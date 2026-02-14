Valentino Palacios denuncia entre lágrimas agresión y robo en discoteca: “Me tiraron un puñete por defender a mi hermano”

Valentino no se queda callado y presenta una denuncia pública tras sufrir una agresión física. Detalles del incidente y cómo está enfrentando esta difícil situación legal. Kick Live

Valentino Palacios, tiktoker e integrante de ‘Esto es guerra’, protagonizó una transmisión en vivo desde la comisaría tras ser víctima de agresión física y robo a la salida de una discoteca. El joven, visiblemente afectado, denunció que todo empezó cuando intentó defender a su hermano Yomar de un grupo de desconocidos, situación que rápidamente se tornó violenta y terminó con ambos golpeados y despojados de un celular.

Un altercado que terminó en denuncia: “No voy a permitir que toquen a mi familia”

La madrugada del 14 de febrero, seguidores de Valentino Palacios se sorprendieron al verlo realizar un ‘live’ en TikTok desde una comisaría. Entre sollozos y con la voz entrecortada, el influencer relató que fue atacado por un sujeto mayor y una mujer desconocida mientras intentaba proteger a su hermano de una situación hostil a la salida de un local nocturno.

“Hemos estado en la discoteca, ha estado la ex de mi hermano ahí, todo tranquilo al inicio porque le dije que no quería tener problemas. Hemos salido de la discoteca y han estado buscando otros, se le vinieron encima a mi hermano y le pegaron. Yo obviamente no voy a permitir que toquen a mi familia y fue ahí donde yo me meto”, narró Valentino, visiblemente indignado por lo sucedido.

Según su testimonio, la situación se descontroló rápidamente y mientras intentaba calmar los ánimos, fue agredido físicamente. “Me han pegado, miren mi uña cómo está, me han pegado por defender a mi hermano. Yo no voy a descansar hasta saber quién me ha pegado, hasta a mi hermano le han robado el celular”, agregó mostrando heridas y daños en sus uñas acrílicas como evidencia del nivel de violencia.

Valentino Palacios denuncia entre lágrimas haber sido agredido y robado en una discoteca por defender a su hermano.

La denuncia: agresión sin provocación y el robo de un celular

Valentino Palacios acudió temprano a la comisaría para formalizar la denuncia, insistiendo en que la agresión ocurrió “sin provocación previa” y que su única intención fue proteger a su hermano. “No los habíamos visto dentro de la discoteca”, relató sobre el grupo que increpaba a Yomar, su hermano. Al acercarse para preguntar el motivo del hostigamiento, un sujeto le propinó un puñetazo directo al rostro.

En medio del forcejeo, además de los golpes, Yomar Palacios fue víctima del robo de su teléfono móvil. Por ello, Valentino solicitó formalmente a la Policía que se revisen las cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores para identificar tanto a los agresores como a los responsables del hurto.

“Quiero identificar a la persona que me golpeó. No lo conozco, nunca lo había visto”, expresó ante las autoridades, exigiendo justicia y asegurando que no busca justificar ningún tipo de reacción, sino explicar que actuó en defensa de su familiar. “Yo por defender a mi hermano nada más… me da cólera, mami”, reiteró en sus declaraciones, mientras estaba acompañado de su abuelita.

Una situación recurrente: discriminación y violencia en la calle

No es la primera vez que Valentino Palacios denuncia ser blanco de agresiones o discriminación en espacios públicos. Durante su ‘live’ y ante la policía, el tiktoker aseguró que ya ha enfrentado situaciones similares en otras ocasiones. “Estoy cansado que siempre que vaya a un lugar me estén faltando al respeto, me estén discriminando, me estén minimizando y todo. Me tiró un puñete y me jaló el cabello, yo le tiré un puñete en la cara”, relató al borde de las lágrimas.

Valentino rompe el silencio y cuenta los detalles de la noche en la que tuvo que intervenir para proteger a su hermano. Desde la comisaría, comparte su frustración ante la discriminación y los ataques sufridos, reafirmando su postura de no dejarse humillar por nadie. Kick Live

Valentino también reconoció que había estado bebiendo alcohol durante la noche, aunque recordó todo lo sucedido y sostuvo que actuó en defensa propia. “Yo he tomado, pero recuerdo todo. Una chica que ni siquiera conozco le está gritando a mi hermano”, explicó.

Mientras tanto, en redes sociales, algunos usuarios criticaron que el influencer realizara una transmisión en directo desde la comisaría en vez de enfocarse únicamente en la denuncia policial. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores le envió mensajes de apoyo y solidaridad, preocupados por el impacto emocional que la situación tuvo sobre él.

Pedido de justicia y acceso a cámaras de seguridad

En su declaración, Valentino Palacios insistió en el pedido a las autoridades para que las cámaras de seguridad de la discoteca y de la zona sean revisadas. “Quiero identificar a la persona que me golpeó. No lo conozco, nunca lo había visto”, subrayó, reiterando su deseo de que se haga justicia no solo por él, sino por su hermano, quien también fue víctima de violencia y robo.

Por ahora, la denuncia ya fue formalizada y se espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables y esclarecer todos los detalles del caso. Valentino, por su parte, advirtió que no descansará hasta que se logre justicia y que su prioridad seguirá siendo la protección de su familia: “No me hago la víctima, pero estoy cansado de que me falten el respeto”.