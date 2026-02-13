Mario Irivarren y Gerardo Pe suspenden streaming ‘La Manada’ por delicado estado de salud de Laura Spoya

La exmiss Perú continúa bajo observación médica, recibiendo tratamiento por traumatismos múltiples, en medio de la incertidumbre y el apoyo masivo de sus seguidores y seres queridos tras el fuerte accidente (Willax / Amor y Fuego)

La mañana del viernes 13 de febrero, los conductores Mario Irivarren y Gerardo Pe anunciaron la suspensión del programa streaming ‘La Manada’, en solidaridad con su compañera Laura Spoya, quien permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras sufrir un violento accidente automovilístico en Surco.

A través de un mensaje publicado en las redes oficiales del programa, los conductores explicaron la decisión.

“Manada querida, Debido a las circunstancias que ya todos conocen, no consideramos oportuno realizar hoy el programa. Esperamos su comprensión y sigámosle mandando muchas buenas vibras a Laura, que de esta salimos todos juntos. La Manada”.

La pausa fue tomada como una muestra de empatía y apoyo, priorizando el bienestar de su compañera en un momento de incertidumbre y conmoción para el equipo y los seguidores.

El accidente de Laura Spoya

La madrugada del jueves 12 de febrero, Laura Spoya impactó su camioneta contra el muro de un concesionario en la avenida El Polo, en Surco. El accidente, ocurrido cerca de las 3:30 a.m., destrozó la parte frontal del vehículo y activó los sistemas de seguridad.

Bomberos y personal de emergencia rescataron a la conductora, quien fue trasladada de inmediato a la clínica San Pablo.

Imágenes difundidas mostraron la magnitud del choque y el despliegue de los servicios de emergencia, mientras la noticia recorría rápidamente las redes y medios de espectáculos. Spoya fue internada en la UCI, con diagnóstico reservado y la confirmación de lesiones en la columna vertebral.

Estado de salud: Laura Spoya en UCI

La madre de la conductora, July Solano, brindó detalles a la prensa tras visitar la clínica: “Laura está en la unidad de cuidados intensivos. Está estable, pero necesita una operación, tiene un problema en las vértebras”, declaró, confirmando que la intervención quirúrgica estaba programada para las siguientes horas.

El equipo médico ha priorizado la observación y el manejo de las fracturas, esperando una evolución favorable tras la cirugía.

Mensajes de apoyo de Mario Irivarren y Gerardo Pe

A lo largo de la jornada, Mario Irivarren y Gerardo Pe se mantuvieron informando sobre la evolución de Laura y agradecieron el respaldo del público: “Sabemos que está fuera de peligro. Hermana, te queremos, todo el equipo está aquí y te mandamos las mejores energías. Esperemos que pronto puedas estar aquí”, expresó Irivarren en un mensaje público.

Gerardo Pe también resaltó la importancia de la solidaridad en estos momentos: “A todos nos tomó por sorpresa el accidente. Queremos agradecer por los mensajes, ella está sintiendo su cariño. Gracias por el apoyo de siempre, es un tema complicado de tocar, pero como dice Mario, está fuera de peligro”.

El productor del pódcast, Abneer Robles, pidió no especular sobre detalles médicos y centrarse en enviar buenas energías a la conductora: “Si bien está estable, el panorama no es agradable, es complicado. Hay vértebras comprometidas. Lo importante ahora es la salud de Laura y hay que mandarle buenas energías”.

Los conductores de La Manada aparecieron en estado de shock en el programa y hablaron de la salud de Laura Spoya. La Manada/ YouTube

Laura Spoya revela su estado de salud

En medio del apoyo, surgieron versiones y rumores sobre las causas del accidente y el estado de la exMiss Perú. Laura Spoya se comunicó a través de mensajes leídos en el programa ‘Magaly TV La Firme’, confirmando que dos vértebras resultaron comprometidas y que la operación estaba prevista para la madrugada del viernes.

“Lo único que sé es que estoy viva, jodida de la columna, pero viva y no pasó a mayores”, expresó en uno de los fragmentos difundidos.

La modelo pidió no difundir versiones inexactas sobre el accidente, recordando que la investigación policial sigue en curso y que la prioridad es su recuperación.

“Estoy viva, pero jodida de la columna”: Laura Spoya cuenta cómo ocurrió el choque. ATV / Magaly TV La Firme.