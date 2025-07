Valentino se disculpa con la comunidad LGBT luego de anunciar que es ‘hetero’: “Jamás los minimizaría”

Valentino se disculpa con la comunidad LGBT después de anunciar que ahora es ‘hetero’. TikTok

Valentino Palacios, popular tiktoker peruano e influyente voz de la comunidad LGBT en redes sociales, generó un fuerte impacto tras anunciar en una transmisión en vivo que ya no se identifica como parte de esta comunidad y que ahora se declara ‘hetero’.

La noticia se dio en medio de una transmisión en TikTok, donde cientos de seguidores presenciaron en tiempo real el mensaje que marcó un quiebre en su imagen pública.

“Me despido de esta comunidad tan linda. Esta comunidad que me vio crecer, siempre los llevaré en mi corazón. Y crean que Valentino va a seguir para siempre, Valentino sigue para rato”, expresó el creador de contenido entre palabras emotivas, despertando reacciones inmediatas en línea.

Los motivos personales de Valentino

Durante el live, Valentino explicó que su decisión no era impulsiva, sino que respondía a experiencias personales recientes. Según sus propias palabras, ha llegado a la conclusión de que su vida sentimental no ha funcionado con hombres y desea explorar una relación con una mujer.

“No es que sea impulsivo, el amor no me funciona con los hombres, entonces me voy con las mujeres. Quiero darme el tiempo de conocer a una verdadera mujer. Darle un nieto o nieta a mi abuela”, declaró. El mensaje dejó entrever que el influencer busca comenzar una nueva etapa personal y emocional.

La reacción en redes: críticas y dudas

El anuncio no tardó en volverse viral. Diversos usuarios expresaron confusión, cuestionamientos y, en algunos casos, críticas abiertas al influencer. Algunos seguidores expresaron su desacuerdo o desconfianza sobre la autenticidad del mensaje, mientras que otros lo acusaron de “jugar” con una identidad que históricamente ha sido marginada.

En redes sociales como TikTok y Twitter, el tema se convirtió en tendencia. Miles de personas debatieron si se trataba de una búsqueda personal legítima o si respondía a una estrategia de contenido. Los memes y videos satíricos se multiplicaron, y también surgieron mensajes de apoyo que apelaban a la libertad individual.

Valentino y su mensaje a la comunidad LGTB

Ante la ola de críticas, Valentino recurrió a su canal de difusión para enviar un mensaje directo a la comunidad LGBT, a la cual perteneció públicamente durante años. En ese texto, intentó aclarar su postura y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos

“A toda la gente de la comunidad, en ningún momento les falté el respeto como tal. Porque han salido videos de personas hablando que así fue. Yo respeto la opinión de todos, porque me llegan mensajes de todo tipo. Pero toda persona no piensa de la misma manera que la otra. Yo en ningún momento he ofendido o faltado el respeto a nadie. ¡Entiendan eso! Antes de hablar o ver un clip que solo les conviene, vean todos o les paso las grabaciones de 1 hora de live para que lo vean bien”, escribió.

En su mensaje también recordó que la comunidad LGBT fue el primer público que lo apoyó y que nunca haría comentarios para menospreciar o atacar a quienes lo han acompañado desde el inicio de su carrera digital.

“Amo a toda la gente de la comunidad porque fue el primer público que me apoyó y jamás haría comentarios minimizando nada porque no soy así. Como aún les dije: ‘En la semana les daré una noticia’ y así será. Saludos a todo”, concluyó.

Una cita y una nueva imagen

Horas después de anunciar su cambio de orientación, Valentino compartió un video en el que se lo ve preparando una cita con una joven. En las imágenes, aparece vestido con pantalón y camisa, llevando un ramo de rosas y un regalo. Según dijo, esta sería la primera persona con la que saldría tras comenzar esta nueva etapa.

Las imágenes generaron una nueva ola de comentarios, en los que se mezclaban elogios, burlas, dudas y hasta acusaciones de show mediático. Sin embargo, la atención no bajó. Por el contrario, su nombre continuó posicionándose en tendencias de conversación digital durante varios días consecutivos.

¿Cambio definitivo o momento de transición?

Hasta el momento, Valentino no ha especificado si este giro en su vida será permanente o es parte de una estrategia de marketing. Lo que sí ha reiterado es su deseo de continuar compartiendo contenido con su comunidad y documentar el proceso que atraviesa actualmente.

“Valentino sigue para rato”, afirmó, dejando claro que no tiene intención de alejarse de las plataformas sociales. La historia sigue en desarrollo y, con cada nuevo video o mensaje, el influencer mantiene a su audiencia pendiente de cada paso.

