Perú

Paul Michael y el mensaje a Pamela López que se volvió viral por culpa de ChatGPT

El romántico texto de Paul Michael a Pamela López intentaba ser un apoyo, pero un desliz muy curioso generó todo tipo de memes y preguntas sobre la autenticidad de las palabras dedicadas en redes sociales

Guardar
Paul Michael sube una foto besando a Pamela López y le dedica un emotivo mensaje de apoyo, pero un detalle hace sospechar que el texto fue escrito con ChatGPT. TikTok / @riclatorrez

En medio de la tormenta mediática que envuelve a Pamela López, una publicación de apoyo de su pareja, Paul Michael Vidal, terminó generando controversia en redes sociales. El cantante y empresario, que en los últimos días se ha mostrado como uno de los principales respaldos de la trujillana frente a las denuncias y señalamientos, fue blanco de burlas y críticas por un mensaje romántico en el que, según varios usuarios, habría recurrido a la inteligencia artificial para expresar sus sentimientos.

Un gesto de apoyo que desató dudas y memes en redes

La polémica surgió tras la publicación de un extenso mensaje de ánimo que Paul Michael compartió en Instagram, dedicado a Pamela López. La frase central del texto —“quiero que sepas que no estás solo/a”— llamó la atención de los seguidores, quienes rápidamente asociaron el error a borradores y plantillas genéricas generadas por herramientas como ChatGPT cuando no se especifica el género del destinatario.

El mensaje, que pretendía ser un gesto de compañía y amor en tiempos difíciles, decía:

“Amor, sé que este momento no está siendo fácil y que a veces pesa más de lo que se ve por fuera. Quiero que sepas que no estás solo/a, estoy aquí contigo, en cada paso, incluso en los días en que todo cuesta más. Confío en ti, en tu capacidad y en todo lo que eres, incluso cuando tú dudas. Esto también va a pasar, y mientras tanto, nos sostenemos juntos. Te amo”.

Lejos de pasar desapercibido, el detalle del “solo/a” fue rápidamente viralizado por usuarios y creadores de contenido, quienes lo interpretaron como una prueba de que el texto fue copiado y pegado sin una revisión mínima y personalizada. El tema escaló cuando influencers como Ric La Torre compartieron la captura de pantalla y preguntaron abiertamente: “¿Qué fue?, ¿acaso era ChatGPT?”, “¿Usó ChatGPT?”, “Literal, hasta para escribirle algo a su abuelita tiene que copiar de ChatGPT”.

Paul Michael y Pamela López
Paul Michael y Pamela López comparten un beso romántico en una publicación que generó controversia por un mensaje con la frase "no estás solo/a", lo que llevó a acusaciones de haber utilizado ChatGPT (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros comentarios ironizaron sobre la falta de inspiración y autenticidad: “Hasta para arreglar una pelea de pareja, full ChatGPT”, “¿Y dónde queda la inspiración?”, “Se pasó, o sea, ni lo leyó”, “Alaaaa, qué palta”.

Pamela López responde a la tormenta mediática y defiende su vínculo

Mientras la red se llenaba de memes y críticas, Pamela López optó por mostrarse en televisión nacional junto a su hija Briana, participando en la competencia de baile del programa ‘Mande quien mande’. Lejos de ceder ante la presión, la influencer y empresaria se mostró sonriente y segura, minimizando los calificativos de “clandestina” y las acusaciones en su contra.

En paralelo, Paul Michael reafirmó su apoyo compartiendo mensajes y fotografías familiares: “Este escenario es de ustedes. Han entrenado, han soñado y lo llevan en la sangre. Bailar es tu lenguaje y hoy el mundo te va a escuchar”, escribió en referencia a Pamela y su hija. En otra publicación, fue aún más enfático: “Acá estamos para apoyarte, pase lo que pase, mi trujillana”.

En entrevistas previas, Pamela López ha insistido en que el escándalo mediático y legal que protagoniza —tras ser denunciada por su examiga Selene Cucat por presuntas amenazas— responde a una campaña de desprestigio alimentada por terceros. La influencer negó haber amenazado a nadie y puso en duda la credibilidad de los audios y mensajes presentados en su contra.

Paul Michael y Pamela López
Paul Michael y Pamela López posan sonrientes en diferentes escenas, mientras un mensaje romántico en Instagram de Paul Michael con sospechas de IA genera controversia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Paul Michael anunció acciones legales contra Selene Cucat, quien lo ha señalado de acoso y violencia psicológica. En un comunicado, el cantante rechazó cualquier vínculo personal con la denunciante y calificó las acusaciones como “falsas, infundadas y carentes de prueba alguna”.

