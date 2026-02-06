Paul Michael y el mensaje a Pamela López que se volvió viral por culpa de ChatGPT

Paul Michael sube una foto besando a Pamela López y le dedica un emotivo mensaje de apoyo, pero un detalle hace sospechar que el texto fue escrito con ChatGPT. TikTok / @riclatorrez

En medio de la tormenta mediática que envuelve a Pamela López, una publicación de apoyo de su pareja, Paul Michael Vidal, terminó generando controversia en redes sociales. El cantante y empresario, que en los últimos días se ha mostrado como uno de los principales respaldos de la trujillana frente a las denuncias y señalamientos, fue blanco de burlas y críticas por un mensaje romántico en el que, según varios usuarios, habría recurrido a la inteligencia artificial para expresar sus sentimientos.

Un gesto de apoyo que desató dudas y memes en redes

La polémica surgió tras la publicación de un extenso mensaje de ánimo que Paul Michael compartió en Instagram, dedicado a Pamela López. La frase central del texto —“quiero que sepas que no estás solo/a”— llamó la atención de los seguidores, quienes rápidamente asociaron el error a borradores y plantillas genéricas generadas por herramientas como ChatGPT cuando no se especifica el género del destinatario.

El mensaje, que pretendía ser un gesto de compañía y amor en tiempos difíciles, decía:

“Amor, sé que este momento no está siendo fácil y que a veces pesa más de lo que se ve por fuera. Quiero que sepas que no estás solo/a, estoy aquí contigo, en cada paso, incluso en los días en que todo cuesta más. Confío en ti, en tu capacidad y en todo lo que eres, incluso cuando tú dudas. Esto también va a pasar, y mientras tanto, nos sostenemos juntos. Te amo”.

Lejos de pasar desapercibido, el detalle del “solo/a” fue rápidamente viralizado por usuarios y creadores de contenido, quienes lo interpretaron como una prueba de que el texto fue copiado y pegado sin una revisión mínima y personalizada. El tema escaló cuando influencers como Ric La Torre compartieron la captura de pantalla y preguntaron abiertamente: “¿Qué fue?, ¿acaso era ChatGPT?”, “¿Usó ChatGPT?”, “Literal, hasta para escribirle algo a su abuelita tiene que copiar de ChatGPT”.

Paul Michael y Pamela López comparten un beso romántico en una publicación que generó controversia por un mensaje con la frase "no estás solo/a", lo que llevó a acusaciones de haber utilizado ChatGPT (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros comentarios ironizaron sobre la falta de inspiración y autenticidad: “Hasta para arreglar una pelea de pareja, full ChatGPT”, “¿Y dónde queda la inspiración?”, “Se pasó, o sea, ni lo leyó”, “Alaaaa, qué palta”.

Pamela López responde a la tormenta mediática y defiende su vínculo

Mientras la red se llenaba de memes y críticas, Pamela López optó por mostrarse en televisión nacional junto a su hija Briana, participando en la competencia de baile del programa ‘Mande quien mande’. Lejos de ceder ante la presión, la influencer y empresaria se mostró sonriente y segura, minimizando los calificativos de “clandestina” y las acusaciones en su contra.

En paralelo, Paul Michael reafirmó su apoyo compartiendo mensajes y fotografías familiares: “Este escenario es de ustedes. Han entrenado, han soñado y lo llevan en la sangre. Bailar es tu lenguaje y hoy el mundo te va a escuchar”, escribió en referencia a Pamela y su hija. En otra publicación, fue aún más enfático: “Acá estamos para apoyarte, pase lo que pase, mi trujillana”.

En entrevistas previas, Pamela López ha insistido en que el escándalo mediático y legal que protagoniza —tras ser denunciada por su examiga Selene Cucat por presuntas amenazas— responde a una campaña de desprestigio alimentada por terceros. La influencer negó haber amenazado a nadie y puso en duda la credibilidad de los audios y mensajes presentados en su contra.

Paul Michael y Pamela López posan sonrientes en diferentes escenas, mientras un mensaje romántico en Instagram de Paul Michael con sospechas de IA genera controversia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Paul Michael anunció acciones legales contra Selene Cucat, quien lo ha señalado de acoso y violencia psicológica. En un comunicado, el cantante rechazó cualquier vínculo personal con la denunciante y calificó las acusaciones como “falsas, infundadas y carentes de prueba alguna”.

El escándalo que rodea a Pamela López y su entorno se alimenta de filtraciones, audios y nuevas declaraciones cada día. El abogado de Selene Cucat, Zamir Villaverde, aseguró que su patrocinada teme por su vida y que posee información comprometedora sobre el pasado de López. La tensión aumentó tras la difusión de mensajes hostiles atribuidos a la tía de Paul Michael, conocida como la “Tía Lisura”, quien arremetió verbalmente contra Cucat en una serie de audios.

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo. IG

En este contexto, la relación entre Pamela López y Paul Michael ha sido uno de los temas más observados por la prensa. Tras la aparición pública de la pareja y el mensaje viralizado, muchos seguidores se preguntaron si los hijos de López ya estaban al tanto del vínculo sentimental, alimentando así el debate sobre la exposición mediática y los límites entre lo público y lo privado.

En medio de la polémica, Pamela López ha optado por no ocultarse y seguir adelante con sus actividades profesionales y familiares. “Pase lo que pase fuera de cámaras, su complicidad y fortaleza siguen intactas”, resumieron los presentadores del espacio donde apareció la empresaria junto a sus hijos y Paul Michael.