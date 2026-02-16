Presidente José Jerí defiende su capacidad moral para gobernar: “No he cometido ningún delito”

El mandatario se pronunció tras la difusión de imágenes de su reunión nocturna con un empresario chino Zhihua Yang y aseguró que no hubo irregularidades. Panamericana Televisión / Sin Rodeos.

El presidente de la República, José Jerí, respondió públicamente a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de imágenes que lo muestran llegando encapuchado a una reunión nocturna con el empresario chino Zhihua Yang, un episodio que ha generado debate político, investigaciones fiscales y dudas en la opinión pública sobre la transparencia, la conducta de las autoridades y los límites entre lo privado y lo oficial en el ejercicio del poder.

El caso se hizo conocido luego de un reportaje del dominical Punto Final, que difundió imágenes del mandatario llegando la noche del 26 de diciembre a un edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en el distrito de San Borja.

En el material televisivo se observa al jefe de Estado descender de un vehículo oficial, con buzo, capucha y un morral oscuro, para dirigirse al segundo piso del inmueble, donde funciona un chifa exclusivo. Según el reportaje, el mandatario ingresó aproximadamente a las 10:18 p. m. y permaneció en el lugar hasta cerca de las 11:55 p. m.

Su capacidad moral

Tras la difusión de estas imágenes, el presidente volvió a explicar que la reunión no fue una actividad oficial y que estuvo relacionada con coordinaciones para la celebración del Día de la Amistad Perú-China, insistiendo en que no hubo nada irregular en el encuentro. Sin embargo, reconoció que la forma en que acudió a la cita generó cuestionamientos legítimos y afirmó que haría un “mea culpa” por ello.

El tema fue abordado directamente durante una entrevista en el programa Sin Rodeos, conducido por la periodista Milagros Leiva, quien inició el diálogo con una pregunta frontal tras mostrar las imágenes. “Y después de ver estas imágenes, la última, encapuchado, que es una de las imágenes, bueno, pues más vergonzosas que hemos visto en un presidente de la República, eh, vuelvo a repetir: ¿Cree honestamente, señor Jerí, que tiene la capacidad moral para seguir gobernándonos?”, planteó.

El mandatario respondió defendiendo su conducta en el plano legal, pero reconociendo un error político. “En principio, ratifico una vez más con la firmeza que asumí el... en octubre del año pasado. Yo no he cometido ningún delito. Lo que sí tengo que reconocer es que cometí el error de haberme puesto una capucha en un horario que a muchas personas le generó mucha suspicacia y dudas. Ese es mi error y yo lo admito el día de hoy frente a ti, a la cámara que nos permite comunicarnos con todos los peruanos. Ese es mi error. Ahora...”, afirmó.

La periodista insistió en el aspecto simbólico del episodio y en el impacto que este tipo de conductas puede tener en la percepción ciudadana. “O sea, usted admite que un gobernante, que un presidente de la República no puede ir jamás en buzo y encapuchado- Y menos con un morral a reunirse con un proveedor del Estado”, señaló.

Jerí reiteró que aceptaba el error en la forma, pero rechazó cualquier acusación penal. “Yo puedo aceptar el error de que no debí haber ido con la vestimenta que fui. Tal cual. No debí haber ido encapuchado, porque eso ha generado finalmente suspicacias- Ha generado sospechas. Y yo estoy en contacto con la ciudadanía, y co-- y producto de ello es que me permite entender. Muchas personas me dijeron: ‘Presidente, ¿por qué tenía que haber ido con capucha?’ Otros me decían: ‘Presidente, siga adelante’. ‘Presidente, no cometa ese tipo de errores, no le dé carne a los tiburones’“, dijo en un inicio.

“Eso han sido los comentarios que he escuchado las últimas semanas. Pero vuelvo nuevamente a ratificar lo que dije cuando nos vimos la última vez. En principio, tienen un presidente que ha marcado un estilo distinto de gobierno, un presidente de cercanía, lo cual me permite justamente decir lo que estoy diciendo en este momento Admito mi error de haber ido en una forma inadecuada a una cena en altas horas de la noche, diez de la noche aproximadamente. Admito ese error. Lo que no voy a admitir jamás es que he cometido un delito, porque nunca ha habido contenido ilícito en esa cena que tuve en aquel momento”.

Tráfico de influencias

Durante la conversación también se abordó la investigación fiscal en curso y las sospechas de presunto tráfico de influencias, vinculadas a los intereses empresariales del entorno con el que el mandatario se reunió. La conductora expuso estos elementos y preguntó directamente por la naturaleza de los encuentros y el posible interés en contratos públicos.

“Pero usted, no sé si ya se enteró… la fiscal anticorrupción sospecha de la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado…”, indicó, antes de detallar que las indagaciones incluyen el análisis de posibles vínculos con procesos de contratación relacionados con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao.

El presidente respondió señalando que, debido a la investigación en curso, debía ser prudente en sus declaraciones, pero negó haber realizado gestiones indebidas. “Claro, es importante, dentro de las limitaciones propias de la investigación fiscal que estoy afrontando, a raíz de mi cena en el, en el chifa, hay que precisar una cosa muy importante. En principio, el contenido de la cena que tuve con el señor antes mencionado ha sido por la actividad, que ya pasó, del primero de febrero. Nunca me informó, más allá de sus actividades que yo conocía, de su chifa y de su market, alguna otra actividad que realizase. Él-”, explicó.

La periodista interrumpió para precisar un punto clave: “Pero, ¿usted sabía que él vendía cámaras?”.

El mandatario respondió de manera directa: “No, no sabía que vendía cámaras”.

Ante una nueva repregunta, Jerí amplió su versión y reiteró que conoció otros detalles sobre las actividades del empresario recién a través de la prensa. “Solamente, solamente el tiempo que lo he conocido- Sabía de su actividad privada del chifa, que me invitó, y segundo, de su market. Otras actividades distintas, yo he tomado conocimiento, al igual que todo el país, por intermedio de la prensa… En ningún momento, en ningún momento, él me pidió directa o indirectamente para él o para terceros algún tipo de favorecimiento”, afirmó.

