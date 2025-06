Valentino confiesa que sintió miedo de mostrar su opción sexual y termina conmovido por las palabras de Candela, su abuela

Valentino abre su corazón y cuenta que tuvo miedo mostrar su opción sexual. IG

En el marco del Mes del Orgullo y en la antesala a la multitudinaria marcha del sábado 28 de junio en Lima, el influencer Valentino Palacios decidió compartir un testimonio honesto y emotivo sobre lo que significó para él aceptar y visibilizar su orientación sexual. En un país donde muchas personas aún enfrentan discriminación por su identidad de género u orientación, el tiktoker confesó que durante años sintió miedo de mostrarse tal y como era.

“Salir del clóset no siempre es fácil. Pero cuando se hace con orgullo, se convierte en un acto de poder y sobre todo de amor. En mi caso, no sentí la necesidad de contarlo porque mi familia se dio cuenta, pues lo que se ve no se pregunta. Pero las cifras señalan que 6 de cada 10 personas oculta quiénes son por miedo, y no les miento que una de esas personas fui yo de pequeño”, expresó Valentino, sin jamás perder el humor que lo caracteriza, pero siempre dándole la debida importancia al tema.

En el video que publicó el influencer aparece la muy querida Candela, quien también se ha ganado una legión de seguidores por mostrarse muy unido a su nieto. “Yo me di cuenta, obvio. No te juzgue. El temor sí, de cómo lo podían ver otras personas, pero lo importante es que tu entorno te apoye, es lo que importa”, dijo Candela, junto a Valentino se sumó a la campaña “Tenemos hambre de orgullo, no de silencio”, impulsada por snacks Voraz

Candela contó que era consciente de que Valentino tenía mucho miedo de mostrarse tal cual cuando era pequeño, es por ello que siempre se preocupó por darle confianza a su nieto. “Te dimos la confianza y definitivamente te íbamos a apoyar porque eres parte de nuestra familia y, sobre todo, darte la seguridad para no sentirte discriminado”, fueron las palabras de una abuela para su nieto, quien no pudo evitar conmoverse.

Valentino habla del miedo que sintió mostrar su opción sexual. IG

El consejo de Candela

Valentino le pidió a su abuela que le de un consejo a todas las madres y padres de familia que tienen hijos gays y que sus hijos aùn no tienen confianza de contarle lo que sienten.

“Dale la confianza, la seguridad y sobre todo, apoyarlos, más no, discriminarlos. Al fin y al cabo son nuestros hijos. En este caso, él es mi nieto. Es lo que más quiere, lo que más le gusta y por qué no apoyarlos. La felicidad de ellos es nuestra felicidad”, dijo Candela, recibiendo un aplauso emocionado del tiktoker e influencer peruano.

Eso no quedó ahí, cubierta con la bandera del Orgullo, Candela también se animó a enviar un mensaje a las personas que tienen miedo de abrir su corazón y expresar lo que sienten. “No tengan miedo, si están pasando por estas situaciones, atrévanse, sean optimistas. Si no logran en el momento la aceptación, créanme que con el tiempo lo van a hacer, fuerza. Eso no quiere decir que ustedes son malas personas, al contrario, demuestren ser mejores personas en esta vida y lo van a lograr”, concluyó el emotivo mensaje.

Valentino se conmueve con palabras de su abuela Candela. IG

Este sábado 28 de junio, miles de personas marcharon por las calles de Lima celebrando la diversidad y exigiendo igualdad de derechos. En ese contexto, la voz de Valentino Palacios y campañas como esta ayudan a fortalecer un mensaje fundamental: que el orgullo no se grita solo en junio, sino que se vive todos los días. Valentino fue tajante en su mensaje, salir del clóset con orgullo es un acto de amor.

Mensaje de Valentino y su abuela Candela por el Mes del Orugullo. IG