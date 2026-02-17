Edgard Reymundo, candidato a reemplazar a José Jerí, y la vez que dejó abierto su micrófono: “Estoy votando sin saber nada”

Congresistas peruanos participan en la votación durante la sesión de la Comisión Permanente para decidir sobre el procedimiento de una acusación constitucional, en este caso, la relacionada con la legisladora Rosio Torres. (Congreso TV)

Tras la censura aprobada por el Congreso de la República del Perú contra el presidente José Jerí, las bancadas parlamentarias iniciarán el proceso de presentación de candidatos para asumir la presidencia del Parlamento, cargo que conlleva también la jefatura del Estado de manera transitoria. En ese contexto, la bancada Bloque Democrático Popular anunció que postulará al legislador Edgar Reymundo, propuesta confirmada por sus colegas Ruth Luque y Sigrid Bazán durante declaraciones a la prensa en los exteriores del Parlamento.

La eventual candidatura de Reymundo se da mientras continúan las negociaciones políticas para definir la nueva Mesa Directiva del Parlamento. No obstante, el parlamentario protagonizó en 2024 un episodio que generó controversia pública, cuando durante una sesión legislativa reconoció que había emitido su voto “sin saber nada”, hecho que fue ampliamente criticado.

Congresista Edgard Reymundo Mercado muestra desinterés en sesión| Composición Infobae (Clara Giraldo)

“Estoy votando sin saber nada”

En julio de 2024, alrededor de las 10:30 a. m., el entonces presidente del Congreso de la República del Perú, Alejandro Soto, anunció que se admitió a trámite la Denuncia Constitucional 456 contra la legisladora Rosio Torres, investigada por el presunto delito de concusión en un caso relacionado con supuestos recortes salariales a trabajadores de su despacho. El titular del Parlamento solicitó que el pleno vote para otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que elabore el informe correspondiente.

Durante el registro de votaciones, el congresista Edgar Reymundo, quien participaba de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, expresó inicialmente su voto a favor, pero segundos después interrumpió para señalar que desconocía el tema debatido. “Estoy votando sin saber nada”, declaró tras emitir su decisión, comentario que generó reacciones y risas entre otros parlamentarios presentes en la sesión.

¿Qué dice Edgar Reymundo de su candidatura?

El congresista Edgar Reymundo afirmó que asume con responsabilidad la decisión de su bancada de proponerlo como candidato y señaló que, de ser elegido, impulsará una gestión transparente acorde con las necesidades del país. En declaraciones a la prensa, sostuvo que uno de sus principales compromisos será garantizar que los próximos comicios se desarrollen con plena legitimidad. “Garantizaremos elecciones transparentes y que de verdad respeten el voto popular”, manifestó.

Asimismo, el legislador indicó que priorizará la lucha contra la inseguridad ciudadana, a la que calificó como el principal problema nacional. En ese sentido, adelantó que buscará consensos políticos para impulsar medidas concretas. “Estamos ad portas de las elecciones, ya estaremos conversando y dialogando con nuestros pares para garantizar un trabajo de consenso”, declaró, al reiterar que su eventual gestión buscará articular acuerdos entre las distintas fuerzas parlamentarias.

El congresista Edgard Reymundo, del Bloque Democrático, anunció que asume la propuesta de su bancada para postular a la presidencia del Congreso, comprometiéndose a un trabajo transparente. | Canal N

Por su parte, la congresista Ruth Luque señaló que la postulación de su colega busca evitar que el gobierno de transición quede “en manos de personas que tienen conflictos de intereses o investigaciones abiertas”, y afirmó que el objetivo es garantizar un respeto irrestricto a la voluntad popular en las próximas elecciones y atender los principales problemas del país, para lo cual impulsarán el diálogo con otras bancadas en busca de una candidatura de consenso. Asimismo, informó que, por disposición de la Congreso de la República del Perú, la elección del nuevo titular del Parlamento se realizará mañana a las 18:00 horas, mientras que el plazo para inscribir candidaturas vence hoy a la misma hora.