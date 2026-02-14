Censura a José Jerí no se debatirá en el hemiciclo del Congreso: este será el inusual escenario del Pleno Extraordinario

El reportero Jimmy Chinchay nos brinda detalles sobre el próximo pleno extraordinario del Congreso de la República, que se llevará a cabo en el edificio Faustino Sánchez Carrión. Se analizan las preparaciones técnicas y la importancia de esta sesión para el futuro de la presidencia del Congreso. Canal N

El próximo martes 17 de febrero, el Congreso decidirá la continuidad del presidente José Jerí, durante un Pleno Extraordinario en la que debatirán las mociones de censura contra el jefe de Estado. Sin embargo, esta importante sesión no se realizará en el hemiciclo del Parlamento, sino en un recinto alternativo acondicionado especialmente para la ocasión. La decisión responde a razones logísticas y técnicas vinculadas a la organización del pleno y a la disponibilidad de espacios adecuados para albergar a los parlamentarios.

Según información difundida por Canal N, el lugar elegido es el auditorio principal del Edificio Faustino Sánchez Carrión, ubicado en la cuadra cuatro del Jirón Azángaro, en las inmediaciones del Parlamento y contiguo a la sede de la Defensoría del Pueblo. Este espacio forma parte del conjunto de edificios administrativos vinculados al Poder Legislativo.

El recinto tiene capacidad para aproximadamente 200 personas, lo que lo convierte en uno de los auditorios más amplios dentro de las instalaciones anexas al Legislativo. La amplitud del lugar es considerada clave para garantizar la asistencia de la mayoría de congresistas y permitir el desarrollo ordenado de la sesión extraordinaria.

Edificio Faustino Sánchez Carrión será sede del pleno clave que definirá situación presidencial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Auditorio acondicionado

A diferencia del hemiciclo tradicional, el auditorio no dispone de escaños parlamentarios. Los legisladores estarán ubicados en asientos convencionales, lo que supone una disposición distinta a la habitual durante los debates legislativos. Esta característica obliga a realizar ajustes técnicos y de organización para asegurar que todos los participantes puedan intervenir y seguir la sesión con normalidad.

Según informó el citado medio, el área técnica viene realizando pruebas de sonido, micrófonos y equipos audiovisuales para evitar fallas durante el pleno. Estas verificaciones incluyen ensayos previos y evaluaciones del sistema de audio, considerando que el espacio no fue diseñado originalmente para sesiones parlamentarias formales.

Otro aspecto en evaluación es la ubicación de los medios de comunicación. Se analiza la posibilidad de instalar a los periodistas en un auditorio contiguo o permitir su ingreso al fondo del salón principal. También se contempla que la transmisión oficial de imágenes sea realizada únicamente mediante la señal institucional del Congreso.

Sesión decisiva no será en el hemiciclo: citan pleno en auditorio con capacidad limitada. (Foto: Agencia Andina)

Asistencia de congresistas

Las estimaciones indican que podría asistir el 90 % de los congresistas, es decir, poco más de un centenar de parlamentarios. La cifra refleja la expectativa de alta participación debido a la relevancia política de la votación, que definirá la continuidad o no del funcionario sometido a la moción.

La sesión corresponde a una moción de censura y no a un proceso de vacancia, lo que implica reglas y efectos distintos dentro del marco parlamentario. En este tipo de debate, el funcionario cuestionado puede ejercer su derecho a intervenir antes de la votación final, al igual que cualquier legislador que solicite el uso de la palabra.

José Jerí: así será el inusual auditorio donde se debatirá su moción de censura. (Foto: Agencia Andina)

Posibles escenarios tras la votación

El resultado de la sesión determinará el escenario político inmediato. Si la moción no alcanza los votos necesarios, el José Jerí continuará como presidente de la República, sin cambios en la estructura institucional.

En caso de aprobarse la censura, se prevé la convocatoria inmediata de instancias internas del Parlamento para iniciar el procedimiento de elección de un reemplazo. Este proceso incluiría la presentación de candidaturas por parte de las bancadas y la realización de una votación para definir a la nueva autoridad.