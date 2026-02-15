Fiscalía abre investigación contra Rafael López Aliaga por destrucción de casonas históricas en el centro de Lima

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, por presunta destrucción y alteración de bienes culturales durante la construcción del Proyecto Qantua en el jirón Azángaro. Fuente: Exitosa

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular, por la presunta destrucción y alteración de bienes culturales en el jirón Azángaro, zona donde actualmente se construye un complejo de edificios.

De acuerdo con un informe difundido este domingo por la radio Exitosa, las obras del denominado Proyecto Qantua, a cargo de la inmobiliaria Grupo Lar, reemplazaron varias casonas consideradas patrimonio histórico, demolidas durante la gestión de López Aliaga en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Siempre según ese reporte, el actual aspirante presidencial y favorito de las preferencias electorales no activó mecanismos de protección para evitar el desmantelamiento de los inmuebles, lo que facilitó la realización de obras privadas en terrenos catalogados como protegidos. Exitosa detalló que los trabajos de demolición de predios de alto valor se desarrollan en la cuadra 10 de Azángaro, donde a la fecha se observa el letrero “Hombres trabajando”.

La investigación fiscal busca establecer si existió algún beneficio económico para terceros mediante la autorización de estas intervenciones en una zona con protección especial por su valor patrimonial.

Las obras, a cargo del Grupo Lar, demolieron casonas patrimoniales sin que la gestión de López Aliaga activara mecanismos de protección, permitiendo intervenciones privadas en terrenos protegidos

De acuerdo con el despacho, el Ministerio Público citó al exburgomaestre para declarar el 15 de diciembre del año pasado, pero no acudió ni presentó justificación. Las autoridades reprogramaron la audiencia para este lunes 16 de febrero a las 10:00 horas.

El centro histórico de Lima actualmente tiene condición de intangible gracias a una disposición de diciembre de 2023, que prohibió manifestaciones que pongan en riesgo la seguridad y la salud pública en este espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

El Concejo Municipal aprobó la medida tras una serie de protestas antigubernamentales que han dejado 70 muertos desde diciembre, tras la asunción de la exmandataria Dina Boluarte. La medida abarca más de 10 kilómetros cuadrados, incluyendo avenidas principales, el Palacio de Gobierno, el Congreso y varias plazas.

López Aliaga defendió entonces la decisión como una forma de proteger el turismo y el orden. Sin embargo, organizaciones civiles la criticaron por restringir el derecho a la protesta.

López Aliaga no acudió a declarar tras ser citado por el Ministerio Público el 15 de diciembre; la audiencia fue reprogramada para el 16 de febrero

Renuncia

En octubre del año pasado, el exalcalde dejó el cargo para postular a la presidencia por segunda vez en las elecciones generales de abril, después de figurar como favorito en las encuestas con 12 % de intención de voto, y a pesar de que había prometido que no dimitiría.

En una sesión del concejo municipal, afirmó que ante ese escenario, optó por enfrentar los retos y salir de la zona de confort, incluso a costa de su vida si fuera necesario. Destacó que, durante sus tres años al frente de la MML, formó un equipo de alto nivel y priorizó recursos para atender a las personas en situación vulnerable.

Señaló que recibió una administración con una deuda de 400 millones de soles y enfrentó constantes protestas en la ciudad. También resaltó haber atendido a 13 millones de habitantes con el objetivo de brindar “estabilidad económica” y superar el “temor generado por la ausencia del Estado”.