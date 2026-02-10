Quince acciones cayeron a fines de enero en la Bolsa de Valores de Lima: ¿Cuál es la expectativa?

Acciones mineras bajaron en enero en la Bolsa de Valores de Lima, junto a la caída del precio del oro y la plata en el mercado internacional. - Crédito Andina

¿Pensando en invertir en la Bolsa de Valores de Lima? A finales de enero, tras un resaltante buen resultado en 2025 y un inicio prometedor de las inversiones, con el precio de metales al alza, las principales acciones de la BVL cayeron.

Esto se debió a la coyuntura estadounidense, tras que Donald Trump nominara a Kevin Warsh a la Fed (la Reserva Federal del país), lo que llevó a una mayor confianza en el dólar, la apreciación de la moneda, y caída del precio de metales. Debido a esto, cayeron varias acciones peruanas:

Nexa Atacocha cayó - 27,9 % Volcan cayó - 21,4 % Panoro cayó - 16,0 % Rio 2 cayó - 14,6 % Nexa Resources cayó - 12,7 % Buenaventura cayó - 12,1 % Aceros Arequipa cayó - 8,2 % PPX cayó - 8,0 % Unacem cayó - 7,5 % Southern Copper cayó - 7,2 % Minsur cayó - 5,9 % Cerro verde cayó - 5,2 % BBVA cayó - 4,5% Backus cayó - 4,4% Siderperú cayó - 4,2 %.

El precio del oro cayó internacionalmente. - Crédito Andina

Habrían sido solo “movimientos de precios”

Como se sabe, tras la caída de precios de los metales, como el oro y la plata, las acciones mineras peruanas también cayeron. Pero la BVL emitió un comunicado ‘calmando las aguas’, daod que con la caída del pasado viernes 30 de enero, inversores sacaron sus fondos temiendo afrontar una mayor caída.

La Bolsa de valores de Lima sugirió que esta reacción del mercado fue exagerada. “Lo que comenzó como un movimiento técnico en los metales terminó amplificando el retroceso del mercado. Analistas sugieren que el ajuste habría sido desproporcionado y que se debe evitar decisiones reactivas y no malinterpretar movimientos de precios como señales estructurales”, aclaró la entidad en su BVL update.

Asimismo, días luego, emitió otro comunicado en que mostraron su confianza en la performance de las acciones este año. “Según analistas, la incertidumbre política continúa siendo un riesgo, pero la perspectiva general es de optimismo prudente. Con cuentas externas sólidas, una demanda interna resiliente y aun altos precios de los metales, la bolsa peruana parece encaminada a mantener el outperformance”, agregaron.

Así están las recomendaciones de la BVP para esta semana de febrero. - Crédito Captura de la BVL

Recap BVL 2025 del 9 de febrero

A la fecha del 9 de febrero, el último recap de recomendaciones de la BVL señala estas acciones con mayor potencial, incluído el último precio de la acción y el precio objetivo:

AUNA : Crecimiento de hasta 86% , de US$ 4,73 a US$ 8,81 por acción

INRETC1: Crecimiento de hasta 34%, de US$ 28,90 a US$ 38,59 por acción

ENGIEC1: Crecimiento de hasta 15%, de S/ 4,54 a S/ 5,23 por acción

AENZAC1: Crecimiento de hasta 15%, de S/ 0,36 a S/ 0,41 por acción

ALICORC1: Crecimiento de hasta 7%, de S/ 11,70 a S/ 12,55 por acción

UNACEMC1: Crecimiento de hasta 5%, de S/ 1,92 a S/ 2,02 por acción

ORYGENC1: Crecimiento de hasta 3%, de S/ 3,30 a S/ 3,38 por acción

PLUZENC1: Crecimiento de hasta 2%, de S/ 1,42 a S/ 1,45 por acción

FERREYC1: Crecimiento de hasta 2%, de S/ 4,25 a S/ 4,33 por acción

Se debe considerar que según las Sociedades de Agentes de Bolsas, estas pueden recomendar comprar acciones, venderlas o mantenerlas. Esto se ve en los detalles de colores: a más color verde, más agencias que recomiendan comprar, lo mismo el rojo (vender) y el ámbar (mantener).