Perú

Edgard Reymundo, candidato a reemplazar a José Jerí, y la vez que dejó abierto su micrófono: “Estoy votando sin saber nada”

Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán anunciaron que su bancada impulsa la candidatura de su colega como opción para liderar el Parlamento y el gobierno transitorio

Guardar
Congresistas peruanos participan en la votación durante la sesión de la Comisión Permanente para decidir sobre el procedimiento de una acusación constitucional, en este caso, la relacionada con la legisladora Rosio Torres. (Congreso TV)

Tras la censura aprobada por el Congreso de la República del Perú contra el presidente José Jerí, las bancadas parlamentarias iniciarán el proceso de presentación de candidatos para asumir la presidencia del Parlamento, cargo que conlleva también la jefatura del Estado de manera transitoria. En ese contexto, la bancada Bloque Democrático Popular anunció que postulará al legislador Edgar Reymundo, propuesta confirmada por sus colegas Ruth Luque y Sigrid Bazán durante declaraciones a la prensa en los exteriores del Parlamento.

La eventual candidatura de Reymundo se da mientras continúan las negociaciones políticas para definir la nueva Mesa Directiva del Parlamento. No obstante, el parlamentario protagonizó en 2024 un episodio que generó controversia pública, cuando durante una sesión legislativa reconoció que había emitido su voto “sin saber nada”, hecho que fue ampliamente criticado.

Congresista Edgard Reymundo Mercado muestra
Congresista Edgard Reymundo Mercado muestra desinterés en sesión| Composición Infobae (Clara Giraldo)

“Estoy votando sin saber nada”

En julio de 2024, alrededor de las 10:30 a. m., el entonces presidente del Congreso de la República del Perú, Alejandro Soto, anunció que se admitió a trámite la Denuncia Constitucional 456 contra la legisladora Rosio Torres, investigada por el presunto delito de concusión en un caso relacionado con supuestos recortes salariales a trabajadores de su despacho. El titular del Parlamento solicitó que el pleno vote para otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que elabore el informe correspondiente.

Durante el registro de votaciones, el congresista Edgar Reymundo, quien participaba de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, expresó inicialmente su voto a favor, pero segundos después interrumpió para señalar que desconocía el tema debatido. “Estoy votando sin saber nada”, declaró tras emitir su decisión, comentario que generó reacciones y risas entre otros parlamentarios presentes en la sesión.

| Congreso
| Congreso

¿Qué dice Edgar Reymundo de su candidatura?

El congresista Edgar Reymundo afirmó que asume con responsabilidad la decisión de su bancada de proponerlo como candidato y señaló que, de ser elegido, impulsará una gestión transparente acorde con las necesidades del país. En declaraciones a la prensa, sostuvo que uno de sus principales compromisos será garantizar que los próximos comicios se desarrollen con plena legitimidad. “Garantizaremos elecciones transparentes y que de verdad respeten el voto popular”, manifestó.

Asimismo, el legislador indicó que priorizará la lucha contra la inseguridad ciudadana, a la que calificó como el principal problema nacional. En ese sentido, adelantó que buscará consensos políticos para impulsar medidas concretas. “Estamos ad portas de las elecciones, ya estaremos conversando y dialogando con nuestros pares para garantizar un trabajo de consenso”, declaró, al reiterar que su eventual gestión buscará articular acuerdos entre las distintas fuerzas parlamentarias.

El congresista Edgard Reymundo, del Bloque Democrático, anunció que asume la propuesta de su bancada para postular a la presidencia del Congreso, comprometiéndose a un trabajo transparente. | Canal N

Por su parte, la congresista Ruth Luque señaló que la postulación de su colega busca evitar que el gobierno de transición quede “en manos de personas que tienen conflictos de intereses o investigaciones abiertas”, y afirmó que el objetivo es garantizar un respeto irrestricto a la voluntad popular en las próximas elecciones y atender los principales problemas del país, para lo cual impulsarán el diálogo con otras bancadas en busca de una candidatura de consenso. Asimismo, informó que, por disposición de la Congreso de la República del Perú, la elección del nuevo titular del Parlamento se realizará mañana a las 18:00 horas, mientras que el plazo para inscribir candidaturas vence hoy a la misma hora.

Temas Relacionados

CongresoPresidenciaEdgard ReymundoCandidatosCensura José Jeríperu-politica

Más Noticias

Ignacio Buse consolida su ascenso en el ranking ATP: sube más de 150 puestos en un año y ya apunta al top 50

Hace un año era 230° del mundo; hoy se ubica virtualmente en el puesto 78°, afianzándose en el top 100 y con margen para seguir sumando puntos clave que lo ubiquen más alto

Ignacio Buse consolida su ascenso

Candidatos presidenciales se pronuncian ante la destitución de José Jerí a dos meses de las Elecciones 2026

A puertas de los comicios generales, los principales postulantes a la presidencia expresaron sus posiciones tras la remoción del mandatario interino, en medio de una nueva crisis política

Candidatos presidenciales se pronuncian ante

Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

El Congreso alcanzó los votos necesarios para destituir al Jerí tras los escándalos del ‘Chifagate’, lo que ha generado reacciones de diversas esferas políticas

Censura a José Jerí: reacciones

Venta de vehículos inició 2026 con récord: 20.628 unidades livianas nuevas

El dinamismo de la economía, mejores condiciones de financiamiento y una oferta más amplia de modelos impulsaron un inicio de año histórico para el sector, con un claro liderazgo de las SUV y un repunte también en vehículos pesados y menores

Venta de vehículos inició 2026

Un día antes de ser destituido por el Congreso, José Jerí se reunió con parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular

Presidencia informó que Jerí participó en una mesa de trabajo junto a la congresista y otras autoridades, dedicada a optimizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para pacientes oncológicos

Un día antes de ser
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos presidenciales se pronuncian ante

Candidatos presidenciales se pronuncian ante la destitución de José Jerí a dos meses de las Elecciones 2026

Censura a José Jerí: reacciones de los políticos ante la caída del presidente interino

Un día antes de ser destituido por el Congreso, José Jerí se reunió con parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular

José Jerí estuvo reunido con su abogado en Palacio de Gobierno mientras el Congreso lo destituía: el premier se fue

¿Quién será el presidente en reemplazo de José Jerí? Perfil y polémicas de los candidatos inscritos en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Quién es Sebastián Gálvez: el

Quién es Sebastián Gálvez: el joven que retiró objetos de la camioneta de Laura Spoya tras el choque y sería su saliente

¿Qué pasó entre Lucianeka y Nicole Akari?: la polémica por cambio de vestuario y el reclamo de un pago pendiente

Los memes de la destitución de José Jerí como presidente de la República: el ingenio peruano no perdona

Youna y Samahara Lobatón vuelven a pelear y anuncian el fin de su cercanía: “Ya no habrá novela turca”

Nesty, expareja de Mayra Goñi, lanza tema con Tito El Bambino y alista su regreso a Perú

DEPORTES

Ignacio Buse consolida su ascenso

Ignacio Buse consolida su ascenso en el ranking ATP: sube más de 150 puestos en un año y ya apunta al top 50

A qué hora juega Alianza Lima vs Banco República: partido por fecha 1 del Grupo A del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Ciudad paraguaya declara de interés municipal el 2 de Mayo vs Sporting Cristal y pide apoyo masivo: “Momento histórico”

Miguel Trauco no encuentra equipo a causa de la acusación de violencia sexual: Atlético Grau y Alianza Atlético desestiman ofrecimiento