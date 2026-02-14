Hugo García y el tierno gesto que hizo tras enterarse que será papá junto a Isabella Ladera: “Hice una locura”

Hugo García y el tierno gesto que hizo tras enterarse que será papá junto a Isabella Ladera

La noticia del embarazo de Isabella Ladera y Hugo García ha movilizado a la farándula y a miles de seguidores que han celebrado el inicio de una nueva etapa para la pareja.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el tierno y atrevido gesto que tuvo el modelo peruano apenas se enteró de que sería papá: organizar un salto en paracaídas en México y anunciarlo con un letrero especial.

Un secreto bien guardado

A través de sus redes sociales, Hugo García compartió imágenes y videos de la aventura que decidió emprender para celebrar la llegada de su primer hijo.

“Secreto revelado, al fin les puedo contar la locura que fui a hacer a México”, escribió en sus historias, donde mostró el detrás de cámaras del salto en paracaídas y el letrero que preparó para la ocasión: “Voy a ser papá”.

Acompañando la publicación, Hugo bromeó: “Ay lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas”, dejando ver su emoción y el deseo de compartir la noticia de una manera original y memorable.

Hugo García saltó en paracaídas junto a un letrero que decía 'Voy a ser papá' en México. IG

El instante que cambió su vida: la noticia y el 11:11

La cronología de la felicidad comenzó el 11 de noviembre de 2025, fecha que Hugo García considera ahora como un número mágico en su vida. En sus historias de Instagram, el chico reality compartió la captura de pantalla de su celular marcando el 11:11, justo cuando Isabella le dio la noticia:

“Fue el día y la hora que tomé la primera foto de bebé e Isa minutos después de enterarme que iba a ser papá”, escribió junto a la imagen de Isabella mostrando su incipiente pancita.

Ese momento quedó grabado no solo en su memoria, sino también en fotografías y videos que ahora forman parte del álbum familiar que la pareja ha decidido compartir con sus seguidores, en una muestra de transparencia y alegría.

El modelo relató el instante exacto en que recibió la noticia, resaltando la importancia del número 11:11 en su historia personal.

Las lágrimas de felicidad de Hugo García

La reacción de Hugo García al enterarse de la noticia fue descrita por la propia Isabella Ladera en una reciente entrevista con la revista ¡Hola!. La influencer venezolana relató que eligió un parque para comunicarle la noticia y que, tras escucharla, Hugo quedó en shock y no pudo contener las lágrimas:

“Me dice: ‘¡No puede ser, no puede ser! Tanto tiempo esperando esta noticia’, y se pone a llorar un rato. Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos”, compartió Isabella.

La pareja ha optado por vivir la espera con discreción y complicidad, eligiendo compartir el proceso solo cuando se sintieron listos y seguros. La noticia fue guardada en secreto durante los primeros meses, y solo los familiares más cercanos, como la madre de Isabella, fueron informados antes del anuncio oficial.

Hugo García e Isabella Ladera comparten su inmensa alegría y emoción al anunciar que están esperando su primer hijo juntos. (Captura Instagram / Revista ¡Hola!)

Un gesto que marcó tendencia en redes sociales

El salto en paracaídas y el letrero preparado por Hugo García se convirtieron rápidamente en tendencia en redes sociales, donde los seguidores aplaudieron la creatividad y el romanticismo del modelo. Mensajes de felicitación y admiración llenaron los comentarios, destacando la forma en que la pareja ha enfrentado este nuevo reto con entusiasmo y amor.

Isabella Ladera, por su parte, también reaccionó en redes con humor y ternura: “Jajajajaa, qué ilusión todo lo que se nos viene”, escribió en respuesta al video, mostrando la complicidad y el buen humor que caracteriza a la pareja.

Mamá de Isabella estalló de felicidad

La alegría por la llegada del primer hijo de Hugo García también alcanzó a su familia, especialmente a su madre, Fabiola Silva, quien en declaraciones recientes expresó su felicidad ante la posibilidad de convertirse nuevamente en abuela: “Si es verdad, yo estaría recontra feliz, pero eso es asunto de ellos. Yo sería feliz, imagínate. ¿Quién no va a ser feliz con un nieto o una nieta? Ya tengo dos ya”, afirmó, dejando ver el cariño y la emoción con que espera la llegada del nuevo integrante.

Silva subrayó que lo más importante es la salud y la bendición de un nuevo ser, sin importar si será niño o niña: “Lo que Dios mande. Si hay, la bendición que Dios mande”.

Hugo García e Isabella Ladera han preferido mantener detalles sobre el sexo del bebé y los nombres en reserva, apostando por vivir cada paso con privacidad y gratitud.

La pareja, que ha enfrentado la atención mediática con madurez y humor, ahora se prepara para consolidar su familia y disfrutar de la aventura de la paternidad.

Isabella Ladera compartió con alegría la sesión de fotos que le realizó la revista ¡Hola!, dejando ver su avanzado embarazo. (Revista ¡Hola!)