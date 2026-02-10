Keiko Fujimori: “Estoy de acuerdo con las requisas (a expresidentes en Barbadillo), pero no con la difusión de imágenes”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respaldó las requisas en el penal de Barbadillo, donde permanecen recluidos cuatro expresidentes

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó este lunes su respaldo a la realización de requisas en el penal de Barbadillo, conocido como “la cárcel de los presidentes”. No obstante, rechazó la difusión de imágenes que “vulneren la privacidad” de los cuatro exmandatarios recluidos en ese establecimiento: Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

La aspirante presidencial señaló que, durante su propia reclusión, fue sometida a controles similares y recordó que su padre, el exdictador Alberto Fujimori, atravesó situaciones equivalentes. “Yo estoy a favor de hacer las requisas. Quien habla, cuando estuve injustamente en prisión más de dieciséis meses y medio, hicieron cinco requisas en mi celda. A mi padre también”, declaró en diálogo con la prensa.

La dirigente precisó que su desacuerdo se centra en la filtración de material audiovisual de estos procedimientos, sin importar la figura política involucrada. “Lo que no estoy de acuerdo, se trate de quien se trate y por mucha discrepancia política que podamos tener con algunos expresidentes, lo que no es aceptable es la difusión de estas imágenes, la vulneración de su privacidad. Y no podemos aceptar que se veje a estas personas y que se vulnere su dignidad, se trate de quien se trate”, agregó.

Consultada sobre la eventual presencia de objetos considerados lujosos en las celdas, Fujimori indicó que existen normas que deben ser aplicadas por la autoridad penitenciaria. “Lo que no podemos es crear una cortina de humo o violentar la dignidad de ellos. Vuelvo a repetir, no importa de qué expresidente se trate. Requisas sí. Vuelvo a repetir, a mí me lo han hecho cinco veces, pero creo que tenemos que ser también respetuosos en todo sentido”, concluyó.

Según un informe del diario El Comercio, el último domingo se realizó una inspección que permitió identificar que Castillo, condenado por el autogolpe y procesado por corrupción, cuenta con televisor, radio, bicicleta estática, refrigeradora y una cocina con provisiones.

Durante la inspección se verificó que Vizcarra, sentenciado por corrupción, cuenta en su celda con una radio, una refrigeradora y un ventilador. En el caso de Humala, igualmente condenado por delitos de corrupción, se halló un microondas. Toledo, quien enfrenta la misma condición judicial, presenció la requisa sin manifestar reacciones relevantes.

El reporte indica que, además de los objetos personales, la inspección detectó que las cámaras de seguridad del penal no funcionan y que se evalúan los registros de visitas recibidas por los exmandatarios, con especial atención a los encuentros con congresistas.

El mismo diario reveló en años anteriores que Alberto Fujimori, trasladado en helicóptero al penal tras ser extraditado de Chile en 2007, contaba con electrodomésticos, un taller de pintura, jardín, consultorio médico y un teléfono público. Desde su sentencia a 25 años de prisión en 2009 hasta 2017, fue el único interno del penal, construido dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.

Ante los procesos judiciales que involucraban a los exgobernantes encarcelados, en 2023 se habilitó en un terreno anexo una sala de audiencias y otra de videoconferencias para el desarrollo de dichos juicios.