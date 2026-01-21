Valentino perdió su lugar en ‘La Casita’ de Bad Bunny por no saber datos del artista: “Ni me acuerdo el cumpleaños de la Candela”

Valentino Palacios perdió su lugar en ‘La Casita’ de Bad Bunny por no saber datos del artista. TikTok.

El fenómeno de ‘La Casita’ en los conciertos de Bad Bunny sigue generando historias y comentarios. Y la edición de Lima no fue la excepción, pues muchos pelearon por estar en ella.

Esta vez, fue el propio Valentino Palacios, conocido tiktoker y exparticipante de ‘Esto es Guerra’, quien confesó durante una transmisión en vivo que estuvo a punto de ser parte de los seleccionados para el espacio VIP, pero quedó fuera por no saber información básica sobre el artista.

“¿Saben cuál fue lo peor, gente? Se me acercan a hacerme una entrevista para tener la posibilidad de estar en ‘La Casita’ de Bad Bunny. Yo me quería morir. La primera pregunta era: ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué harías si estás en la casita?“, comenzó contando.

“Y me decían: ahora la última pregunta para que estés en ‘La Casita’, ¿cuándo nació Bad Bunny? ¿En qué año y en qué fecha? ... Yo ni me sé el cumpleaños de mi familia y me van a preguntar eso de Bad Bunny. Yo no sé ni el cumpleaños de la Candela y me van a preguntar cuándo es el cumple de Bad Bunny”, relató entre risas y resignación.

Valentino Palacios perdió su lugar en ‘La Casita’ de Bad Bunny por no saber datos del artista. Tiktok.

¿Qué es ‘La Casita’ y por qué generó tanta expectativa en Lima?

Durante el “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, ‘La Casita’ se ha convertido en uno de los momentos más esperados de cada show de Bad Bunny. El segmento consiste en un espacio escenográfico con forma de casa puertorriqueña ubicado en el escenario, donde el artista invita a celebridades e influencers locales para compartir parte del espectáculo desde un lugar privilegiado.

La dinámica no solo añade cercanía y sorpresa al show, sino que también genera conversación en redes sociales por la selección de los invitados, quienes deben cumplir con algunos requisitos e incluso responder preguntas sobre el cantante antes de ser admitidos.

¿Quiénes estuvieron en ‘La Casita’ en Lima?

En la segunda noche (17 de enero) de conciertos en Lima, Melissa Paredes, Vania Bludau y Luana Barrón se robaron la atención al ser reconocidas en ‘La Casita’. Melissa asistió acompañada de su esposo Anthony Aranda, generando una oleada de comentarios y fotografías que rápidamente circularon en redes.

Vania Bludau, recordada por su paso por realities y fuerte presencia digital, también fue foco de flashes. Luana Barrón, destacada creadora de contenido, completó el trío de invitadas, interactuando con sus seguidores y el público asistente.

Bad Bunny en Perú: Melissa Paredes, Luana Barrón y Vania Bludau estuvieron en ‘La Casita’ del segundo concierto. (TikTok)

Durante la primera fecha (16 de enero), la selección incluyó a Natalie Vértiz, Miranda Salaverry, Vanessa López y Gabriela Álava. Vértiz fue la más celebrada, reconocida por su trayectoria en la moda y la televisión. Sin embargo, la presencia de figuras menos conocidas generó sorpresa y debate, con usuarios que señalaban que solo reconocían a Natalie entre el grupo.

Natalie Vértiz apareció en 'La Casita' de Bad Bunny.

El lado desconocido de ‘La Casita’

La anécdota de Valentino Palacios reveló el proceso detrás de la selección de invitados para ‘La Casita’. No basta con ser conocido: es necesario demostrar afinidad con la música y vida de Bad Bunny. Preguntas como “¿Cuál es tu canción favorita?” o “¿Qué harías si estás en la casita?” y, especialmente, “¿Cuándo nació Bad Bunny?”, son parte del filtro.

El propio Valentino admitió que no tenía idea de las respuestas, lo que le costó la oportunidad de vivir el concierto desde el espacio más exclusivo. “Yo ni me sé el cumpleaños de mi familia y me van a preguntar eso de Bad Bunny”, bromeó el influencer, generando empatía y risas entre sus seguidores.

Todo lo que debes saber para disfrutar el segundo show de Bad Bunny en Lima. Foto. Cosas/ ATV.

Debate sobre los invitados y la dinámica de selección

La presencia de famosas y creadoras de contenido en ‘La Casita’ fue uno de los temas más comentados tras los shows de Bad Bunny en Lima. Si bien algunos aplaudieron la inclusión de rostros conocidos y el toque local, otros cuestionaron la ausencia de artistas nacionales en el segmento y la dificultad para identificar a todos los invitados.

Frases como “Solo conocía a Natalie” o “¿Cómo llegaron ahí?” inundaron las plataformas, mientras que otros usuarios celebraron el ambiente festivo y la interacción entre los seleccionados y el público.

El show de Bad Bunny: entre la música, la anécdota y el lapsus viral

Más allá de la polémica por los invitados, el concierto de Bad Bunny en Lima fue un éxito total, con miles de asistentes, un repertorio repleto de éxitos y momentos inesperados, como el lapsus del artista al saludar a “Chile” en pleno Estadio Nacional, un error que no pasó desapercibido y alimentó aún más la conversación digital en torno al evento.

El segmento de ‘La Casita’ se consolidó como uno de los puntos más altos del espectáculo, permitiendo que figuras locales sean parte activa del show y generando recuerdos únicos tanto para los presentes como para quienes siguieron el evento desde casa.

Concierto de Bad Bunny en Lima.