Cineplanet cierra para siempre su local en emblemático centro comercial de Surco

El Cineplanet de Caminos del Inca no va más. - Crédito Captura de Google

Luego del cierre preventivo de dos establecimientos de Cineplanet, tras el temblor de 6.1 en Lima el pasado 15 de junio, la cadena de cines ha decidido cerrar otro local, pero esta vez definitivamente.

Se trata del Cineplanet del centro comercial Caminos del Inca en el distrito Santiago de Surco, el cual fue clausurado por la Municipalidad del distrito para “garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes. Esto, hasta que se levantaran las observaciones, como ascesores no operativos, escaleras mecánicas con deficieincias y más.

Pero si bien el centro comercial ya ha vuelto a abrir, no el Cineplanet y tampoco volverá: “Queremos contarles que, debido a la clausura del Centro Comercial Caminos del Inca desde el mes de febrero, nos vemos en la necesidad de cerrar de forma definitiva nuestro cine en ese local”, informan en su página web.

El Cineplanet de Caminos del Inca cierra para siempre. - Crédito Captura de Cineplanet

Cineplanet se va de Caminos del Inca

Cineplanet ha informado en su página web que, luego de la clausura del centro comercial Caminos del Inca, han decidido salir de este local emblemático en el distrito de Santiago de Surco.

“Los esperamos con la misma calidez de siempre en nuestros cines más cercanos: Real Plaza Primavera, Urban Plaza El Polo y Rambla San Borja, donde podrán seguir disfrutando de la mejor experiencia”, informan desde su web.

Infobae Perú estuvo siguiendo este tema de cerca. Como se recuerda, la cadena de cines también había clausurado preventivamente los locales en Ventanilla y Villa El Salvador, tras el sismo de 6.1 de juno en Lima. Estos cines ya están abiertos nuevamente.

Los locales de Cineplanet Ventanilla y Villa El Salvador cerraron preventivamente, pero ya están abiertos. - Crédito Captura de Google

Pero no el de Caminos del Inca, y tampoco se espera que abra. Con cierre definitivo, Cineplanet confirma que no se volvera a abrir en este local. No “hasta nuevo aviso”. El Cineplanet de Caminos del Inca ha cerrado para siempre.

Caminos del Inca ya reabrió

Según pudo comprobar Infobae Perú, el centro comercial Caminos del Inca ya se encuentra abierto. Desde el pasado domingo 6 de junio, el local ya atiende a su público de siempre en Santiago de Surco.

“Tras dos largos meses desde la repentina clausura de nuestro centro comercial, nos emociona anuncia que hoy reabrimos nuestras puertas al público. La seguridad de nuestros clientes y locatarios siempre ha sido nuestra prioridad, y a pesar que jamás estuvo en riesgo durante este proceso, respetamos las disposiciones municipales. Por ello, hemos optimizado áreas, embellecido espacios y sabemos que ello se traducirá en uan mejor experiencia de nuestros usuarios”, revelaron.

Centro comercial Caminos del Inca ha reabierto sus puertas. - Crédito Captura de Centro Comercial Caminos del Inca

Sin embargo, según informó la municipalidad del distrito en su momento, “en diversas inspecciones, (...) ha comprobado que algunos ascensores del referido centro comercial no están operando y todas sus escaleras electromecánicas tienen deficiencias. Además, se ha hallado la presencia de dos canchas deportivas en la parte superior de la edificación sin licencia de funcionamineto y una escalera metálica exterior que reposa sobre área públicas”.

“Ante ello, a través de diferente cartas, se solicitó a las administraciones del centro comercial que presenten los certificados de operatividad de todos los ascensores y todas las escaleras, pero estas, pasado el plazo correspondiente, no lo han hecho”, acotaron entonces.

Fue por esto que “con la finalidad de garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes, la Municipalidad se ha visto en la necesidad de aplicar la norma legal vigente y ha procedido con disponer el cierre temporal del establecimiento, hasta que los promotres o administradores levanten las observaciones”. Pero ahora, tras meses, el CC Caminos del Inca ya habría resuelto estas observaciones.

A pesar de eso, el centro comercial abre sin su ya clásico Cineplanet, que llevaba más de cinco años operando. Al menos esta marca de cines no volverá a Caminos del Inca.