Perú

Keiko Fujimori habría dado información falsa sobre sus vínculos con empresas en la hoja de vida del JNE

Según informe de fiscalización del JEE Lima Centro 1, candidata de Fuerza Popular habría consignado información falsa. Se enfrenta a una denuncia ante Fiscalía y una multa de hasta 10 UIT

Keiko Fujimori, líder del partido político Fuerza Popular, asiste a una rueda de prensa después de que un juez desestimara el caso "Cocteles" contra Fujimori, en Lima, Perú, 20 de octubre de 2025. REUTERS/Angela Ponce

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría omitido declarar sus vínculos con empresas en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

De acuerdo con el documento, Fujimori no habría consignado en su hoja de vida las acciones que registra en la SUMMIT PRODUCTS S.A.C, donde registra 3.500 acciones. Esto según información remitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Cabe precisar que, según los registros de la Sunat, Summit Products S.A.C. tiene el estado de “baja de oficio” desde 2009.

El informe de fiscalización del JEE también da cuenta que Keiko Fujimori no declaró en su hoja de vida su participación en la empresa KYARA29 E.I.R.L., donde figura como titular y gerente. Esta empresa fue creada por la candidata presidencial para administrar la carrera de influencer de su hija Kyara Villanella.

No hubo modificación alguna en la titularidad de la empresa, sino hasta febrero de este año. Coincidentemente, esto es días después de que la Sunarp remitió la información al fiscalizador del JEE Lima Centro 1.

Keiko Fujimori renunció a la empresa Kyara29 luego de que Sunarp enviara la información al JEE.

Desde el 6 de febrero de 2026, fecha en la que se registró la escritura pública, la candidata de Fuerza Popular ya no es titular y gerente de KYARA29 E.I.R.L.

“Conforme al contenido del presente informe, se informa al JEE Lima Centro 1 sobre la Declaración Jurada de Hoja de Vida del Keiko Sofía Fujimori Higuchi, candidata por la organización política Fuerza Popular al cargo de Presidente de la República. En el Rubro VIII - Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas; Bienes Muebles del Declarante y Sociedad de Gananciales - Ítem Titularidad de Acciones y Participaciones, se ha identificado que habría información falsa”, advierte la fiscalizadora Liliana Herrera.

Keiko Fujimori habría omitido información en su hoja de vida

Sanciones

Por omitir declarar los vínculos con empresas Keiko Fujimori no será excluida de la contienda electoral. Sin embargo, sí podría enfrentar una multa de hasta 10 UIT (55 mil soles) y una investigación en el Ministerio Público.

El Pleno del JEE Lima Centro 1 deberá determinar si inicia un procedimiento sancionador contra Fujimori por presunta infracción a las normas sobre declaración de hoja de vida. En ese escenario, se notificaría al personero legal de Fuerza Popular para que dé sus descargos.

Investigada por enriquecimiento ilícito

La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Keiko Fujimori por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar que los ingresos y rentas declarados por la lideresa de Fuerza Popular no registraron modificaciones, aunque habría recibido USD3,6 millones en efectivo de Dionisio Romero, ex presidente del Banco de Crédito del Perú.

La disposición fiscal califica el caso como complejo y establece un plazo inicial de 8 meses para las pesquisas. La línea de investigación se centra en la incompatibilidad entre la declaración patrimonial de Fujimori de 2010, cuando fue congresista y reportó 117.500 soles en bienes y 513.872 soles en el rubro “Otros”, y la ausencia de variaciones significativas pese a la supuesta entrega del dinero. En 2011, solo se evidencia un incremento de 90.000 soles en el apartado de “Otros” frente al año anterior.

Según el reporte de La Contra, la nueva indagación se diferencia del archivado Caso Cócteles porque apunta directamente al patrimonio personal de la candidata, quien tenía la obligación de transparentar sus recursos ante la Contraloría.

