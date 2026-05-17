Perú

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este domingo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Piura este 17 de mayo:

PUBLICIDAD

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Piura es de 17% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 36% en el transcurso del día y del 33% en el curso de la noche.

PUBLICIDAD

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 36 grados y un mínimo de 23 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se prevé alcanzarán un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 46 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este 17 de mayo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este 17 de mayo

Perú: el pronóstico del tiempo para Lima este 17 de mayo

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Perú: el pronóstico del tiempo para Lima este 17 de mayo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cuzco este domingo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Cuzco este domingo

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Iquitos este domingo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Iquitos este domingo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Huancayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Huancayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta y ya iniciaron sus campañas y alianzas

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta y ya iniciaron sus campañas y alianzas

Keiko Fujimori se reúne con PPK a horas de proclamación de resultados de primera vuelta: “El Perú nos pide a gritos paz y reconciliación”

JNE proclamará este 17 de mayo los resultados nacionales tras concluir proclamación descentralizada presidencial 2026

Cancillería solicita apoyo de la Cruz Roja para ubicar a peruanos llevados con engaños a la guerra en Rusia

PJ rechaza archivar investigación contra fiscal que habría sido cómplice de Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

Pablo Heredia es eliminado de ‘La Granja VIP’: Gabriela Herrera, Shirley Arica y Renato Rossini Jr regresaron al reality

Vibra Perú 2026: fechas, artistas, entradas y todo sobre el festival con Juanes, Gian Marco y Corazón Serrano

Magaly Medina destruye a Nicola Porcella por justificar infidelidad: “Burros por dejarse ampayar, no por traicionar”

Alessa Wichtel tras ruptura con Aldo Corzo: “Creí que se podía perdonar la infidelidad, pero ya entendí”

Gala de eliminación en ‘La Granja VIP’: ¿quiénes están nominados y cómo votar para salvar a tu favorito?

DEPORTES

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

Pablo Guede reveló clave para vencer a Cienciano y destacó a jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura

Voleibolista peruana de 12 años mide 1.89 metros y se ilusiona con jugar por la selección: “Me veo siendo profesional”

Adrián Ugarriza, dispuesto a unirse a una aventura de mayor calibre: “Me siento preparado para un club más grande y objetivos más ambiciosos”

Alianza Lima vs Los Chankas: día, hora y canal TV del duelo decisivo por el título del Torneo Apertura 2026

Viktor Gyökeres trastoca la preparación de Suecia de cara al Mundial 2026: se ausentará para disputar la final de la Champions League