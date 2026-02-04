Perú

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

Tras ser señalado de acoso y violencia psicológica por Selene Cucat, el cantante rechaza las acusaciones, denuncia daño a su honor y exige que la justicia

Guardar

El conflicto legal y mediático entre el entorno de Pamela López y su examiga Selene Cucat ha dado un nuevo giro.

Paul Michael Vidal publicó un comunicado en sus redes sociales donde niega de manera tajante las acusaciones de acoso y violencia psicológica lanzadas por Cucat, quien asegura haber recibido amenazas de muerte.

“Ante las acusaciones difundidas en mi contra por una persona con la cual no mantengo ni he mantenido ningún tipo de relación, vínculo personal o contacto, rechazo de manera categórica y absoluta cualquier señalamiento de acoso o violencia psicológica. Estas afirmaciones son falsas, infundadas y carentes de prueba alguna, y constituyen un acto de difamación que afecta gravemente mi honor, mi integridad personal y mi bienestar emocional y psicológico”, señala el comunicado.

Paul Michael dejó en claro que condena toda forma de violencia y que tomará acciones legales para esclarecer la verdad ante las autoridades competentes:

“He decidido iniciar las acciones legales correspondientes, a fin de que los hechos sean esclarecidos por las autoridades y se determine la verdad conforme a ley. Confío plenamente en que el proceso permitirá demostrar mi inocencia”.
Paul Michael tomará acciones legales
Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo. IG

El entorno de Pamela López bajo la lupa: amenazas, audios y denuncias cruzadas

La denuncia de Selene Cucat, respaldada por el abogado Zamir Villaverde, asegura que recibió amenazas de muerte presuntamente provenientes de Pamela López y su entorno. Según los audios presentados, se le advirtió:

“Si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar piso… Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una basura y así que piénsalo bien…”.

En respuesta, Pamela López negó cualquier amenaza y aseguró que la acusación es “ridícula”, pues, como figura pública, jamás dejaría su número y su firma en una supuesta amenaza.

“¿Quién en su sano juicio siendo figura pública amenaza de muerte y deja su número y su firma? Es ridículo y patético. Ella fue tu confidente y ahora tu enemiga…”, declaró la trujillana.

López también señaló que detrás de todo estaría Christian Cueva, quien buscaría un argumento legal para solicitar la tenencia de sus hijos.

“Definitivamente detrás de todo está el padre de mis hijos, porque lo que está buscando es quitarme a mis hijos”.

La empresaria vuelve a acaparar la atención luego de que su exmejor amiga Selene Cucak Peralta la acusara formalmente de intimidaciones, lo que derivó en una inesperada visita policial y una ola de especulaciones en el espectáculo (TikTok)

Tía de Paul Michael también involucrada en la polémica

La guerra de audios y amenazas no se limitó a los protagonistas directos. En las grabaciones difundidas por Cucat, aparece la voz de Mariela Belliza Márquez, conocida como la “Tía Lisura” y tía de Paul Michael, lanzando insultos y nuevas advertencias a la examiga de Pamela López.

“¿Tú qué tienes que hablar de mi sobrino?… Te doy un día para que te pidas disculpas, ah, porque voy a la ciudad y te saco la m***, nos agarramos mano a mano como mujer…”, se le escucha decir en el audio, que suma tensión y polémica al ya complicado caso.

Audios atribuidos a familiares cercanos
Audios atribuidos a familiares cercanos de Pamela López revelan insultos y advertencias contra Selene Cucar, material que la defensa considera clave en el caso. (Instagram)

Pamela López niega amenazas y anuncia acciones legales

Pamela López, por su parte, también anunció que tomará acciones legales para defenderse de lo que considera una campaña de desprestigio.

“Por supuesto, no me quedaré de brazos cruzados, voy a tomar acciones legales. Yo soy Pamela López y soy responsable de mis actos, y lo que dice la señora es falso por eso pongo a disposición mi celular, porque yo no tengo ningún antecedente de amenazar, no soy como ella”.

La influencer reiteró que la denuncia de Cucat carece de fundamento y que la filtración de audios y conversaciones solo busca alimentarse del escándalo mediático.

“Es tan irresponsable de meter a mi madre y filtrar sus audios sin consentimiento… Por todo esto mi mamá se descompensó, ayer cuando llegué a mi casa la encontré a mi mamita en el mueble llorando porque la consideraba”.

La batalla legal, alimentada por audios, comunicados y declaraciones cruzadas, mantiene expectante a la opinión pública, que sigue cada giro del enfrentamiento entre el círculo de Pamela López, Paul Michael y Selene Cucat.

La controversia se apodera del
La controversia se apodera del círculo de Pamela López después de que su examiga Selene Cucat Peralta denunciara haber recibido mensajes hostiles y la intervención de un conocido bufete de abogados (Instagram)

Temas Relacionados

Paul MichaelPamela Lópezperu-entretenimientoSelene Cucat

Más Noticias

Más allá del checklist: gestionar riesgos con visión y propósito

En los proyectos, el riesgo no es solo aquello que puede salir mal, sino también aquello que puede salir muy bien

Más allá del checklist: gestionar

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

La actriz generó un revuelo virtual luego de expresar su postura sobre la identidad de género, lo que desató la convocatoria de un plantón por parte del colectivo Féminas Perú y un intenso intercambio de opiniones en internet

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo

Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

Miguel del Castillo, fundador de Primero la Gente, renunció a su postulación a la Cámara de Diputados, en medio de acusaciones de direccionar S/ 464 mil de la franja electoral. Sin embargo, no fue la única agrupación que benefició a su excanal

Carlos Álvarez no descarta renunciar

Congresista Milagros Jáuregui desata una ola de repudio por presumir que forzó a niñas violadas a ser madres con aval del MIMP

La legisladora reconoció en una entrevista que promovió que niñas víctimas de abuso sexual continúen con embarazos forzados en un albergue que, según ella, fundó hace una década

Congresista Milagros Jáuregui desata una

La danza de los Abuelitos de Huaribamba fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por su valor histórico, ritual y comunitario

El Ministerio de Cultura destacó el sincretismo andino-católico y la vigencia comunitaria de esta danza tradicional de Tayacaja, transmitida de generación en generación

La danza de los Abuelitos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez no descarta renunciar

Carlos Álvarez no descarta renunciar a su candidatura tras escándalo de franja electoral: “Si no caen los culpables, doy un paso al costado”

Ricardo Belmont en carrera electoral: perfil completo del candidato presidencial del Partido Cívico Obras

¿Quién es Carlos Espá? Perfil, trayectoria y patrimonio del candidato presidencial de SíCreo rumbo a las Elecciones 2026

Regidores de diez distritos de Cuzco aumentaron sus dietas de forma irregular por casi S/ 300 mil

¿Quién es Mario Vizcarra? Perfil, formación académica y trayectoria del candidato presidencial de Perú Primero para el 2026

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo

Johanna San Miguel: ¿Qué dijo la actriz sobre las mujeres trans que generó un plantón y rechazo en redes?

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Policías llegaron hasta la casa de Pamela López tras denuncia de su ex mejor amiga: “ojalá que Dios la perdone”

María Pía Copello llora al hablar de la relación distante con su padre: “Lo entendí cuando estaba muerto”

Toño Centella expresa su angustia tras sufrir tercer atentado: “No sé hasta cuándo voy a aguantar todo esto”

DEPORTES

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: posibles titulares en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026