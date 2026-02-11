Miraflores reporta vulneración en su plataforma tributaria, pero descarta filtración de datos de contribuyentes

La Municipalidad de Miraflores emitió un comunicado oficial tras detectar una vulneración en su plataforma web de servicios para contribuyentes. Según informan, se procedió a bloquear de inmediato el acceso irregular y se ha solicitado la intervención del Ministerio Público por el presunto delito informático. Fuente: Canal N

La Municipalidad de Miraflores sufrió una vulneración en su aplicación web de servicios para contribuyentes, lo que expuso la fragilidad de su sistema digital y generó alarma entre los vecinos del distrito. La entidad confirmó que detectó un acceso irregular y actuó de inmediato para bloquearlo, con el objetivo de evitar que datos tributarios de los ciudadanos llegaran a ser difundidos o utilizados de manera indebida.

Según la comuna, el incidente se produjo por una intervención malintencionada en la plataforma digital destinada a la gestión de trámites de los contribuyentes. Tras identificar la intrusión, las autoridades aseguran que lograron frenar el acceso indebido en el menor tiempo posible y que la información sensible de los usuarios no se distribuyó ni estuvo disponible de forma masiva.

En respuesta, el municipio solicitó la intervención del Ministerio Público para que investigue lo ocurrido como un posible delito informático. Además, la comuna exhortó a los vecinos a no compartir claves, nombres de usuario ni enlaces de acceso, advirtiendo que el uso indebido de estos datos puede acarrear sanciones penales y facilitar nuevas vulneraciones.

Vulneración digital afectó la plataforma tributaria de la Municipalidad de Miraflores. Composición Infobae Perú.

Miraflores inicia investigación tras incidente de seguridad digital

La Municipalidad de Miraflores explicó que, tras identificar la vulneración, actuó de forma inmediata para bloquear el acceso irregular y evitar la exposición de información tributaria de los vecinos. “Luego de identificar la malintencionada vulneración de la app web de los servicios para los contribuyentes, se procedió de inmediato a bloquear el acceso irregular, en el menor tiempo posible, con el fin de proteger la privacidad de nuestros vecinos”, se lee en el comunicado.

El municipio subrayó que un programa informativo difundido el 10 de febrero reveló el acceso irregular e intencional a datos tributarios, hecho que la comuna considera que “podría configurarse como un delito”. Por ello, el 9 de febrero se solicitó la “apertura de una investigación e intervención del Ministerio Público” invocando el artículo 12-A del Decreto Legislativo 1700, que sanciona la adquisición, posesión y tráfico ilícito de datos informáticos.

La Municipalidad de Miraflores detectó un acceso irregular a su plataforma web de contribuyentes y actuó de inmediato para bloquearlo.

La municipalidad alertó que el acceso irregular “configuraría un triple delito: la obtención ilegal de información a través de sistemas informáticos; la vulneración de la reserva tributaria y la exposición de datos personales, al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y artículo 85 del Texto único Ordenado del Código Tributario”. Paralelamente, ordenó la “apertura de un proceso administrativo disciplinario al interior de la municipalidad para el esclarecimiento de los hechos”.

La comuna reiteró su llamado a la ciudadanía a no compartir información sensible y reafirmó: “Reforzaremos las medidas necesarias, no solo para proteger la seguridad y privacidad de los datos personales de nuestros contribuyentes, sino para denunciar cualquier intento de vulneración de la data tributaria miraflorina”.

Miraflores y los desafíos persistentes en la protección de datos

Miraflores no es ajena a los problemas de seguridad digital. El distrito ha enfrentado al menos dos incidentes anteriores. El primero ocurrió en el año 2023, cuando un hackeo forzó la modificación del software municipal. El segundo incidente, registrado en agosto de 2025, fue causado por un ex trabajador que filtró una base de datos con direcciones, teléfonos y correos electrónicos de contribuyentes. Este hecho motivó una sanción de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, aunque la comuna interpuso un recurso de apelación y el pago de la multa sigue en disputa.

Carlos Canales reconoció que la información fue revendida en portales ilegales y prometió migrar a un nuevo sistema antes de fin de año. | Panorama

En el caso de la filtración de agosto, el alcalde Carlos Canales señaló que la información comprometida correspondía principalmente a datos filtrados en episodios previos y aseguró que “la información sensible de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, datos que tienen que ver con la economía de las personas, no ha sido tocado”. En ese momento, a raíz de estos antecedentes, la municipalidad anunció la migración de la base de datos a un sistema más robusto, coordinando el proceso con el Ministerio de Economía y la Presidencia del Consejo de Ministros, con la meta de culminarlo antes de fin de año.

Hasta que la transición tecnológica se concrete, los vecinos de Miraflores permanecen expuestos a riesgos derivados del uso indebido de sus datos personales, en un contexto nacional donde la filtración y venta de bases de datos afecta tanto a entidades públicas como privadas.