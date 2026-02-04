Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo: “Condeno toda forma de violencia”

El conflicto legal y mediático entre el entorno de Pamela López y su examiga Selene Cucat ha dado un nuevo giro.

Paul Michael Vidal publicó un comunicado en sus redes sociales donde niega de manera tajante las acusaciones de acoso y violencia psicológica lanzadas por Cucat, quien asegura haber recibido amenazas de muerte.

“Ante las acusaciones difundidas en mi contra por una persona con la cual no mantengo ni he mantenido ningún tipo de relación, vínculo personal o contacto, rechazo de manera categórica y absoluta cualquier señalamiento de acoso o violencia psicológica. Estas afirmaciones son falsas, infundadas y carentes de prueba alguna, y constituyen un acto de difamación que afecta gravemente mi honor, mi integridad personal y mi bienestar emocional y psicológico”, señala el comunicado.

Paul Michael dejó en claro que condena toda forma de violencia y que tomará acciones legales para esclarecer la verdad ante las autoridades competentes:

“He decidido iniciar las acciones legales correspondientes, a fin de que los hechos sean esclarecidos por las autoridades y se determine la verdad conforme a ley. Confío plenamente en que el proceso permitirá demostrar mi inocencia”.

Paul Michael tomará acciones legales contra la examiga de Pamela López por difamarlo. IG

El entorno de Pamela López bajo la lupa: amenazas, audios y denuncias cruzadas

La denuncia de Selene Cucat, respaldada por el abogado Zamir Villaverde, asegura que recibió amenazas de muerte presuntamente provenientes de Pamela López y su entorno. Según los audios presentados, se le advirtió:

“Si no te rectificas todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul, al padre de mis hijos te vamos a dar piso… Tú no sabes con quién te estás metiendo. C. Cueva no te va a ayudar. Él es una basura y así que piénsalo bien…”.

En respuesta, Pamela López negó cualquier amenaza y aseguró que la acusación es “ridícula”, pues, como figura pública, jamás dejaría su número y su firma en una supuesta amenaza.

“¿Quién en su sano juicio siendo figura pública amenaza de muerte y deja su número y su firma? Es ridículo y patético. Ella fue tu confidente y ahora tu enemiga…”, declaró la trujillana.

López también señaló que detrás de todo estaría Christian Cueva, quien buscaría un argumento legal para solicitar la tenencia de sus hijos.

“Definitivamente detrás de todo está el padre de mis hijos, porque lo que está buscando es quitarme a mis hijos”.

La empresaria vuelve a acaparar la atención luego de que su exmejor amiga Selene Cucak Peralta la acusara formalmente de intimidaciones, lo que derivó en una inesperada visita policial y una ola de especulaciones en el espectáculo (TikTok)

Tía de Paul Michael también involucrada en la polémica

La guerra de audios y amenazas no se limitó a los protagonistas directos. En las grabaciones difundidas por Cucat, aparece la voz de Mariela Belliza Márquez, conocida como la “Tía Lisura” y tía de Paul Michael, lanzando insultos y nuevas advertencias a la examiga de Pamela López.

“¿Tú qué tienes que hablar de mi sobrino?… Te doy un día para que te pidas disculpas, ah, porque voy a la ciudad y te saco la m***, nos agarramos mano a mano como mujer…”, se le escucha decir en el audio, que suma tensión y polémica al ya complicado caso.

Audios atribuidos a familiares cercanos de Pamela López revelan insultos y advertencias contra Selene Cucar, material que la defensa considera clave en el caso. (Instagram)

Pamela López niega amenazas y anuncia acciones legales

Pamela López, por su parte, también anunció que tomará acciones legales para defenderse de lo que considera una campaña de desprestigio.

“Por supuesto, no me quedaré de brazos cruzados, voy a tomar acciones legales. Yo soy Pamela López y soy responsable de mis actos, y lo que dice la señora es falso por eso pongo a disposición mi celular, porque yo no tengo ningún antecedente de amenazar, no soy como ella”.

La influencer reiteró que la denuncia de Cucat carece de fundamento y que la filtración de audios y conversaciones solo busca alimentarse del escándalo mediático.

“Es tan irresponsable de meter a mi madre y filtrar sus audios sin consentimiento… Por todo esto mi mamá se descompensó, ayer cuando llegué a mi casa la encontré a mi mamita en el mueble llorando porque la consideraba”.

La batalla legal, alimentada por audios, comunicados y declaraciones cruzadas, mantiene expectante a la opinión pública, que sigue cada giro del enfrentamiento entre el círculo de Pamela López, Paul Michael y Selene Cucat.

La controversia se apodera del círculo de Pamela López después de que su examiga Selene Cucat Peralta denunciara haber recibido mensajes hostiles y la intervención de un conocido bufete de abogados (Instagram)