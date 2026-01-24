La oficina fantasma de José Jerí en el Congreso: siete empleados, pagos de S/48 mil mensuales y sin actividad legislativa

Pese a que Jerí asume funciones presidenciales, su oficina congresal continúa funcionando sin él y sin iniciativas legilastivas | Video: Beto A Saber / Willax

Un informe difundido por el programa ‘Beto A Saber’ de Willax reveló que el despacho congresal de José Jerí, quien asumió la presidencia de Perú el 10 de octubre de 2025, mantuvo a todo su personal, gastos y estructura operativa aunque el titular ejerce funciones presidenciales desde Palacio de Gobierno. Esta situación implicaría un perjuicio económico para el Estado, dado que el despacho genera gastos millonarios sin producir iniciativas legislativas.

Según el registro oficial, el despacho congresal de Jerí, compuesto por siete trabajadores, dos asesores, dos técnicos, un asistente, un auxiliar y un coordinador, continuó funcionando con normalidad. Solo en diciembre de 2025, la planilla alcanzó 48.158,10 soles, sumando un total de 144.474 soles entre octubre y diciembre. Se proyecta que al concluir enero, la cifra alcanzará los 192.000 soles.

Lo más llamativo es que, desde la juramentación de Jerí como presidente, solo se registra un proyecto de ley, fechado el 14 de octubre, el primer día hábil tras asumir la presidencia, el cual ya había sido preparado antes de su llegada a Palacio. Desde entonces, los registros oficiales muestran cero proyectos nuevos, cero iniciativas propias y cero actividad legislativa, mientras la oficina congresal permanecía abierta y los sueldos continuaban pagándose.

Durante la visita del equipo periodístico al Congreso, los trabajadores del despacho confirmaron que seguían asistiendo y desarrollando “funciones normales”, aunque evitaron responder sobre la naturaleza de las tareas realizadas o justificar la continuidad del gasto público. “Un despacho completo funcionando, pagado, aunque su titular ya gobierna desde otro edificio”, describió el periodista en el reportaje.

“Todos estos miserables entran para eso a la política, para vivir de nuestro trabajo, para vivir de nuestros impuestos, para medrar, para lucrar, para hacerse millonarios, para hacer contratos con corruptos como los chinos, para tener casa de playa, para tener dúplex, triplex y cuatrúplex, para eso entran”, fue la crítica del periodista Beto Ortiz.

El hallazgo no solo llama la atención por el gasto económico, sino también por el mensaje que transmite a la ciudadanía. Más de 140.000 soles en tres meses y 192.000 proyectados en enero fueron destinados a un despacho sin producción legislativa, mientras millones de peruanos trabajan día a día para sobrevivir.

¿Por qué José Jerí asumió la presidencia y por qué ahora buscan su salida?

José Jerí llegó a la presidencia no por elección popular, sino porque en ese momento era presidente del Congreso.

El 10 de octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte, se activó el mecanismo de sucesión previsto en la Constitución:

Ante la ausencia del presidente y vicepresidentes,

el presidente del Congreso asume temporalmente la Presidencia de la República.

Así, Jerí juró como presidente interino y se trasladó a Palacio de Gobierno, manteniendo formalmente su condición de congresista y titular del Parlamento.

Bastó unas cuantas semanas para que su permanencia en el cargo comience a ser cuestionada por varios frentes:

1. Reuniones no registradas con empresarios chinos (’<i>Chifagate’</i>)

Se difundieron videos que muestran a Jerí reuniéndose de manera informal y sin registro oficial con el empresario chino Zhihua Yang, lo que generó sospechas de tráfico de influencias y falta de transparencia.

2. Investigaciones fiscales

La Fiscalía abrió una investigación preliminar por presuntos delitos como patrocinio ilegal y tráfico de influencias, lo que debilitó aún más su posición política.

3. Críticas desde el Congreso

Congresistas de diversas bancadas, entre ellas Acción Popular, lo acusan de:

Actuar de manera similar a expresidentes cuestionados como Pedro Castillo .

Tomar decisiones polémicas, como la firma de una adenda que amplía por 30 años la concesión a Tisur, pese a que el contrato vencía en 2029.