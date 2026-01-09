Perú

Retiro de ‘Uyariy’ de Cineplanet desata denuncias de censura y ola de reclamos en redes sociales: “Este cine va a ser parte del maltrato”

Pese a que la cinta había sido anunciada en varios cines de la cadena, el día de su estreno fue retirada sin ninguna explicación; solo se habilitó un horario en Juliaca a las 2:50 pm

Indignación en redes por retiro
Indignación en redes por retiro de Uyari de Cineplanet y falta de funciones a nivel nacional. Foto: X LilianOscco

El retiro de ‘Uyariy’ de la cartelera de Cineplanet, documental que recoge testimonios sobre las muertes ocurridas durante la represión en el gobierno de Dina Boluarte en Juliaca, generó rechazo entre cientos de usuarios que esperaban ver la cinta en salas de cine.

Luego de que la productora y el director del documental, Javier Corcuera, denunciaran un presunto intento de censura por parte de la cadena de cines —que retiró los horarios disponibles en Lima pese a que ya habían sido anunciados y solo mantuvo una función en la ciudad de Juliaca, programada para las 2:50 p. m. del jueves 8 de enero—, la decisión no fue bien recibida por la clientela. De inmediato, usuarios comenzaron a manifestarse en redes sociales, donde exigieron la ampliación de funciones de la película en Lima y en otras regiones del Perú.

En las publicaciones más recientes de Cineplanet en sus redes sociales, la mayoría de comentarios hacen referencia a una presunta censura contra ‘Uyariy’ y a la exigencia de que se programen más funciones. En Instagram, por ejemplo, una publicación dedicada a otra película supera los 500 comentarios, todos ellos reclamando la exhibición del documental.

Restricción en horarios de proyección
Restricción en horarios de proyección de la película Uyariy. Foto captura: Infobae Perú.

Karina 28: “¿Habrá buenos horarios para uyariy? O este cine va a ser parte del maltrato y la censura".

Evelingmarilu: “Que palta Cineplanet ¡Qué palta!”Gabbsinred: “Funciones para Uyariy. Respeto y apoyo al verdadero cine nacional”

Aka.remus: “Más funciones para Urayiy, como le van a dar SOLO UNA FUNCIÓN en todo el país”.

Estos son solo algunos de los reclamos expresados por los internautas. Cabe señalar que una publicación anterior, precisamente aquella en la que Cineplanet anunciaba los estrenos semanales, acumula más de 1 500 comentarios con el mismo pedido.

Indignación en redes por retiro
Indignación en redes por retiro de Uyari de Cineplanet y falta de funciones a nivel nacional

La situación se repite en otras plataformas digitales de la empresa, como Facebook y TikTok.

Comentarios en Facebook

Victoria: ¿#Uyariy dónde está? Soy de Lima y quiero verla!

Juan Neira Facundo: ¿Y Uyariy? Por qué no tiene funciones en el resto del Perú? Los Peruanos queremos verla, apoyar lo nuestra. El cine es arte y ustedes lo saben.

Patricia Andrea Huamaní: Uyariy un poco de vergüenza Cineplanet, tapando las injusticias y lavando políticos

Cineplanet enfrenta críticas por limitar
Cineplanet enfrenta críticas por limitar funciones del documental Uyari

Comentarios en TikTok

Cyntia Bustamante257: “Queremos ver UYARIY!!!! Denle horarios dignos!!!!Queremos ver Uyariy en Huancayo”

El chico de las plantas: “¡NO A LA CENSURA DE UYARIY! Necesitamos disponibilidad de salsas en todos los cines en todos los horarios al igual que otras películas".

Cineplanet abrió más funciones

Uno de los principales reclamos dirigidos a Cineplanet en redes sociales era la programación de más funciones en otras ciudades del país y en horarios más accesibles, dado que inicialmente solo se había habilitado una función en Juliaca, durante la tarde del 8 de enero.

El 9 de enero, el panorama cambió parcialmente, ya que la cadena aperturó salas en Puno, Cusco y Juliaca, además de programar más horarios. Sin embargo, el documental aún no ha sido proyectado en Lima ni en otras regiones donde también se exige su exhibición.

Cineplanet indicó que su procedimiento
Cineplanet indicó que su procedimiento de seguridad contempla la opción de inspeccionar mochilas, carteras o equipaje de mano antes de permitir el acceso a las salas de proyección. Foto: Calidad y Negocios

Hasta el momento, Cineplanet no ha difundido ningún comunicado oficial en el que explique los motivos por los que retiró la película de su cartelera inicial.

