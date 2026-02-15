Hugo García e Isabella Ladera: ¿Cuál es la diferencia de edad entre la pareja que tendrá su primer hijo juntos?

Hugo García reacciona con emoción ante el anuncio del embarazo, destacando la espera y la alegría por su primer hijo junto a Isabella. Instagram Hugo García

Hugo García e Isabella Ladera se encuentran en el centro de la atención pública desde que hicieron oficial que esperan a su primer hijo juntos. El anuncio de su embarazo encendió el interés sobre la historia de la pareja, que en menos de un año pasó de la especulación en redes sociales a consolidar un vínculo familiar.

La historia de amor entre Hugo García e Isabella Ladera comenzó a tomar forma en mayo de 2025, cuando usuarios advirtieron coincidencias en sus perfiles digitales. Fotografías en Miami, paseos en yate y escenarios similares avivaron los rumores.

Aunque en un principio evitaron etiquetarse o mencionarse, compartían localizaciones y horarios que sugerían una cercanía fuera de lo casual. La primera señal concreta la ofreció García al publicar una imagen junto a la mascota de Ladera durante un viaje a Estados Unidos, país donde reside la empresaria venezolana.

Hugo García e Isabella Ladera celebran la dulce espera de su primer hijo, compartiendo momentos especiales desde un evento festivo hasta la playa. (Instagram / Isabella Ladera)

Semanas más tarde, la relación se confirmó públicamente. El domingo 12 de octubre de 2025, Isabella Ladera admitió en sus historias de Instagram que tenía pareja y expresó cuánto lo extrañaba. Dos días después, en una llamada emitida en el programa ‘Amor y Fuego’, respondió a los comentarios con una frase directa: “Lo que se ve no se pregunta”, despejando cualquier duda acerca de su vínculo.

Desde entonces, la pareja ha compartido con sus seguidores momentos clave, aunque ha mantenido en reserva detalles como la fecha exacta del inicio de la relación.

¿Cuántos años se llevan Hugo e Isabella?

La diferencia de edad entre Hugo García e Isabella Ladera también se ha convertido en tema de conversación tras el anuncio de la llegada de su primer hijo. García, nacido el 30 de marzo de 1993, tiene 32 años y es conocido por su trayectoria en el reality ‘Esto es guerra’ y su relación con el mundo del fitness.

Hugo García e Isabella Ladera comparten su inmensa alegría y emoción al anunciar que están esperando su primer hijo juntos. (Captura Instagram / Revista ¡Hola!)

Isabella Ladera nació el 23 de agosto de 1999 en Venezuela y tiene 25 años. La brecha de siete años no ha sido motivo de controversia entre ellos ni de freno para sus proyectos personales y en común. Por el contrario, la noticia del embarazo ha sido recibida con entusiasmo por una audiencia que sigue de cerca su evolución como pareja y ahora como futuros padres.

Hugo García e Isabella Ladera anunciaron la llegada de su primer hijo juntos

En medio de rumores y especulaciones, Hugo García e Isabella Ladera eligieron las redes sociales para compartir la noticia que marcó un nuevo capítulo en su relación. La pareja publicó una fotografía en Instagram donde posan juntos mostrando la ecografía de su bebé. La imagen fue acompañada por el mensaje: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”, que evidencia la emoción y el sentido de unión que atraviesan.

Antes de la publicación oficial, la noticia había sido adelantada por Ric La Torre en el programa de YouTube “Q’Bochinche”, quien aseguró que ambos estaban próximos a anunciar públicamente la llegada de su primer hijo.

La pareja Isabella Ladera y Hugo García compartió la feliz noticia de su embarazo mostrando las ecografías del futuro bebé mientras se abrazan en una hermosa playa.

“Es confirmado, quien se convierte en padre este año es el señor Hugo García. Es oficial, esperen un par de horitas o hasta minutos porque se viene el anuncio oficial en redes sociales”, anticipó el conductor, quien también compartió detalles sobre la fecha probable de nacimiento y la estabilidad de la pareja.

“Él está muy enamorado, está viviendo el mejor momento. El bebé nacería entre el mes de abril y mayo”, añadió La Torre durante la transmisión. La noticia provocó una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones en las cuentas de la pareja.

Isabella Ladera no revela cuánto tiempo de embarazo lleva

En una entrevista exclusiva para Hola!, donde la venezolana confirmó su embarazo, le preguntaron cuando tiempo de gestación lleva, sin embargo, la empresaria evitó responder esa pregunta.

“Puede que tenga cinco, seis, siete u ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo… prefiero mantenérmelo pa’ mí”, afirmó la influencer, marcando el tono de privacidad que ha querido sostener en torno a su proceso de gestación.

Esta respuesta ha generado diversos comentarios en redes sociales, pues cuando ha mostrado su barriga de embarazo se evidencia que ya lleva bastante tiempo y estaría a pocas semanas de dar a luz.