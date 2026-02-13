Laura Spoya revela detalles de la dedicada operación a la que será sometida: “Tengo dos vértebras fracturadas. Estoy en UCI”

Desde la clínica, la conductora rechazó las versiones que la vinculaban con salidas a otros locales y sostuvo que solo había salido para hacer un encargo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La modelo y conductora Laura Spoya atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida luego del accidente de tránsito que sufrió en la madrugada y que la dejó internada en una clínica local con lesiones de consideración. En la edición del 12 de febrero del programa Magaly TV, la firme, se difundieron las conversaciones que la exreina de belleza sostuvo con un reportero del espacio, en las que explicó cómo ocurrieron los hechos, negó varios rumores y describió su estado de salud.

Desde la clínica, la conductora fue directa al explicar la gravedad de sus lesiones. En uno de los mensajes enviados al reportero, afirmó: “Tengo fracturas en dos vértebras. Me tienen que operar”, dejando en claro que el impacto del choque no fue menor y que su recuperación requerirá intervención médica. Más adelante, al referirse a su situación en ese momento, detalló también la complejidad del cuadro: “No me dejan llamar acá, es que estoy en UCI por la complejidad de las lesiones y me van a operar a las cinco AM”.

Sus palabras confirmaban que permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo estricta supervisión, y medicada para soportar el dolor. En otro mensaje, incluso explicó por qué no podía brindar una entrevista extensa: “No quiero declarar aún. Tengo morfina encima”, dando a entender que el tratamiento y el estado físico no le permitían hablar con normalidad.

“Estoy viva, jodida de la columna, pero viva”: el duro testimonio de Laura Spoya tras el impacto. ATV/ Magaly TV La Firme.

Laura Spoya molesta por versiones sobre el accidente

Más allá de su salud, Spoya se mostró incómoda por las versiones que empezaban a circular sobre la noche previa al accidente. En una de sus respuestas expresó su molestia de forma explícita: “La gente se inventa cada cosa… Me dan cólera”. La conductora insistió en que muchas informaciones difundidas en redes y comentarios carecían de sustento y que prefería aclarar lo sucedido cuando se encontrara en mejores condiciones.

Uno de los rumores que negó con mayor firmeza fue el que señalaba que había continuado la celebración en otros locales nocturnos después de la reunión inicial. Sobre ese punto fue categórica: “¿De dónde inventan que me fui a Barranco?… Eso es mentira. Cero. De la cuadra de El Salvador en La Molina a la casa de Tef y a mi casa”, afirmó, rechazando las versiones que la situaban en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada.

La exMiss Perú también explicó cuál fue, según su versión, la secuencia de hechos antes del choque. Señaló que había salido únicamente para cumplir un encargo breve y cercano a su domicilio: “Yo estaba hasta en pijama cuando pasó porque solo salí para dejarle algo a Tef, que vive a dos cuadras de lo que pasó”. En ese mismo intercambio detalló que había dejado a su amiga minutos antes y que luego ocurrió el accidente: “La acababa de dejar quince minutos antes. Dejé a Tef y de ahí a mi casa… Como a las cuatro a. m., tres y algo la dejé”.

Al ser consultada directamente sobre la causa del impacto, Spoya ofreció una explicación técnica, vinculando el accidente con una maniobra fallida y el cansancio acumulado: “Entré muy mal a esa curva y la llanta trepó al muro y no supe maniobrar. Quizás menos cansada hubiera reaccionado mejor, no lo sé. Pero no tengo nada que ocultar”. Con esta declaración, la conductora reconocía que el cansancio pudo influir en su capacidad de reacción, aunque evitó asegurar que ese fuera el único factor.

Otro punto que generaba comentarios era la posibilidad de que hubiera consumido alcohol. Ante esa insinuación, Spoya respondió que no había bebido durante la reunión, o al menos no en cantidades relevantes: “Unos sorbos a la chela, creo, pero tipo a las diez p. m., ni media chela. Ni Tef ni yo estábamos tomando”, precisó. Además, sostuvo que el día del accidente pasó por los procedimientos correspondientes: “Pasé todos los procesos. Dosaje en la misma clínica”, indicando que se sometió a los exámenes requeridos, aunque los resultados no fueron difundidos públicamente en ese momento.

La modelo también explicó por qué en esa ocasión no contaba con un chofer, algo que suele hacer en otras circunstancias: “No iba a tomar, pues. Si es que no voy a tomar, no lo llamo”, comentó, dando a entender que consideró innecesario ese apoyo logístico.

A lo largo de los mensajes, Spoya insistió en que no tenía intención de ocultar información y que estaba dispuesta a hablar más adelante, cuando su salud lo permitiera. “Pediré mis cámaras de la casa porque me loquea que inventen así”, escribió, sugiriendo que podría presentar pruebas para respaldar su versión de los hechos.

En uno de los últimos mensajes compartidos en el programa, la conductora reflexionó sobre lo ocurrido y expresó alivio por seguir con vida pese a la magnitud del choque. “Lo único que sé es que estoy viva, jodida de la columna, pero viva y no pasó a mayores. La camioneta, obvio, pérdida total… Yo estaba en shock ayer y todo me lo han hecho en la misma emergencia”, relató. Sus palabras transmitían tanto la gravedad del impacto como la conciencia de que el desenlace pudo haber sido mucho peor.

Finalmente, pidió comprensión y paciencia mientras atraviesa el proceso médico y la recuperación. “Cuando salga de la operación y ya me recupere con gusto me enlazo, pero espero entiendan que ahorita sí estoy delicada y me duele hasta respirar”, concluyó, dejando claro que su prioridad inmediata es superar las lesiones y estabilizar su estado de salud.

