Los mensajes de felicitaciones para Hugo García e Isabella Ladera tras confirmar embarazo

Hugo e Isabella anunciaron su embarazo y recibieron una avalancha de mensajes de felicitación de amigos, compañeros y figuras del espectáculo.

Hugo García será padre, según una publicación de ambos en sus redes sociales donde muestran fotos de la ecografía de su bebé. - América Espectáculos

La noticia del embarazo de Isabella Ladera y Hugo García se ha convertido en uno de los acontecimientos más celebrados del espectáculo peruano en las últimas horas.

Tras meses de rumores y expectativas, la pareja oficializó que esperan a su primer hijo juntos, desatando una ola de felicitaciones de amigos, compañeros de televisión y seguidores, quienes no han dudado en expresar su alegría y buenos deseos para esta nueva etapa.

La pareja comunicó la esperada noticia a través de una emotiva fotografía en la que ambos aparecen abrazados y sosteniendo la ecografía del bebé, acompañada del mensaje: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”.

El anuncio, publicado en sus redes sociales, rápidamente se viralizó y provocó una avalancha de reacciones y mensajes de cariño.

La pareja Isabella Ladera y
La pareja Isabella Ladera y Hugo García compartió la feliz noticia de su embarazo mostrando las ecografías del futuro bebé mientras se abrazan en una hermosa playa.

Excompañeros de ‘Esto es Guerra’ y amigos celebran la llegada del bebé

Los primeros en reaccionar fueron los amigos más cercanos y excompañeros de Hugo García en el reality ‘Esto es Guerra’, quienes no dudaron en dedicar palabras llenas de entusiasmo y cariño:

  • Ignacio Baladán: “Se viene, se viene el primo de Luca. Felicitaciones”.
  • Diego: “Hermano mío, felicidades, los amo. Disfruten esta nueva etapa y saben que para lo que necesiten acá estamos. Un abrazo para mi cuñadita”.
  • Alejandra Baigorria: “Felicitaciones chicos. Huguito, me muero de la emoción… Un bebé siempre será una bendición. No me cabe duda que serás un papá de admirar, te quiero mucho amigo… que sean muy felices”.
  • Pato Parodi: “Felicitaciones mi bro, vas a ser un excelente padre, estoy seguro de eso”.
  • Austin Palao: “Mi hermano, mi toro, muchas felicidades. Será el niñ@ más feliz del mundo. Aquí pa’ las que sean”.
  • Said Palao: “Felicitaciones hermano, sé que lo harán increíble y serán unos excelentes papás. Te quiero”.
  • Gino Pesaressi: “Mi bro, por lo que veo con tus sobrinas, intuyo que serás un increíble papá. ¡Muchas felicidades! Ahora a ajustar el cinturón y a disfrutar de este viaje”.
  • Mario Hart: “Se viene lo más hermoso de la vida. Felicitaciones hermano para ti e Isa”.
  • Michelle Soifer: “Felicidades hijito, que Dios te bendiga. Te mereces todo lo mejor del mundo porque eres un buen ser humano. Un abrazo a la distancia. Felicidades a ambos”.
  • Yaco Eskenazi: “Felicidades hermano”.

El afecto de sus colegas destaca el ambiente de compañerismo y amistad que Hugo García ha cultivado en el medio, y deja en claro que la llegada del bebé es un motivo de alegría para todo su entorno.

Los mensajes de felicitaciones para Hugo García e Isabella Ladera tras confirmar embarazo
Los mensajes de felicitaciones para Hugo García e Isabella Ladera tras confirmar embarazo
Los mensajes de felicitaciones para Hugo García e Isabella Ladera tras confirmar embarazo

Isabella Ladera comparte la emoción y la intimidad de su embarazo

En una entrevista exclusiva para la revista ¡Hola!, Isabella Ladera relató cómo ha vivido la gestación desde la privacidad y el cuidado, eligiendo mantener el proceso lejos del foco mediático hasta sentirse lista para compartirlo con el público.

“Puede que tenga cinco, seis, siete, ocho meses, pero como era algo que estaba buscando tanto tiempo, prefiero mantenérmelo para mí”, confesó la influencer venezolana, subrayando la importancia de proteger este momento especial.

La primera persona en enterarse fue su madre, quien recibió la noticia con una felicidad desbordante y asumió con orgullo el rol de abuela.

Para Isabella, la reacción de su hija, Mía Antonella, también fue motivo de tranquilidad y emoción: “Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita, que haya entendido tanto”.

Isabella Ladera compartió en sus redes un video donde se le ve junto a Hugo García siendo cariñoso con su pancita, así como algunas imágenes de la sesión de fotos que tuvo con la revista ¡Hola!. Instagram Isabella Ladera

Hugo García: emoción, lágrimas y nuevos planes

El modelo peruano también vivió con gran intensidad el momento en que se enteró del embarazo. Según relató Isabella, la noticia fue recibida con sorpresa y lágrimas:

“Estábamos en un parque, yo le doy la noticia y el niño se queda como en shock. Me dice: ‘¡No puede ser! Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato. Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos”.

Por ahora, la pareja aún no conoce el sexo del bebé y evalúa nombres que puedan funcionar tanto para niño como para niña, tomándose el tiempo de disfrutar cada etapa de la espera.

Hugo García e Isabella Ladera comparten su inmensa alegría y emoción al anunciar que están esperando su primer hijo juntos. (Captura Instagram / Revista ¡Hola!)

Desafíos y aprendizajes en la dulce espera

Isabella Ladera también compartió que este embarazo ha sido más complicado que el primero en cuanto a síntomas y cambios físicos, pero agradece el acompañamiento de Hugo y el apoyo incondicional de su familia y círculo cercano.

“Nunca había sufrido tanto de dolores de cabeza, unas náuseas que me dejan mal. He estado durmiendo demasiado. Emocionalmente, me ha dado duro en el sentido de que me ha cambiado muchísimo el cuerpo”, explicó.

La influencer aprovechó para enviar un mensaje de gratitud y aprendizaje a sus seguidores: “Vivan en gratitud, aprendan de los errores, aprendan de los demás, lean muchísimo… El amor propio es clave. Y eso es lo que realmente salva la vida”.

Isabella Ladera compartió con alegría la sesión de fotos que le realizó la revista ¡Hola!, dejando ver su avanzado embarazo. (Revista ¡Hola!)

