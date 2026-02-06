Paul Michael y el mensaje a Pamela López que se volvió viral por culpa de ChatGPT

En medio de la tormenta mediática que envuelve a Pamela López, una publicación de apoyo de su pareja, Paul Michael Vidal, terminó generando controversia en redes sociales. El cantante y empresario, que en los últimos días se ha mostrado como uno de los principales respaldos de la trujillana frente a las denuncias y señalamientos, fue blanco de burlas y críticas por un mensaje romántico en el que, según varios usuarios, habría recurrido a la inteligencia artificial para expresar sus sentimientos.
Un gesto de apoyo que desató dudas y memes en redes
La polémica surgió tras la publicación de un extenso mensaje de ánimo que Paul Michael compartió en Instagram, dedicado a Pamela López. La frase central del texto —“quiero que sepas que no estás solo/a”— llamó la atención de los seguidores, quienes rápidamente asociaron el error a borradores y plantillas genéricas generadas por herramientas como ChatGPT cuando no se especifica el género del destinatario.
El mensaje, que pretendía ser un gesto de compañía y amor en tiempos difíciles, decía:
“Amor, sé que este momento no está siendo fácil y que a veces pesa más de lo que se ve por fuera. Quiero que sepas que no estás solo/a, estoy aquí contigo, en cada paso, incluso en los días en que todo cuesta más. Confío en ti, en tu capacidad y en todo lo que eres, incluso cuando tú dudas. Esto también va a pasar, y mientras tanto, nos sostenemos juntos. Te amo”.
Lejos de pasar desapercibido, el detalle del “solo/a” fue rápidamente viralizado por usuarios y creadores de contenido, quienes lo interpretaron como una prueba de que el texto fue copiado y pegado sin una revisión mínima y personalizada. El tema escaló cuando influencers como Ric La Torre compartieron la captura de pantalla y preguntaron abiertamente: “¿Qué fue?, ¿acaso era ChatGPT?”, “¿Usó ChatGPT?”, “Literal, hasta para escribirle algo a su abuelita tiene que copiar de ChatGPT”.
Otros comentarios ironizaron sobre la falta de inspiración y autenticidad: “Hasta para arreglar una pelea de pareja, full ChatGPT”, “¿Y dónde queda la inspiración?”, “Se pasó, o sea, ni lo leyó”, “Alaaaa, qué palta”.
Pamela López responde a la tormenta mediática y defiende su vínculo
Mientras la red se llenaba de memes y críticas, Pamela López optó por mostrarse en televisión nacional junto a su hija Briana, participando en la competencia de baile del programa ‘Mande quien mande’. Lejos de ceder ante la presión, la influencer y empresaria se mostró sonriente y segura, minimizando los calificativos de “clandestina” y las acusaciones en su contra.
En paralelo, Paul Michael reafirmó su apoyo compartiendo mensajes y fotografías familiares: “Este escenario es de ustedes. Han entrenado, han soñado y lo llevan en la sangre. Bailar es tu lenguaje y hoy el mundo te va a escuchar”, escribió en referencia a Pamela y su hija. En otra publicación, fue aún más enfático: “Acá estamos para apoyarte, pase lo que pase, mi trujillana”.
En entrevistas previas, Pamela López ha insistido en que el escándalo mediático y legal que protagoniza —tras ser denunciada por su examiga Selene Cucat por presuntas amenazas— responde a una campaña de desprestigio alimentada por terceros. La influencer negó haber amenazado a nadie y puso en duda la credibilidad de los audios y mensajes presentados en su contra.
Por su parte, Paul Michael anunció acciones legales contra Selene Cucat, quien lo ha señalado de acoso y violencia psicológica. En un comunicado, el cantante rechazó cualquier vínculo personal con la denunciante y calificó las acusaciones como “falsas, infundadas y carentes de prueba alguna”.
El escándalo que rodea a Pamela López y su entorno se alimenta de filtraciones, audios y nuevas declaraciones cada día. El abogado de Selene Cucat, Zamir Villaverde, aseguró que su patrocinada teme por su vida y que posee información comprometedora sobre el pasado de López. La tensión aumentó tras la difusión de mensajes hostiles atribuidos a la tía de Paul Michael, conocida como la “Tía Lisura”, quien arremetió verbalmente contra Cucat en una serie de audios.
En este contexto, la relación entre Pamela López y Paul Michael ha sido uno de los temas más observados por la prensa. Tras la aparición pública de la pareja y el mensaje viralizado, muchos seguidores se preguntaron si los hijos de López ya estaban al tanto del vínculo sentimental, alimentando así el debate sobre la exposición mediática y los límites entre lo público y lo privado.
En medio de la polémica, Pamela López ha optado por no ocultarse y seguir adelante con sus actividades profesionales y familiares. “Pase lo que pase fuera de cámaras, su complicidad y fortaleza siguen intactas”, resumieron los presentadores del espacio donde apareció la empresaria junto a sus hijos y Paul Michael.