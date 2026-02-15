Perú

Fiscalía abre investigación contra Rafael López Aliaga por destrucción de casonas históricas en el centro de Lima

El Ministerio Público inició una pesquisa contra el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular por la presunta alteración y destrucción de bienes culturales en el jirón Azángaro, zona donde se lleva a cabo la construcción de un complejo de edificios

Guardar
El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, por presunta destrucción y alteración de bienes culturales durante la construcción del Proyecto Qantua en el jirón Azángaro. Fuente: Exitosa

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima Metropolitana y líder de Renovación Popular, por la presunta destrucción y alteración de bienes culturales en el jirón Azángaro, zona donde actualmente se construye un complejo de edificios.

De acuerdo con un informe difundido este domingo por la radio Exitosa, las obras del denominado Proyecto Qantua, a cargo de la inmobiliaria Grupo Lar, reemplazaron varias casonas consideradas patrimonio histórico, demolidas durante la gestión de López Aliaga en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Siempre según ese reporte, el actual aspirante presidencial y favorito de las preferencias electorales no activó mecanismos de protección para evitar el desmantelamiento de los inmuebles, lo que facilitó la realización de obras privadas en terrenos catalogados como protegidos. Exitosa detalló que los trabajos de demolición de predios de alto valor se desarrollan en la cuadra 10 de Azángaro, donde a la fecha se observa el letrero “Hombres trabajando”.

La investigación fiscal busca establecer si existió algún beneficio económico para terceros mediante la autorización de estas intervenciones en una zona con protección especial por su valor patrimonial.

Las obras, a cargo del
Las obras, a cargo del Grupo Lar, demolieron casonas patrimoniales sin que la gestión de López Aliaga activara mecanismos de protección, permitiendo intervenciones privadas en terrenos protegidos

De acuerdo con el despacho, el Ministerio Público citó al exburgomaestre para declarar el 15 de diciembre del año pasado, pero no acudió ni presentó justificación. Las autoridades reprogramaron la audiencia para este lunes 16 de febrero a las 10:00 horas.

El centro histórico de Lima actualmente tiene condición de intangible gracias a una disposición de diciembre de 2023, que prohibió manifestaciones que pongan en riesgo la seguridad y la salud pública en este espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

El Concejo Municipal aprobó la medida tras una serie de protestas antigubernamentales que han dejado 70 muertos desde diciembre, tras la asunción de la exmandataria Dina Boluarte. La medida abarca más de 10 kilómetros cuadrados, incluyendo avenidas principales, el Palacio de Gobierno, el Congreso y varias plazas.

López Aliaga defendió entonces la decisión como una forma de proteger el turismo y el orden. Sin embargo, organizaciones civiles la criticaron por restringir el derecho a la protesta.

López Aliaga no acudió a
López Aliaga no acudió a declarar tras ser citado por el Ministerio Público el 15 de diciembre; la audiencia fue reprogramada para el 16 de febrero

Renuncia

En octubre del año pasado, el exalcalde dejó el cargo para postular a la presidencia por segunda vez en las elecciones generales de abril, después de figurar como favorito en las encuestas con 12 % de intención de voto, y a pesar de que había prometido que no dimitiría.

En una sesión del concejo municipal, afirmó que ante ese escenario, optó por enfrentar los retos y salir de la zona de confort, incluso a costa de su vida si fuera necesario. Destacó que, durante sus tres años al frente de la MML, formó un equipo de alto nivel y priorizó recursos para atender a las personas en situación vulnerable.

Señaló que recibió una administración con una deuda de 400 millones de soles y enfrentó constantes protestas en la ciudad. También resaltó haber atendido a 13 millones de habitantes con el objetivo de brindar “estabilidad económica” y superar el “temor generado por la ausencia del Estado”.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaMinisterio Públicoperu-politicaMMLCentro de Lima

Más Noticias

Pablo Guede minimizó el tenso cruce que tuvo con Federico Girotti: “Le grito a todos porque es mi forma de entrenar”

El técnico argentino aclaró que su intercambio con el delantero respondió a su estilo intenso de dirigir y negó cualquier conflicto en el plantel

Pablo Guede minimizó el tenso

Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas máximas y mínimas

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Clima en Ayacucho: probabilidad de

César Vásquez cuestiona a Rafael López Aliaga por propuesta de masificar Hospitales de la Solidaridad: “No tiene idea de lo que habla”

El exministro de Salud y candidato al Senado Nacional por APP advierte que modelo es un“negocio escondido bajo una aparente labor social”, al buscar la rentabilidad ordenando exámenes innecesarios a los pacientes

César Vásquez cuestiona a Rafael

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘blanquiazules’ van por un nuevo triunfo para estirar su invicto, pero al frente tendrán a un rival duro que llega con hambre de dar el golpe. No te pierdas las incidencias de este partidazo

Alianza Lima vs Géminis EN

Tu idilio es mi progreso: Ventas de flores por San Valentín crecieron más del 20% en Perú, ¿Cuáles fueron las más preferidas?

Triunfó el amor... por los negocios. El crecimiento en la comercialización de flores permitió que miles de productores mejoraran sus ingresos y condiciones de venta

Tu idilio es mi progreso:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Vásquez cuestiona a Rafael

César Vásquez cuestiona a Rafael López Aliaga por propuesta de masificar Hospitales de la Solidaridad: “No tiene idea de lo que habla”

Aprobación de José Jerí cae a 37% y marca su nivel más bajo desde que asumió el cargo

Más de 70 visitas nocturnas a José Jerí en Palacio de Gobierno terminaron pasada la medianoche

Alfonso López Chau, perfil del economista que busca llegar a Palacio con Ahora Nación

Fiorella Molinelli Aristondo: Perfil y hoja de vida de la candidata de Fuerza y Libertad

ENTRETENIMIENTO

Las Cazadoras K-Pop regresan a

Las Cazadoras K-Pop regresan a Lima con su show internacional: fecha, lugar, entradas y más del evento

Laura Spoya tendrá una recuperación de uno a tres meses tras su operación: “Ha podido quedar inválida”

Nicola Porcella y Aldo De Nigris tuvieron un tenso enfrentamiento en su primer careo en Ring Royale Fight

Hugo García e Isabella Ladera: ¿Cuál es la diferencia de edad entre la pareja que tendrá su primer hijo juntos?

Isabella Ladera evita revelar cuántos meses de embarazo tiene de Hugo García: “Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho”

DEPORTES

Pablo Guede minimizó el tenso

Pablo Guede minimizó el tenso cruce que tuvo con Federico Girotti: “Le grito a todos porque es mi forma de entrenar”

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Fernando Gaibor elevó el tono y condenó el racismo contra Eryc Castillo: “Se está haciendo caso omiso”

Partidos de hoy, domingo 15 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Eddie Fleischman lanzó ácidos comentarios contra Paolo Guerrero tras delicado presente de Alianza Lima: “No es un líder positivo”