Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

El Congreso alcanzó los votos necesarios para destituir al Jerí tras los escándalos del ‘Chifagate’, lo que ha generado reacciones de diversas esferas políticas

El Congreso de Perú destituyó al presidente José Jerí. Congreso TV

El mandato de José Jerí llegó este martes 17 de febrero a su fin de manera abrupta en el edificio Faustino Sánchez Carrión. Con un total de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de la República aprobó la censura del mandatario, y activó de inmediato al mecanismo de sucesión constitucional.

La jornada, que inició a las diez de la mañana con 115 congresistas hábiles, concluyó con la salida del hombre que hace solo cuatro meses —130 días— asumió las riendas del país tras la destitución de Dina Boluarte.

La resolución del Parlamento se basó en la acumulación de siete mociones que coincidían en la falta de transparencia, incumplimiento de funciones y conflicto de interés.

Los polémicos encuentros del ahora exmandatario con empresarios chinos a altas horas de la noche y las denuncias por contrataciones irregulares en Palacio de Gobierno fueron los argumentos finales que quebraron el respaldo de las bancadas de centro.

Con esta decisión, Jerí se convierte en uno de los presidentes más efímeros de la historia republicana reciente, dejando el poder a tan solo cincuenta y cuatro días de las Elecciones Generales 2026, que se celebrarán el próximo 12 de abril.

Ante el vacío en la jefatura del Estado, el protocolo constitucional dicta que la responsabilidad recaiga en otro congresista, cuya identidad recién se conocerá desde las 6 de la tarde del miércoles 18.

FOTO DE ARCHIVO: El nuevo presidente de Perú, José Jeri, camina el día de la ceremonia de juramentación, luego de que el Congreso votara para destituir a la expresidenta Dina Boluarte, en Lima, el 10 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo

Reacciones políticas

Tras conocerse la destitución de José Jerí, desde diversos flancos de la política peruana se pronunciaron al respecto. Una de las primeras en pronunciarse fue la congresista Susel Paredes, quien enlistó los errores del mandatario recientemente censurado.

Jerí regresa al Congreso y se va. Como lo hemos vacado, ahora tendremos que elegir un presidente del Congreso, ese se va a Palacio de Gobierno, y el segundo lugar ocupa la mesa para encargarse del Congreso. Tal como ya pasó con Jerí y Rospigliosi”, dijo a la prensa.

“El perfil del nuevo presidente debiera ser alguien que no robe, no mienta, que no tenga problemas insaciable. Y ser una persona que no se reune con proevedores del Estado. Todo esto lo permitió Fuerza Popular”, agregó Paredes.

Susel Paredes afirmó tajantemente que no aceptará la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

Por su parte, el expresidente Francisco Sagasti exhortó a la ciudadanía a reflexionar y evaluar su voto en las Elecciones 2026, para así no volver a votar por representantes de partidos que han puesto al Perú en esta situación.

“Todo esto ocurre por lo que ha estado haciendo el Congreso, ellos tienen que reflexionar y la ciudadanía también, porque cada uno tiene el poder de cambiar esta situación no eligiendo a representantes de los partidos que han causado todo esto”, indicó a RPP.

“Se deben elegir a congresistas que no estén manchados. Es importante que la ciudadanía vote de manera correcta y acertada, para así castigar a quienes han sido responsables de todo lo que estamos viviendo en la actualidad”, continuó el exmandatario.

Foto: Paula Elizalde / Infobae

En tanto, desde Alianza Para el Progreso (APP) indicaron que fueron “los primeros en exigir la renuncia presidencial porque el país no puede seguir tolerando más crisis, más mentiras y más pérdida de confianza”.

“Nuestra postura no responde a cálculos políticos, sino a una responsabilidad con el Perú. Cuando las instituciones se debilitan, corresponde actuar”, sostuvo el partido de César Acuña a través de un comunicado.

“El Perú necesita cerrar este capítulo y recuperar la estabilidad que necesita para fortalecer su economía y cerrar brechas sociales. Por eso respaldamos la censura”, continúa el texto.

Comunicado de APP.

