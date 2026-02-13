Keiko Fujimori en contra del aborto terapéutico en casos de violación: un choque con la realidad de las niñas en Perú

La candidata a la presidencia y senado, Keiko Fujimori dijo estar a favor del aborto terapéutico, sin embargo, ella y su partido, Fuerza Popular, se oponen al uso de la medida legal y seguridad en casos de violación. | Video: TV Perú / Tu decisión 2026

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, volvió a poner sobre la mesa la postura conservadora de su agrupación respecto a los derechos reproductivos. Dijo respaldar el aborto terapéutico únicamente cuando la vida de la madre corre peligro, sin embargo, excluyó los casos de violación. Ello frente a la realidad de que cada día, aproximadamente doce niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el Perú, la mayoría como consecuencia de una violación sexual.

Durante una reciente entrevista en el programa electoral de TV Perú, Fujimori fue consultada sobre la urgencia de despenalizar la interrupción del embarazo para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

“En Fuerza Popular y quien habla está a favor del aborto terapéutico en caso de que la madre corra riesgo, mas no en caso de violación”, sentenció. Con ello, la nuevamente candidata a la presidencia, y también al Senado, reafirmó la doctrina que su partido ha sostenido pese a las recomendaciones de organismos internacionales de salud y niñez.

Rechaza las publicaciones de La Casa del Padre

Antes de pronunciarse sobre la política pública que impulsará su partido en caso de adquirir un escaño, Fujimori aprovechó el espacio para referirse a la reciente exposición mediática de menores en el refugio “La Casa del Padre”, donde imágenes de niñas víctimas de violación fueron difundidas en redes sociales. La lideresa calificó este hecho como una vulneración de identidad. “A esas chicas hay que protegerlas, hay que cuidarlas... esta información realmente las vulnera”, señaló.

Por otro lado, Keiko no se pronunció ante las polémicas declaraciones de un miembro de su partido. El candidato al Senado, Carlos Tubino, provocó una ola de indignación al relativizar los embarazos infantiles forzados, afirmando que “no siempre son violaciones” y que, en algunos casos, se trataría de “noches de placer”.

A favor de la educación sexual

La lideresa de Fuerza Popular abogó por el retorno de cursos de educación cívica y educación sexual. “Enseñarle a nuestras hijas a levantar su voz, a no quedarse calladas, a señalar cuando ha habido un tocamiento o algo extraño”, explicó.

No obstante, cuando se le cuestionó por la oposición que sectores de su propia bancada han mostrado históricamente hacia el enfoque de género y la educación sexual integral (ESI) en las escuelas, Fujimori intentó desmarcarse. “Quizás eso ha podido ocurrir en otro partido”, respondió, intentando limpiar el historial de su agrupación.

Memoria legislativa

Al revisar el historial del comportamiento del partido, se contradice la versión de la política. No hace falta retroceder décadas para encontrar ejemplos de legisladores de Fuerza Popular que han liderado la ofensiva contra el Ministerio de Educación (Minedu) bajo la bandera del colectivo “Con mis hijos no te metas”.

En 2019, la entonces congresista fujimorista Nelly Cuadros protagonizó un episodio recordado por su retórica al comparar los manuales educativos del Minedu con la “pornografía infantil” durante una comisión frente a la ministra Flor Pablo. “Es tan peligroso y tan similar”, afirmó en aquel entonces, en sintonía con colegas de bancada como Julio Rosas, Tamar Arimborgo, Carlos Tubino y Marco Miyashiro, quienes activamente buscaron censurar el enfoque de género del Currículo Nacional.

Según informes de organizaciones como Promsex, el fujimorismo fue el motor político que impulsó ataques sistemáticos contra el enfoque de género, a pesar de que este ya estaba incorporado en la legislación peruana desde 2015 (Ley 30364) como una herramienta necesaria para frenar la violencia contra la mujer.

El enfoque de género que defendió Fujimori

Para justificar su postura actual, Keiko apeló a los orígenes de su partido, recordando que durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, se buscó “empoderar a las mujeres” dándoles alternativas para elegir cuántos hijos tener. Es correcto afirmar que el enfoque de género tuvo bastante presencia en el discurso y política de su antecesor.

Si bien es cierto que en 1995, en la Conferencia de Beijing, el expresidente se enfrentó a la Iglesia Católica defendiendo que “sean las mujeres las que decidan”, esa política derivó años después en uno de los capítulos más oscuros de la historia médica del país: las esterilizaciones forzadas.

Lo que inició como una propuesta de “alternativas” terminó en un sistema de cuotas y metas que obligó a miles de mujeres campesinas y quechuahablantes a someterse a intervenciones sin consentimiento, un caso por el cual el Estado peruano ya ha reconocido responsabilidad internacional ante la CIDH.