El escándalo que rodea a Pamela López y su entorno se alimenta de filtraciones, audios y nuevas declaraciones cada día. El abogado de Selene Cucat, Zamir Villaverde, aseguró que su patrocinada teme por su vida y que posee información comprometedora sobre el pasado de López. La tensión aumentó tras la difusión de mensajes hostiles atribuidos a la tía de Paul Michael, conocida como la “Tía Lisura”, quien arremetió verbalmente contra Cucat en una serie de audios.

Paul Michael tomará acciones legales
Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo. IG

En este contexto, la relación entre Pamela López y Paul Michael ha sido uno de los temas más observados por la prensa. Tras la aparición pública de la pareja y el mensaje viralizado, muchos seguidores se preguntaron si los hijos de López ya estaban al tanto del vínculo sentimental, alimentando así el debate sobre la exposición mediática y los límites entre lo público y lo privado.

En medio de la polémica, Pamela López ha optado por no ocultarse y seguir adelante con sus actividades profesionales y familiares. “Pase lo que pase fuera de cámaras, su complicidad y fortaleza siguen intactas”, resumieron los presentadores del espacio donde apareció la empresaria junto a sus hijos y Paul Michael.

Temas Relacionados

Pamela LópezPaul MichaelInteligencia artificialChatGPTperu-entretenimiento

Más Noticias

Premios APRECI 2025: ‘Punku’, ‘A media calle’ y ‘La memoria de las mariposas’ lideran las nominaciones

La Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica anunció que ‘Punku’ encabeza la lista con cinco menciones, seguida por ‘A media calle’ y varios documentales destacados, consolidando el avance del género en el cine nacional.

Premios APRECI 2025: ‘Punku’, ‘A

Vuelos retrasados en el Jorge Chávez por fallas en el sistema de radar: Corpac restablece control de tránsito aéreo

Al menos 11 vuelos se vieron afectados por casi tres horas y no pudieron despegar o aterrizar en el primer aeropuerto del Perú. Corpac activó los trabajos de contingencia

Vuelos retrasados en el Jorge

Kábala del 5 de febrero: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Descubra si resultó el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del 5 de febrero:

Resultados del Gana Diario de este 5 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este jueves? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario de

Albañil ejercía como dentista en un consultorio clandestino de Ventanilla y atendió a pacientes en condiciones insalubres

Durante 25 años, adaptó la sala de su casa en Pachacútec, Ventanilla, como consultorio clandestino, donde atendía a pacientes con herramientas de albañilería y sin condiciones básicas de salubridad

Albañil ejercía como dentista en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: José Jerí “debe

Keiko Fujimori: José Jerí “debe seguir en el cargo”, pese a que las contrataciones de sus allegadas son “preocupantes”

Plan de seguridad de Podemos Perú fue elaborado con ayuda de Daniel Urresti desde prisión, afirma José Luna

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

Ministro de Producción afirma que contrataciones de allegadas a José Jerí se basaron en mérito y asegura apoyo pleno del Gabinete

Fiscalía cita a Alfonso López-Chau: candidato de Ahora Nación investigado por presunto uso de fondos de la UNI para su campaña

ENTRETENIMIENTO

Premios APRECI 2025: ‘Punku’, ‘A

Premios APRECI 2025: ‘Punku’, ‘A media calle’ y ‘La memoria de las mariposas’ lideran las nominaciones

Exesposa de Renato Tapia lanza fuerte mensaje que estaría destinado a futbolista: “Me he guardado cosas para no hacer ruido”

André Silva y María Grazia Polanco celebran que ‘Luz de Luna 4′ alcanza los 100 capítulos: “El cariño del público nos motiva cada día”

Nataniel Sánchez conoce a Lucas, el hijo de Erick Elera, y los fans de ‘Al fondo hay sitio’ enloquecen con la tierna escena

Magaly Medina entrevistará al cirujano que la operó en Argentina: responderá rumores sobre su intervención estética

DEPORTES

DT de Rebaza Acosta marcó

DT de Rebaza Acosta marcó postura tras despido de Claudia Palza: “No solamente basta con ser una buena deportista”

Nolberto Solano avanza en su plan de reforma en Pakistán: implementa política de primera juventud para promover talentos

“Los equipos grandes se confían cuando juegan contra los humildes”: Diego Acosta se dirige a Alianza Lima tras victoria épica de 2 de Mayo

Paola Rivera atribuyó su crecimiento a la Liga Peruana de Vóley: “Las jugadoras peruanas nos enseñan mucho a las extranjeras”

Dónde ver Perú vs Alemania: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026