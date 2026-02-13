Municipalidad de Miraflores clausura el Cineplanet Álcazar y más negocios del grupo Intercorp

Otro local de Cineplanet es cerrado. Antes fue el de Caminos del Inca. Esta vez se trata de una clausura desde la Municipalidad - Crédito Captura de Google

El jueves 12 de febrero la Municipalidad de Miraflores realizó una intervención en varios locales de negocios del grupo Intercorp. Cineplanet Álcazar justo fue intervenido ayer en plena Fiesta del cine, semana promocional con entradas a S/6,50 para el público general.

“Por el momento nuestra sede Cineplanet Alcazar no estará disponible el día de hoy. Esperamos tu comprensión, estaremos comunicando a lo largo del día la posible reapertura”, señaló la cuenta de Cineplanet en Facebook a un comentario de un usuario. Se pudo comprobar, además, que la página de Cineplanet no muestra sus funciones para este viernes 13 de febrero.

Pero hay más, los locales de Plaza Vea, Vivanda, Interbank, Bembos y Oechsle en el distrito también han sido clausurados. En el caso de Cineplanet se consignó que el local no cuenta con “medidas de seguridad”. Aún está pendiente que la municipalidad informe públicamente de esta intervención.

Carlos Canales es el actual alcalde de Miraflores. - Crédito Andina

Cineplanet Alcazar clausurado

Como se recuerda, los cines peruanos tenían la promoción de la Fiesta del Cine, tres fechas que ofrecían entradas a S/6,50 al público en general, las cuales fueron luego ampliadas para poder usarse hasta este viernes 13 de febrero.

Pero justo a días de que acabará, el jueves 12 de febrero la Municipalidad de Miraflores ha clausurado uno de los cines má emblemáticos de Cineplanet, el que está en el Óvalo Gutierrez, el llamado Cineplanet Alcazar.

Así, como pudo comprobar Infobae Perú, no se pueden actualmente comprar entradas para este establecimiento a través de la página web oficial de Cineplanet. Por lo que los usuarios que esperaban ir a este cine con esta promoción no podrán hacerlo.

Plaza Vea de Miraflores también fue clausurado. - Crédito Difusión

Como se sabe, este es uno de los pocos cines que ofrece películas subtituladas y muchas veces peliculas que tienen menos promoción en otros cines se mantienen más tiempo en cartelera justo en este cine.

Anteriores medidas

No es la primera vez que la Municipalidad de Miraflores tiene encuentros similares con empresas de Intercorp. Ya en 2019, la comuna multó al Cineplanet del Ovalo Gutiérrez con una Unidad Impositiva Tributaria, por infringir disposiciones municipales.

“Los fiscalizadores detectaron que habían productos inflamables ubicados debajo de las butacas de una de sus salas cinematográficas. Entre esos materiales se observaron cajas de cartón, servilletas y botellas de plástico”, informaron entonces.

Miraflores actúo sobre empresas del grupo Intercorp. - Crédito Composición Infobae/Perú Retail/Difusión

En mayo del año pasado la comuna sí clausuró el Plaza Vea de Miraflores. “El municipio de Miraflores, a través de las subgerencias de Gestión del Riesgo de Desastres, Fiscalización y Control y Salud y Bienestar Social, decidió clausurar de forma temporal Plaza Vea (av. Arequipa 4651), tras culminar una Visita de Inspección de Seguridad en Edificaciones (VISE) en el referido establecimiento comercial”, apuntaron.

Entonces informaron que durante la evaluación se detectaron modificaciones no autorizadas, como el almacenamiento de mercadería en rampas y pasillos, las cuales representan un riesgo para la seguridad de los trabajadores y usuarios del local. En efecto, como medida preventiva y en cumplimiento de la normativa vigente, inició el proceso para revocar el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) del establecimiento ubicado en la jurisdicción miraflorina.