Perú

José Jerí no acudirá a Pleno extraordinario donde se debatirá su censura: “No me corresponde ir”

Presidente cuestionó el debate de mociones de censura para su eventual destitución. Sin embargo, mencionó que respetará la decisión que adopte el Congreso

Mandatario asegura que la vía constitucional para su eventual salida es la vacancia.| Panamericana

Este martes 17 de febrero se realizará el Pleno extraordinario donde se debatirán las mociones de censura contra José Jerí. Defendió que la vía correcta en caso de buscar su salida es la vacancia debido al cargo que ejerce. Sin embargo, confirmó que aceptará lo que decida el Congreso. Además, aunque su permanencia está en juego, adelantó que no acudirá a la sesión plenaria.

En entrevista con ‘Sin rodeos’, explicó que su asistencia a la sesión parlamentaria no es parte del procedimiento porque “no corresponde que ante una censura exista el derecho de defensa”. Sin embargo, invocó a la representación a ser responsables “para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad que puede influenciar indirectamente un proceso electoral en curso y en el cual estamos a escasas ocho semanas aproximadamente de que este se concrete”.

El origen de la moción se encuentra en las reuniones no registradas que Jerí mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang los días 26 de diciembre de 2025 y 6 de enero de 2026, encuentros que derivaron en una investigación por presunto tráfico de influencias.

A ello se sumaron cuestionamientos sobre el uso y financiamiento de la oficina congresal de Jerí, pese a su investidura presidencial. La polémica se agravó luego de que se difundiera que la hermana de la presidenta de su partido, Analí Li, habría recibido S/10.000 en enero, mientras que los gastos en honorarios superaron los S/90.000 durante su mandato.

Mandatario se pronunció sobre la
Mandatario se pronunció sobre la convocatoria del Pleno extraordinario para debatir su permanencia. | Presidencia

Los partidos firmantes calificaron estos hechos como “presuntos actos de inconducta funcional”, argumentando que comprometen la transparencia del Ejecutivo y exigen una respuesta institucional inmediata antes de los comicios generales previstos para el 12 de abril.

Consultado al respecto, el mandatario defendió que no cometió delitos y que el empresario chino no le pidió intervenir en ningún proceso. Asimismo, respecto a la administración del despacho y la contratación de personal, mencionó que corresponden al Parlamento, no a su gestión directa, y que cualquier irregularidad debe analizarse dentro de la estructura institucional del Congreso.

¿Con cuántos votos se puede censurar a José Jerí?

De acuerdo con el reglamento vigente, el quórum para la votación se calcula sobre la base de los congresistas presentes y habilitados, lo que podría permitir una decisión con menos de veinte votos a favor si el resto se abstiene o vota en contra.

“Si el quórum, descontando el 20 % máximo de licencias, es de 53 congresistas, bastaría con 19 votos a favor para censurarlo, si el resto se abstiene o vota en contra”, precisó el exoficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes en diálogo con RPP. No obstante, advirtió y coincidió con el mandatario en que esta interpretación sería “inconstitucional”.

“Se trata de la remoción de la persona que, por sucesión, ocupa actualmente la Presidencia. Los actos que se le imputan ocurrieron durante el ejercicio de ese cargo. El procedimiento adecuado, según el artículo 89-A del reglamento, es la vacancia presidencial, no la censura”, sentenció.

