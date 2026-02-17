Congresista llama “proxeneta” al presidente José Jerí. (VIDEO: TV PERÚ)

Durante el proceso de votación de las siete mociones de censura en contra del presidente José Jerí en el Congreso, se produjo un incidente y se pudo escuchar, en medio de la sesión extraordinaria del Pleno, que uno de los parlamentarios asistentes por vía virtual acusó al mandatario de ser un “proxeneta”.

“Es un proxeneta (...) no un presidente”, se habría escuchado en el sistema de sonido durante la sesión del Pleno del Congreso, una frase que hace referencia no solo a las visitas nocturnas de mujeres en el despacho del presidente Jerí en Palacio de Gobierno y que luego obtuvieron contratos con el Estado, sino también a la posible amistad que vincularía al mandatario con Isabel Cajo, trabajadora del Congreso presuntamente involucrada en una red de prostitución al interior del Poder Legislativo.

Como se recuerda, una investigación realizada por el diario Perú21 señala que Cajo y Andrea Vidal, ambas con supuestos nexos con esta red, habrían asistido a la fiesta de cumpleaños del actual presidente Jerí en el año 2024, cuando solo era un congresista. El evento -que contó con la presencia de los exministros Morgan Quero y César Vásquez- se realizó apenas un mes antes del asesinato de Vidal a manos de sicarios, que la acribillaron con más de 60 disparos cuando se trasladaba en un taxi.

Congresista llama “proxeneta” al presidente José Jerí durante votación de mociones de censura. (Foto: Congreso)

Durante una entrevista en Panamericana, Isabel Cajo no negó su presencia en el evento de Cieneguilla y exigió que se muestren pruebas de su asistencia. “Si fui o no fui, que si estuve o no estuve, yo no sé quién es la persona que ha dicho que yo he estado ahí, pero que hable con pruebas, ¿no?”, declaró.

Sobre su presencia en la fiesta, Cajo indicó que “yo esa semana he estado trabajando en semana de representación, así que no tengo nada que decirte sobre eso”, por lo que no descarta definitivamente su presencia en la fiesta del entonces parlamentario del partido Somos Perú.

Isabel Cajo responde a las acusaciones que la vinculan con una fiesta del congresista José Jerí y una supuesta red de prostitución en el Congreso. En esta entrevista, habla del daño que le ha causado la prensa y su lucha contra la depresión. Panamericana TV

Visitas y contratos con el Estado

José Jerí se ha involucrado en un hecho que ha generado dudas sobre la transparencia de su gobierno: Cinco mujeres cercanas al él ingresaron a su despacho personal y mantuvieron encuentros con él hasta cerca de la medianoche y, posteriormente, obtuvieron contratos estatales, según reportó un informe de Cuarto Poder.

Las mujeres fueron identificadas como:

1 de noviembre de 2025 desde las 18:48 a 23:56 horas. Solo unos días después, el 20 y 28 de noviembre, obtuvo dos contratos por 6.330 soles en EsSalud y por 11 mil soles en el Ministerio del Ambiente. Guadalupe Vela , quien llegó al despacho de Jerí elde 2025 desde las 18:48 a 23:56 horas. Solo unos días después, el 20 y 28 de noviembre, obtuvo dos contratos por 6.330 soles en EsSalud y por 11 mil soles en el Ministerio del Ambiente.

1 de noviembre . Accedió a un ontrato estatal por 6.500 soles para realizar análisis de comunicación interna en el despacho presidencial. Beraún, del mismo modo, permaneció hasta casi la medianoche y estuvo presente en la juramentación de Jerí. Cristina Beraún , amiga de Vela y su acompañante en la reunión del. Accedió a un ontrato estatal por 6.500 soles para realizar análisis de comunicación interna en el despacho presidencial. Beraún, del mismo modo, permaneció hasta casi la medianoche y estuvo presente en la juramentación de Jerí.

1 de noviembre desde las 20:35 hasta las 23:59. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. No realizó comentarios sobre el tema. Violeta Veas acudió al despacho presidencial eldesde las 20:35 hasta las 23:59. Al mes siguiente, fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación. No realizó comentarios sobre el tema.

20 de octubre desde las 13:48 hasta las 15:13, regresó el 24 y el 28 del mismo mes, y luego recibió una orden de servicio por 11.000 soles en el despacho presidencial. Fiorela Melgarejo , llegó a Palacio eldesde las 13:48 hasta las 15:13, regresódel mismo mes, y luego recibió una orden de servicio por 11.000 soles en el despacho presidencial.

14 de octubre de 2025 desde las 20:00 hasta las 22:55. Tres días después fue contratada en la Secretaría General del Palacio. Alicia Camargo , acompañó al gobernante a una tienda del del empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, también se reunió con Jerí elde 2025 desde las 20:00 hasta las 22:55. Tres días después fue contratada en la Secretaría General del Palacio.

Los casos de contrataciones de mujeres luego de las reuniones nocturnas con el presidente José Jerí no han pasado desapercibidos por la Fiscalía, que ha dispuesto el inicio de las investigaciones contra el mandatario por presunto tráfico de influencias agravado.

José Jerí, en el Congreso de la República, enfrenta una posible moción de censura que podría resultar en su destitución como presidente. (Composición Infobae)

De acuerdo con la disposición difundida por el periodista Sergio Sanabria, se trata de un caso simple, con un plazo inicial de 90 días para que se realicen las diligencias. No se descarta que, en el transcurso de la investigación, se amplíe el plazo.

Entre las diligencias dispuestas por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, está la toma de la declaración indagatoria de José Jerí. Esta se desarrollará el lunes 2 de marzo en Palacio de Gobierno. De considerarlo, el fiscal de la Nación interino podría requerir solo una única ampliación de dicha declaración. Esto a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que limitó la investigación preliminar contra presidentes en funciones.