Presentan séptima moción de censura contra José Jerí; mientras el 60% espera que continúe en el cargo, según encuesta

Mandatario encargado sigue sumando pedidos de salida tras destaparse sus nexos y reuniones no oficiales con empresarios chinos cuestionados

El Congreso de la República registró este lunes la séptima moción de censura contra José Enrique Jerí Oré, encargado de la Presidencia de la República. La iniciativa fue suscrita por representantes de diversas bancadas, quienes argumentan falta de idoneidad ética y política, mientras una reciente encuesta nacional revela que el 60% de la ciudadanía prefiere que Jerí continúe en el cargo.

La moción, presentada este 27 de enero de 2026, sostiene que Jerí incurrió en conductas consideradas incompatibles con los principios de transparencia y servicio público. Entre los firmantes figuran congresistas de Juntos por el Perú, la Bancada Socialista, Acción Popular, Renovación Popular y agrupaciones no alineadas.

El documento señala: “Proponemos la presente moción de censura contra el congresista José Enrique Jerí Oré, en su condición de presidente del Congreso de la República y encargado de la Presidencia de la República del Perú, por carecer de idoneidad ética y política para continuar ejerciendo dicho cargo”.

El texto detalla que el presidente del Congreso, cuando asume temporalmente la jefatura del Estado, queda sujeto a un estándar reforzado de responsabilidad. “El ejercicio transitorio de la Presidencia de la República no altera su condición de congresista ni lo exime del control político del Parlamento”, explica el documento. La moción recuerda que la figura de la censura es un mecanismo constitucional plenamente válido para exigir responsabilidades políticas.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la existencia de reuniones no oficiales y no registradas entre Jerí y el empresario Zhihua Yang, cuya actividad económica podría incidir en decisiones estatales, así como con otros empresarios cuya trayectoria se considera cuestionable. Según la moción, “estas reuniones se realizaron en locales privados e incluso en establecimientos clausurados, ocultando su identidad y sin registro en la agenda presidencial, vulnerando gravemente los principios de transparencia, rendición de cuentas y primacía del interés público”.

Para los promotores de la censura, estas conductas deteriora la confianza ciudadana y afecta la legitimidad del Congreso. “No puede tolerarse que la más alta autoridad del Parlamento y encargado del máximo cargo del Perú reproduzca lógicas de opacidad, privilegio y captura del Estado, contrarias al mandato constitucional de servicio a la Nación y a la lucha contra la corrupción”, señala el texto.

Sin embargo, los datos recientes de opinión pública muestran una desconexión entre los promotores de la censura y una mayoría ciudadana. Según la encuesta nacional realizada por Imasolu SAC entre el 23 y el 25 de enero de 2026, el 60% opina que Jerí debe continuar en el cargo, mientras el 22% considera que debería renunciar y el 9% prefiere que el Congreso lo destituya. El 8% no sabe o no responde. El estudio incluyó 1.200 entrevistas presenciales a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2,8% y un nivel de confianza del 95%.

La ficha técnica de la encuesta detalla que la muestra fue a 1200 personas a nivel nacional, con el objetivo principal de evaluar el perfil del electorado. La representatividad del estudio alcanza el 100%, según la empresa contratante.

