cambiar de presidente a menos de dos meses de las elecciones solo incrementaría la incertidumbre nacional. En su mensaje, recalcó que Fuerza Popular defiende el orden constitucional y exigió que las investigaciones sigan su curso legal.

Durante el Pleno, legisladores como Patricia Juárez y Jorge Morante argumentaron que la censura no es el mecanismo adecuado para destituir a un presidente y defendieron la vacancia como la vía constitucional prevista. La bancada promovió una cuestión previa para evitar la votación de la censura y forzar la vacancia, intentando postergar cualquier decisión hasta marzo, pero la mayoría parlamentaria desestimó esa estrategia.

Fuerza Popular descarta apoyar la censura de José Jerí y pide “orden y madurez política”. (Foto composición: Infobae Perú/X:@Fuerza Popular/Agencia Andina)

Mery Infantes Castañeda, protagonista de la reunión con Jerí en la víspera, fue una de las 19 congresistas de Fuerza Popular que apoyaron esta maniobra dilatoria. La propuesta fue rechazada y, en la votación subsiguiente, la censura contra Jerí procedió con 75 votos a favor, marcando el desenlace de una jornada de alta tensión política.

A pesar del respaldo cerrado, la defensa de Fuerza Popular no logró evitar la salida de Jerí. Los votos fujimoristas no alcanzaron para revertir la decisión de la mayoría, que finalmente optó por la censura tras un debate intenso y cargado de acusaciones.

Las denuncias y escándalos que precipitaron la censura de José Jerí

La gestión de José Jerí estuvo marcada por una seguidilla de denuncias que terminaron por debilitar su permanencia en el Ejecutivo. Uno de los episodios más graves fue la denuncia por presunta violación sexual, presentada en 2024 y archivada inicialmente por la Fiscalía, pero reactivada este año con nuevos testimonios y pedidos de exámenes periciales.

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí. Congreso TV

El escándalo conocido como “Chifagate” intensificó la crisis. Jerí fue captado en reuniones nocturnas, sin registro oficial, con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, este último vinculado a tráfico de madera y contratos estatales. Las imágenes de Jerí encapuchado ingresando a restaurantes alimentaron sospechas de tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses particulares. Las explicaciones dadas por el mandatario, plagadas de contradicciones, solo aumentaron la desconfianza.

Además, se investigan contrataciones irregulares en Palacio de Gobierno: al menos nueve mujeres que mantuvieron reuniones privadas con Jerí obtuvieron cargos estatales poco después, lo que motivó una indagación fiscal por tráfico de influencias agravado. La Contraloría solicitó expedientes y comprobantes de pago de varias de estas contrataciones, mientras la Fiscalía Anticorrupción abrió una pesquisa preliminar por los vínculos personales detrás de los contratos.

A este contexto se suman denuncias por corrupción en la Comisión de Presupuesto del Congreso —con sobornos de S/150.000 por la inclusión de proyectos— y un incremento patrimonial superior al 1.000% en 2024, considerado enriquecimiento ilícito. El desplome de la popularidad de Jerí, que superó el 70% de rechazo según algunas encuestas, coincidió con la difusión de informes sobre su entorno personal, fiestas privadas y la filtración de mensajes entre el mandatario y sus colaboradoras.

La suma de estos episodios determinó el desenlace político y activó el mecanismo de sucesión presidencial previsto en la Constitución. El Pleno del Congreso debe elegir en las próximas horas a un nuevo titular del Legislativo, quien asumirá la jefatura del Estado hasta la transmisión de mando en julio.