Laura Spoya brinda nuevos detalles del accidente: ¿Qué hacía la conductora en pijama y hacia La Molina?

La conductora de ‘La Manada’ conversó con un reportero de ‘Magaly TV La Firme’, a quien le contó por qué salió a esa hora de su vivienda y a quién fue a ver

Laura Spoya protagoniza un fuerte accidente de tránsito y el parte policial revela que se quedó dormida al volante. Sin embargo, surgen interrogantes: ¿Por qué se dirigía a La Molina de madrugada y en pijama? YouTube / QTV / Q'Bochinche

La información que se tenía sobre el accidente de Laura Spoya en Surco señalaba que la conductora circulaba en pijama y se dirigía a La Molina en la madrugada, exhausta tras una jornada laboral extensa. El parte policial y el análisis de programas digitales descartan el consumo de alcohol y señalan el cansancio extremo como causa principal del siniestro.

Sin embargo, Magaly Medina mostró una conversación que tuvo uno de sus reporteros con Spoya, logrando obtener sus primeras declaraciones públicas y en donde ha dado mayor detalle de lo que ocurrió en su accidente.

Cámaras de seguridad muestran que Laura Spoya circulaba sola en pijama

El accidente, ocurrido hacia las 3:30 a.m. del 12 de febrero en la avenida El Polo, generó preocupación en el ámbito del espectáculo. En el programa Q’Bochinche, Ric La Torre y Samuel Suárez accedieron a la denuncia policial y revelaron que Spoya, además de estar exhausta, conducía en pijama rumbo a La Molina, lo que subraya el nivel de agotamiento que enfrentaba.

Según los conductores, la exMiss Perú declaró que “se quedó dormida por el cansancio del trabajo”, perdiendo el control de la camioneta e impactando contra un muro de concreto. El acta policial describe daños materiales severos y un diagnóstico preliminar de traumatismo múltiple, aunque Spoya fue trasladada consciente a la clínica San Pablo y se encuentra fuera de peligro.

Samuel Suárez enfatizó la necesidad de priorizar el descanso ante agendas laborales exigentes: “Quizás no era necesario ir a celebrar o seguir con más compromisos cuando ya se sentía agotada”. Los conductores plantearon la importancia del autocuidado en un medio con jornadas que pueden extenderse hasta la madrugada.

Laura Spoya: se conocieron más detalles relacionados con su accidente automovilístico, señalándose que conducía en pijama y se dirigía a La Molina.

El incidente suscitó especulaciones en redes sociales, especialmente después de que Mario Irivarren, compañero de Spoya en el programa digital La Manada, la etiquetó en una foto de una reunión social con bebidas alcohólicas horas antes del choque. Sin embargo, el parte policial y la información de Q’Bochinche descartan la presencia de alcohol como factor.

“Llegamos a la comisaría de Monterrico y lo que nos comentaron fue que el dosaje etílico de la conductora salió negativo, 0.20, por debajo del límite legal. No fue detenida por esta razón”, informó la reportera del programa. Este resultado fue confirmado por la policía y por el entorno de Spoya, que solicitó respeto y privacidad durante su recuperación.

¿Qué hacía Laura Spoya en pijama y camino a La Molina?

Ric La Torre y Samuel Suárez también analizaron las imágenes del accidente, donde se observa que Spoya viajaba sola, aunque cuestionaron por qué se encontraba en pijama y camino a La Molina, cuando su vivienda queda en Santiago de Surco.

Los conductores no pudieron dar respuesta a ello y señalaron que esas preguntas también tendrán que ser resueltas como parte de la investigación policial que se hará de curso. Sin embargo, Laura Spoya explicó al ‘Urraco’ por qué salió a esa hora.

“Tengo fracturas en dos vértebras, me tienen que operar. La gente se inventa cada cosa, me dan cólera. ¿De dónde inventan que me fui a Barranco?, estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me operan 5 a.m.“, se puede leer en los mensajes de la conductora.

Desde la clínica, la conductora rechazó las versiones que la vinculaban con salidas a otros locales y sostuvo que solo había salido para hacer un encargo. ATV/ Magaly TV La Firme.
Además, agregó: “Nada, cero, es mentira. De la cuadra de Salvador en La Molina a casa de Tef y a mi casa (...) Pediré mis cámaras de la casa porque me loquea que inventen así. Y pasé todos los procesos, dosaje en la misma clínica (¿Y qué pasó manejando, te dormiste?) Entre muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizá menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé“, se lee.

Entonces no tiene sentido que haya salido de una juerga en pijama. Lo único que sé es que estoy viva, jod*** de la columna, pero viva y no pasó a mayores. La camioneta obvio pérdida total, pero el seguro ya hizo su peritaje seguramente”, afirmó la conductora de ‘La Manada’.

Por su parte, Medina, señaló que no creía mucho en la versión que ha dado Spoya y cuestionó el que haya estado en la calle a tan altas horas de la madrugada.

“Dice que su amiga la llamó para que le lleve algo y salió en pijama. Si estas cansada, se lo mandas a tu amiga con una moto o que se lo pida por delivery. ¿Ósea era tan urgente para que salga adormilada, cansada y luego de haber juergueado?“, indicó.

“A mí me parece inverosímil, no me parece creíble, y esto lo digo yo, es mi opinión. Miren las imágenes, pierde el control. ¿Cómo lo pierdes?, ¿estabas dormida?”, agregó.

Por otro lado, el video de cámaras de seguridad muestra cómo la camioneta invade el carril contrario y termina empotrada contra un muro, lo que ocasionó graves daños materiales y la necesidad de una evacuación de emergencia.

Minutos después del impacto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú llegó y efectuó el rescate bajo protocolos de seguridad. Imágenes difundidas muestran a Laura Spoya siendo asistida, inmovilizada con un collarín ortopédico y trasladada en camilla a la clínica más cercana. La prioridad fue evitar movimientos bruscos ante la sospecha de lesiones cervicales o traumatismos internos.

Equipos de bomberos y paramédicos trabajaron en conjunto durante la madrugada para trasladar a Laura Spoya a la clínica más cercana. TikTok

El reporte médico inicial indicó que Spoya presentaba traumatismos múltiples y su pronóstico era reservado, aunque se encontraba fuera de peligro. La tecnología de seguridad del vehículo, en particular la activación de las bolsas de aire, fue determinante para que la conductora no sufriera lesiones mayores. El automóvil, cedido temporalmente a Spoya como parte de un acuerdo de embajadora de marca, fue declarado pérdida total.

Familiares, amigos y figuras del espectáculo enviaron mensajes de apoyo. Brian Rullan, exesposo de Spoya y padre de sus hijos, anunció su retorno inmediato a Perú para acompañarla, mientras que sus compañeros de La Manada manifestaron alivio por su estabilidad, aunque advirtieron que deberá someterse a exámenes adicionales para descartar lesiones en la columna.

La familia de Spoya ha pedido respeto y privacidad, agradeciendo las muestras de cariño y el apoyo de la comunidad. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer todos los detalles del accidente, la prioridad sigue siendo la recuperación de Laura Spoya, quien permanece bajo observación médica y a la espera de nuevos exámenes para descartar secuelas.

