Dayron Mártin envía carta notarial a Pamela López tras exigencia de rectificación: “solo fueron cosas fugaces”

Mientras Dayron sostiene que todo fue algo pasajero, Pamela insiste en que su nombre fue usado de forma errónea, generando debate entre los seguidores de ambas figuras en el universo de la farándula

La controversia que rodea a Dayron Mártin y Pamela López escaló a una instancia legal. Tras la exigencia pública de rectificación presentada por la influencer, el intérprete decidió remitir una carta notarial como respuesta formal al documento que ella envió semanas atrás.

El conflicto se originó luego de declaraciones emitidas por el artista en ‘Amor y fuego‘, donde afirmó haber tenido un acercamiento sentimental con López años atrás.

Ella negó esa versión y solicitó que se corrijan dichas afirmaciones. Ahora, el caso suma un nuevo episodio con el intercambio de comunicaciones legales entre ambas partes.

El origen del conflicto y la exigencia de rectificación

La declaración del cantante sobre un supuesto vínculo detonó el reclamo formal de Pamela López.

El punto de partida fue una entrevista televisiva emitida el 3 de febrero de 2026. Durante su participación en el espacio de espectáculos, Dayron Mártín respondió de forma directa cuando se le consultó por su pasado afectivo. “Sí, estuve con Pamela López cuando Anelhí era mi pareja”, manifestó ante cámaras. La frase generó impacto inmediato por la claridad de la afirmación y por involucrar a una tercera persona ausente en el set.

La declaración fue interpretada como la confirmación pública de una relación sentimental. La repercusión no tardó en trasladarse a redes sociales y paneles de comentario. Se mencionó que los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2010, etapa en la que el cantante residía en Trujillo por motivos laborales.

Pamela López reaccionó mediante un documento formal en el que solicitó la rectificación inmediata de esas declaraciones. En el texto sostuvo que se le atribuía “una supuesta relación sentimental” que, según su versión, nunca existió. “Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de exigir la rectificación inmediata de las afirmaciones que ha venido realizando”, señala el escrito dirigido al cantante.

Desde su entorno se indicó que el objetivo era corregir lo que considera una versión inexacta que afecta su imagen personal. La frase “Rectifícate” sintetizó su postura pública frente al caso.

La versión de Dayron Mártin y la naturaleza de los encuentros

El artista insistió en que existieron encuentros esporádicos, sin compromiso ni historia estable.

Antes del envío de la carta notarial, el cantante ya había ampliado su testimonio en televisión. En otra intervención afirmó que los acercamientos con López no tuvieron carácter formal. “Fueron cosas fugaces”, explicó. También precisó que no existió una relación estructurada ni un compromiso sostenido en el tiempo.

“Yo dije: ‘Fueron cosas fugaces’. Y ella pone en su carta notarial que yo dije ‘relación sentimental’. En ningún momento yo he dicho eso. Cosas fugaces y que sí, tuvimos algo, pero nada formal, nada serio. Fueron cosas esporádicas. Es lo mismo que me mantengo diciendo de esto”, sostuvo al referirse a la controversia para ‘Amor y fuego’.

Mártin ubicó los encuentros entre 2009 y 2010. Indicó que en ese periodo vivía en Trujillo por su actividad artística y que no estaba separado oficialmente de su entonces pareja, Anelhí Arias. “Estábamos separados de cuerpo porque yo viví en Trujillo cuatro años. Yo prácticamente estaba más en Trujillo que en Lima, pero no estaba separado”, declaró en una entrevista previa.

También afirmó que no conoció a la familia de López ni frecuentó su entorno cercano. “Yo de su vida personal nunca me enteré de nada. Yo ni conocía a su familia, ni frecuenté su casa, fue una cosa de momentos”, señaló para describir el alcance de ese vínculo.

La carta notarial y la respuesta legal

Con asesoría de su abogado, Dayron formalizó su postura ante el pedido de rectificación.

Tras la exigencia pública de rectificación, el cantante optó por responder por la vía formal. Su abogado, Pablo Vergaray, explicó el procedimiento adoptado. “Tenemos que tener presente de que esto, evidentemente los canales van a ver esto y que se ve en todo caso por enterar por intermedio de la prensa. Pues si es que la dirección que tenemos consignada no es la de ella, si en el supuesto que ella quisiera admitir que no le ha llegado, no le ha llegado la respuesta”, indicó.

La declaración del letrado sugiere que la comunicación fue enviada al domicilio consignado y que existe constancia del trámite realizado. El intercambio de cartas notariales introduce un componente jurídico en un conflicto que nació en un programa de espectáculos.

Hasta el momento, la controversia gira en torno a la interpretación de las palabras utilizadas. Mientras Pamela López rechaza de manera categórica la existencia de cualquier relación, Dayron Mártin insiste en que nunca habló de un vínculo formal y que sus declaraciones se refieren a episodios breves.

El caso se desarrolla en paralelo al debate público sobre los límites de las afirmaciones realizadas en televisión y el impacto que pueden tener cuando involucran a terceros. La ausencia de documentos o pruebas exhibidas en pantalla alimentó interpretaciones diversas. La carta notarial enviada por el cantante marca un nuevo capítulo en un intercambio que pasó del estudio televisivo a la vía legal.